Blijven de scholen in 2022 het hele jaar open? ‘Ventilatie is een gamechanger’

Open, dicht, open, dicht. Bijna even vaak als de ramen in de klaslokalen, sloten de scholen het afgelopen jaar. Hoe kunnen we dat dit jaar vermijden?

MOLENBERGHS «Om de scholen open te houden, hebben we vier defensielijnen: mondmaskers, ventilatie, vaccinatie en als het kan ook preventief testen – zo kun je een besmettingsgolf vroegtijdig stoppen. Het komt er gewoon op aan om al die wapens in te zetten. Over de mondmaskerplicht bij jonge kinderen zijn al hevige discussies gevoerd, maar we wéten gewoon dat die maatregel werkt.»

HUMO Over de vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen is al evenveel te doen geweest. Zal die prik een grote impact hebben op de cijfers?

MOLENBERGHS «Dat lijdt geen twijfel. Als we die groep vroeger hadden kunnen vaccineren, samen met de 12- tot 15-jarigen, zou er geen of bijna geen vierde golf geweest zijn. Dat weten we uit onze modellen.»

HUMO Wordt ventilatie dit jaar de heilige graal?

MOLENBERGHS «Wanneer iemand met een besmetting in een aula, theater- of bioscoopzaal zit, kan goede verluchting het verschil maken tussen een clusteruitbraak of niet. Ik verwijs altijd naar een onderzoek van een aantal maanden geleden: in een zaal waar het publiek stilzit, krijg je liefst vijfhonderd keer minder virus binnen wanneer de zaal goed is geventileerd en iedereen een masker draagt.»

JOLYCE DEMELY (algemeen directeur Agoria Vlaanderen) «Ventilatie is in onze ogen een gamechanger, ja. Niet alleen voor de scholen, maar ook voor bijvoorbeeld de cultuursector.

»De voorbije maanden werd vooral in CO2-meters geïnvesteerd en vervolgens ook in luchtzuiveringssystemen, maar enkel met ventilatie heb je een voortdurende aanvoer van verse buitenlucht en afvoer van vervuilde binnenlucht. Daarnaast zorgt ventilatie in een schoolomgeving er ook voor dat kinderen zich beter kunnen concentreren omdat er meer zuurstof in het klaslokaal aanwezig is.»

HUMO Alleen vraagt het van de scholen wel een flinke investering.

DEMELY «Als ventilatie de schoolpoorten kan openhouden, dan zijn we het onze jeugd en toekomst verplicht om erin te investeren. Een bijkomend argument zijn de stijgende gasprijzen. Gewoon ramen en deuren openzetten is deze winter extra duur, en bovendien verspilling van energie. Het klimaatakkoord indachtig verwachten wij de komende jaren een verdere investering in ventilatie­systemen in nieuwe gebouwen en grote renovaties.»

HUMO Merken we al een effect in sectoren waar volop geventileerd wordt?

LODE GODDERIS (professor arbeidsgeneeskunde KU ­Leuven) «Uit de cijfers van begin december bleek dat het aantal besmettingen bij werknemers uit de restaurantsector lager lag dan bij de algemene bevolking. In restaurants wordt er goed ingezet op ventilatie en voldoende afstand gehouden tussen de klanten. In een café is dat iets moeilijker, maar ook weer niet onmogelijk. Als je de basisregels respecteert, blijkt de horeca dus veilig te organiseren.»