De debuutroman ‘Krank’ ís een overweldigende leeservaring en verveelt geen moment

‘Een lezer moet zich eens goed kunnen amuseren,’ zo luidt het motto van Thomas Mann, dat de Kortrijkzaan Giuseppe Minervini (29) meegeeft aan zijn vuistdikke debuutroman ‘Krank’. Minervini maakt het beloofde vertier moeiteloos waar: ‘Krank’ ís een overweldigende leeservaring en verveelt geen moment. Vanuit zijn dodencel bepleit Ix zijn vrijspraak in een document gericht aan een onzichtbare rechter. In wat uitgroeit tot de dystopische roman ‘Krank’ beschrijft hij hoe hij het slachtoffer werd van een complot, opgezet door zijn jeugdvriend Nelson, leider van de Organisatie Liefgenezen, die revolteert tegen het Meta-achtige bedrijf GCF en onopzettelijk de sleutel tot het eeuwige leven ontdekt.

‘Krank’ is, door de absurdistische plot en de diepgaande filosofische uitweidingen over rouw, waanzin en algoritmische tirannie, een prikkelende trip op een möbiusband, een weerkerend motief in deze ‘hallucinatiemachine’ van een roman. Minervini leunt gretig aan bij talloze literaire tradities (denk Kafka, Beckett, Bolaño, Dick en Pynchon), maar geeft er in een magnifieke, opwindende en onmodieuze taal een geheel eigen, politiek scherpe en humorvolle invulling aan.

Een meer dan geslaagd debuut, met voor nu vier sterren, als borg op de toekomst. Minervini zal nog heel wat keet schoppen, zoveel is zeker.