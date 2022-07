Creatief directeur Jörgen Oosterwaal: ‘Geen enkel tijdschrift in de Benelux kan op dit moment cijfers als die van Humo voorleggen’

De Morgen rondde deze week de kaap van 40.000 digitale abonnees. Ondertussen heeft ook Humo 10.000 abonnees die hun favoriete tijdschrift liefst op een scherm lezen. Jörgen Oosterwaal, die als creatief directeur beide titels aanstuurt, geeft tekst en uitleg bij die digitale (r)evolutie.

Betekenen die digitale groeicijfers dat het einde van de papieren editie stilaan in zicht komt?

“Het einde van de papieren krant is al heel vaak voorspeld. Door heel slimme, erudiete mensen. En toch worden er nog steeds kranten en tijdschriften op papier gedrukt. Omdat de cijfers ook maar een deel van het verhaal vertellen. Die 40.000 digitale abonnees voor De Morgen betekent inderdaad dat twee derde van de lezers zijn krant tijdens de week op een scherm leest. Maar in het weekend is die verhouding dan weer andersom.

“Vergis je ook niet, ondanks die digitale groeicijfers blijven heel wat papieren kranten het nog steeds goed doen. Titels als Het Laatste Nieuws, De Volkskrant of Trouw verkopen nog steeds heel wat papieren exemplaren. En ook De Morgen houdt goed stand. Alleen de losse verkoop is – door het wegvallen van steeds meer krantenwinkels – een aandachtspunt. Maar ik zie digitale en papieren kranten nog een hele tijd naast elkaar bestaan. Zeker omdat we het voortbestaan van onze titels op papier zelf voor een groot stuk in de hand hebben. Door, zoals De Morgen onlangs nog deed, te investeren in een totaal nieuwe papieren krant, waarbij je dan ook aan de cijfers merkt dat die in de smaak valt.”

Ook bij Humo zien we digitale groei terwijl tijdschriften in het verleden vaak worstelden met die digitale omslag. Wat is er veranderd?

“Tijdschriften worstelen nog steeds met het digitale. Kijk maar naar iconische titels als Newsweek, Rolling Stone of Time die vandaag nog slechts een schim zijn van wat ze waren. Ook de Nederlandse markt van nieuwsmagazines is de voorbije jaren bijna helemaal weggevaagd. Dat hoeft ook niet te verwonderen. Wie online wil meetellen, moet dagelijks met relevante content komen. Liefst zelfs meerdere keren per dag. Voor een week -of maandblad is dat heel moeilijk.

“Bij Humo hebben we daarom gekozen voor een heel helder digitaal concept. We mikken op abonnees, niet op clicks. In plaats van de strijd aan te gaan met aanbieders van gratis nieuws zoals VRT NWS kiezen wij online voor een selectief aanbod van artikels met een meerwaarde. En dat werkt. Geen enkel tijdschrift in de Benelux kan op dit moment cijfers als die van Humo voorleggen.”

Zo’n digitaal abonnement is wel een stuk goedkoper dan wat je voor een papieren abonnement betaalt. Wordt dat op den duur geen probleem aan de inkomstenzijde?

“Neen. Het klopt inderdaad dat de digitale basisabonnementen heel scherp geprijsd zijn. Maar naast dat basisaanbod bestaan er nog een heleboel duurdere varianten. Je moet ook het ruimere plaatje zien. Die digitale abonnementen zorgen ook voor groei. De Morgen heeft nu 58.000 abonnees, een cijfer dat de krant in haar geschiedenis nog nooit heeft gehaald. We weten ook dat digitale lezers een pak jonger en vrouwelijker zijn dan wie op papier leest. Dat maakt titels als De Morgen en Humo dan weer interessanter voor adverteerders wat ook voor extra inkomsten zorgt.”

Heeft die digitale groei ook een invloed op de inhoud? In hoeverre bepaalt potentieel onlinesucces de onderwerpen die aan bod komen?

“De behoefte om te weten te komen wat gelezen wordt en wat niet is van alle tijden. Ook voor het digitale tijdperk werden leesrapporten gemaakt. Maar de cijfers zijn nu natuurlijk een stuk gedetailleerder. Razend interessant allemaal, wat niet betekent dat ze nu plots allesbepalend zijn. Integendeel, je moet er heel omzichtig mee omspringen en er je journalisten vooral niet te veel mee lastigvallen.

“De clicks achternalopen is het stomste wat je als hoofdredacteur kan doen. De cijfers bevestigen trouwens wat we al veel langer weten. Voor Humo en De Morgen zijn goed uitgewerkte nieuwsdossiers, diepgravende interviews en scherpe columns de dingen die best gelezen worden. Digitaal én op papier.”

