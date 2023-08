Blote borsten voor een gratis cocktail in Lokeren? ‘Dat is echt wel iets anders dan topless zwemmen of zonnen’

Met een bikinitop zwemmen is niet meer van deze tijd, klinkt het in Berlijnse zwembaden. Maar je boezem ontbloten in ruil voor een gratis cocktail is dat ook niet, besliste de Lokerse politie. Waarom blijven vrouwenborsten zo controversieel?

Borsten tonen in ruil voor een gratis consumptie. Op de Fonnefeesten in Lokeren, maar ook aan het Botramkot van de Vlasmarkt tijdens de Gentse Feesten, maakt het al jaar en dag deel uit van de traditie. Tot nu, in ieder geval. Omdat enkele bezoekers van het Lokerse festival aanstoot namen aan het tafereel, heeft de lokale politie de organisatie van de Fonnefeesten geadviseerd het niet langer te tolereren. Spijtig, reageerde organisator Bart Mertens aan VRT NWS, “maar ik ben me ervan bewust dat het in de huidige tijdgeest wat gevoeliger ligt”. Geen rondslingerende bh’s aan de bar meer dus, en daarmee leek de kous af.

Of toch niet. Op sociale media klonk al snel verontwaardiging van enkele vrouwelijke feestvierders. Voor hen was de traditie helemaal niet vrouwonvriendelijk, maar juist een daad van verzet in een maatschappij die hun lichaam voortdurend seksualiseert. Volledig zelf beslissen wanneer, waarom en aan wie je je borsten toont, klonk het, is alles behalve uitnodiging tot seks. En is dat niet juist waar feminisme voor staat: de vrijheid om met je eigen lichaam te doen wat je wil?

Hetzelfde geluid klinkt ook steeds meer in Europese steden en badplaatsen. In Berlijn stapte een vrouw nog naar de Duitse ombudsdienst voor Gelijke Behandeling wegens discriminatie omdat ze zonder bovenstuk geen toegang kreeg tot het zwembad. Ze kreeg gelijk en niet veel later moesten alle Duitse zwembaden topless zwemmen toelaten. Een vrouwenborst is nu eenmaal juridisch niet verschillend van een mannenborst, klonk het, dus waarom zou je ze dan zo behandelen?

Een borst is een borst

Ook biologisch lijken mannen- en vrouwenborsten erg op elkaar. Maar we kunnen er niet omheen: vanaf dat het hoopje klieren en weefsels omgeven wordt door vet en de persoon tot wie de borsten behoren er volgens de maatschappij uitziet als een vrouw, ontstaat er een nieuwe betekenis. Het is de reden dat Instagram nog steeds foto’s met een vrouwentepel erop verwijdert, terwijl mannelijke blote basten mogen blijven. Waarom moeders die in het openbaar de borst geven aan hun baby nog altijd raar bekeken worden, maar een man tijdens een hittegolf geen T-shirt hoeft te dragen.

“Het is niet toevallig dat er op die feestjes gevraagd wordt om je borsten te tonen en niet bijvoorbeeld je enkel of teen”, zegt Ciska Hoet, directeur van het kenniscentrum voor gender en feminisme RoSa. Voor Hoet is er een duidelijk verschil tussen de discussie over topless zwemmen of zonnebaden en je naaktheid inzetten om een gratis drankje te krijgen. “Bij dat eerste kies je volledig zelf wat je wil ontbloten”, aldus Hoet. “Maar bij dat tweede is er een duidelijke seksuele connotatie. Het lijkt daardoor dat je als samenleving vrouwen beloont die ervoor kiezen daarop in te spelen. Ik weet niet of dat zo’n ideaal signaal is.”

De sociologen, seksuologen en politicologen die we belden, reageerden inderdaad opvallend weinig met ‘free the nipple’ op de situatie in Lokeren. Niet omdat ze er wel of niet achter staan, maar vooral omdat ze bedenkingen hebben bij de gevolgen van de zogenaamde ludieke actie. De kans dat die bijdraagt tot een grote maatschappelijke verschuiving in de visie op borsten lijkt hen klein. Integendeel. Door in te spelen op de fantasie van de – veronderstelde – mannelijke toeschouwers, normaliseren ze die seksualisering mogelijk verder.

“Er zijn plekken waar je je borsten kunt inzetten om eigenaarschap over je lichaam te eisen en situaties waarin je dat beter niet doet”, zegt seksuoloog, psycholoog en moraalwetenschapper Sybille Vanweehaeghe. Ze vergelijkt het met de acties van de feministische groep Femen, die een tiental jaar geleden vaak in het nieuws kwam door acties in ontbloot bovenlijf. “Ook zij schokten de gemoederen. Maar zij waren wel heer en meester over de situatie waarin ze dat deden, en konden zo een debat uitlokken.”

Veiligheidsoverwegingen

Ook voor wie niet per se geeft om de feministische implicaties blijven er nog altijd veiligheidsoverwegingen over. Terwijl politie, festivals en clubuitbaters steeds bewuster seksueel grensoverschrijdend gedrag in het nachtleven proberen te verhinderen, zouden feestvierders met verkeerde intenties de actie jammer genoeg als een provocatie kunnen opvatten.

Bovendien zijn borsten volgens het – nochtans recent geüpdatet – seksueel strafwetboek nog altijd ‘geslachtsdelen’ die niet in het openbaar aan het zicht van een ander mogen worden opgedrongen. De enige uitzonderingen daarop zijn monokini zwemmen of zonnebaden – mits de gemeente of uitbater het toelaat – en borstvoeding geven. Wie haar borsten op andere plaatsen ontbloot, doet dus mogelijk aan openbare zedenschennis of erger: seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hoe oneerlijk het ook is dat een mannelijke tepel niet dezelfde implicaties met zich meedraagt: dit is de maatschappij waarin we vandaag leven. Betekent dat dan dat tradities zoals die in Lokeren verboden moeten worden? “Dat weet ik niet. Het belangrijkste is vooral dat zulke praktijken niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zo kan iedereen zelf beslissen hoe ermee om te gaan”, besluit Hoet.

