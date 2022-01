Bewegend het nieuwe jaar in: ‘Je lijf is je kostbaarste bezit, daar moet je voor willen zorgen’

Te koud, de sportscholen dicht, geen zin. Er zijn uitvluchten genoeg te bedenken om op de zetel te blijven zitten. Maar ja, die kerstkilo’s moeten er wel vanaf natuurlijk. Hoe je dat aanpakt? Personal trainer en voedingscoach Esther Kengen (32) weet raad. En als iemand recht van spreken heeft...

Kom nú van die zetel af, betoogt personal trainer, orthomoleculair voedingscoach en mindfulnesscoach Esther Kengen (32). ‘Je lijf is je kostbaarste bezit, daar moet je voor willen zorgen’, klinkt het.

Tja, mooi gezegd natuurlijk en een waarheid als een koe. Maar hoe dan? Hoe krijg je je mindset zo dat je daadwerkelijk opstaat om doelbewust te gaan bewegen? Al is het maar buiten een wandeling maken in stevige pas. Die waterkoude nodigt bepaald niet uit en dat je de sportscholen niet in mag, helpt ook niet mee. Het is bovendien best druk allemaal. Dankzij het thuiswerken, word je voortdurend geconfronteerd met die stapels werk die nog liggen te wachten. Dan wordt het best lastig om te beslissen: nú ga ik sporten. Toch?

Vanzelf warm

Welnee. Niet als je een kwartiertje met Esther Kengen hebt gepraat. Koude? Onzin. ‘Tegen koude kun je je kleden. Bovendien krijg je niets van een beetje kou’, werpt zij tegen. ‘En als je een tijdje in beweging bent, gaan de jassen vanzelf uit, zo warm krijg je het’, weet zij uit ervaring met vele (groepen) sporters die zij begeleidt. De sportscholen en sportzalen dicht? Bovenal onbegrijpelijk overheidsbeleid, maar ook dat is geen excuus om niet in beweging te komen, vindt Esther. ‘Internet staat vol met workshops. Ik verzorg zelf ook online lessen, waaraan je mee kan doen.’

En je kunt ook bewegen zonder attributen. ‘Je kunt springen, sprinten, planken, buikspieroefeningen doen. Leg iets op je buik, een fles wijn bijvoorbeeld, toepasselijk in deze periode, haha. Voor wat extra gewicht. Wat ik ook weleens doe met jonge moeders: neem je baby op schoot, plaats je voeten onder je knieën en maak een hip lift. Dat is een goede oefening voor de bilspieren.’

Verbinding maken

Zij wil maar zeggen: er zijn tal van mogelijkheden om ook nu in deze donkere, koude dagen midden in de zoveelste coronalockdown in beweging te komen. ‘Sport binnenshuis of ga lekker naar buiten. Maak verbinding met de wind, lucht, de zon en de natuur. Dat is helend voor lichaam en geest. Zodra je buiten bent, dalen je hersenfrequenties. We zitten veel te veel binnen. Zet jezelf ertoe. Plan vaste sportmomenten in je agenda.’

Oftewel: begin eraan en hou vervolgens vooral vol. ‘De eerste maand is het lastigst. Vandaar dat je in de derde week van januari vaak mensen die direct na de jaarwisseling enthousiast zijn begonnen, ziet afhaken. Als je die eerste weken weet door te komen, zal je zien hoeveel beter je je gaat voelen als je meermaals per week beweegt.’

Gamen boven sporten

Tja, als zij het zegt...

Esther Kengen maakte van haar hobby haar werk, of beter gezegd levenswijze. 15 jaar was ze toen ze de onweerstaanbare drang voelde om te gaan sporten. ‘Ik wilde eropuit, moest mijn energie kwijt’, blikt ze terug. Ze woonde nog thuis met haar ouders en drie zussen en kwam niet uit een sportgezin. Sterker: ze was de enige die sportte.

‘Dan rende ik door de polder, met een van mijn zussen op de fiets naast me’, roept ze lachend in herinnering. Haar zussen prefereerden het gamen boven het sporten. Opnieuw lachend: ‘Ik was thuis een behoorlijk buitenbeentje.’

Dat het sporten echter geen bevlieging was, bleek uit het feit dat sport en beweging als een rode draad door haar leven zou gaan lopen. Ze was al snel kind aan huis in de sportschool en volgde opleidingen op het gebied van sport en voeding. Ze werkte jarenlang in loondienst als sport- en voedingscoach, totdat ze vijf jaar terug voor zichzelf begon. Een vanzelfsprekende stap. ‘Ik kreeg de kans om op meer locaties te gaan werken en als zelfstandige heb ik de vrijheid om dat te doen. Ik aarzelde geen moment. Waarschijnlijk had dat mede te maken met mijn achtergrond. Mijn ouders zijn ook allebei zelfstandig ondernemer. ‘Leuk, moet je doen’, zeiden ze toen ik met het plan thuiskwam.’

Buiten sporten

Sindsdien begeleidt Esther Kengen sporters in sportcentra, maar ook aan huis én uiteraard op locatie buiten. Want sporten is goed, maar buitensporten is nóg beter, luidt haar mening. Wat dat betreft woont ze in een perfecte omgeving met strand, duinen en bos binnen handbereik.

Ze combineert sport met leefstijladvies, waarbij voeding een belangrijke plek inneemt. Zij leeft en werkt volgens de orthomoleculaire levenswijze, waarbij de focus ligt op vitamines, mineralen, koolhydraten, eiwitten en vetten, stofwisseling, metabolisme en onder andere hormonen. Niet dat Esther obsessief met voeding bezig is. Zeker niet. ‘Ook ik eet heus nog wel een stukje vlees, maar dan wel een goed stuk vlees. Bij alles wat ik eet, denk ik: geeft mij dit waardevolle voedingstoffen? De kunst is daarin niet door te slaan en een mooie balans te vinden.’ En ja, dat betekent dat ook zij nog gewoon in het weekend naar bijvoorbeeld chips, wijn of friet grijpt. ‘Ik zou erg verdrietig worden als dit nooit meer zou kunnen.’

Gezondheidscrisis

Wat haar motiveert? ‘Het is zo mooi om iemand echt vooruit te kunnen helpen. Ik heb al zoveel mensen van onder meer migraine en het prikkelbare darmsyndroom afgeholpen. Ik werk vanuit mijn hart en ben hierin heel erg op mijn plek. We leven al een tijdje in een gezondheidscrisis. Ik hoop dat dit meer mensen ertoe zet met hun lijf en gezondheid aan de slag te gaan.’ En daar is-ie nogmaals, haar lijfspreuk: ‘Je lijf is je kostbaarste bezit, daar moet je toch voor willen zorgen?’

Tja, zie als je hand voor de zoveelste keer richting een doos overgebleven kerstbonbons gaat tegen zoveel overtuigingskracht nog maar eens wat in te brengen.

(AD)