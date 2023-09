De eerste hittegolf in september in België ooit: hoe extreem was deze zomer eigenlijk?

In ons land is de eerste hittegolf in september nu officieel een feit, in Griekenland vielen er deze week al drie doden door storm Daniel. Twee extreme afsluiters van een extreme zomer. Tijd om de balans op te maken. Hoe uitzonderlijk was de zomer van 2023?

Een hittegolf in september: het nieuwe normaal?

Het is zover: België beleeft een hittegolf in september. Dat is de eerste keer ooit, maar waarschijnlijk niet de laatste. “Doordat wereldwijd de gemiddelde temperatuur toeneemt, neemt ook in elke maand van het jaar de kans op hogere temperaturen toe”, zegt weerexpert bij NoodweerBenelux Samuel Helsen. “Omgekeerd zullen extreem koude winters uitzonderlijker worden.”

Ook in juni was het al puffen en zweten tijdens de eerste hittegolf van dit jaar. Meerdere hittegolven per jaar zijn zeldzaam, maar niet uniek. Volgens statistieken van de Vlaamse Milieumaatschappij kende ons land sinds 1892 zes jaren waarin het meer dan één periode van langdurig aanhoudende hitte moest verduren. In 1947 staan er zelfs vier hittegolven genoteerd, een record.

Let wel op: sinds het laatste kwart van de vorige eeuw zit het gemiddeld aantal per jaar duidelijk in stijgende lijn. “Voor 1990 hadden we ongeveer om de vier jaar een hittegolf”, zegt weerman David Dehenauw. “Tot 2014 was dat zowat om de twee jaar. Nu zitten we aan gemiddeld één per jaar.”

Wat met de rest van de wereld?

Ondanks de periodes van intense hitte lag de gemiddelde temperatuur in België deze zomer maar één graad hoger dan normaal. Dat hebben we aan de kwakkelmaanden juli en augustus te danken. Maar wereldwijd heeft niet elke regio dat ‘geluk’ gehad. De afgelopen drie maanden waren officieel de heetste die onze planeet ooit gekend heeft, zo blijkt uit onderzoek van de World Meteorological Organization en het Europese Copernicusinstituut.

Canada, midden augustus. Beeld AFP

De temperatuur van het zeewater bereikte drie maanden na elkaar recordhoogtes, en ook de hoeveelheid zee-ijs rond Antarctica is nooit zo laag geweest rond deze tijd van het jaar. Voor secretaris-generaal van de VN António Guterres voldoende om te concluderen dat “de ineenstorting van het klimaat begonnen is”.

Liefst 48 procent van de wereldbevolking werd bovendien in de periode van juni tot en met augustus minstens één maand met hitte geconfronteerd ten gevolge van de klimaatverandering. Dat blijkt uit een andere pas gepubliceerde studie van Climate Central, een ngo die over klimaatwetenschap communiceert. Zo goed als heel de wereldbevolking - 98 procent - ondervond temperaturen die gelinkt kunnen worden aan de klimaatverandering.

De studie bevestigt ook dat landen die gemiddeld het minste bijdragen aan de klimaatopwarming, er de meeste gevolgen van ondervinden. 79 van de 202 onderzochte landen ondervonden minstens gedurende de helft van de drie zomermaanden een hitte die gelinkt kan worden aan klimaatverandering. 49 van die landen behoren tot de minst ontwikkelde. Samen zijn ze verantwoordelijk voor slechts 7 procent van de wereldwijde uitstoot.

Was het echt een zomer vol extreem weer?

In Griekenland viel deze week in één dag evenveel neerslag als dat er normaal een hele zomer uit de lucht druppelt. Temperaturen boven de 40 graden zorgden in datzelfde land een hele zomer lang voor zware bosbranden. In Noord-Italië nam de hagel in juli de proportie van tennisballen aan. Een maand geleden deed een gelijkaardig scenario zich voor in Slovenië, Oostenrijk en Kroatië.

Griekenland, gisteren. Beeld REUTERS

Toch viel er in Europa gemiddeld niet ongezien veel neerslag, zo blijkt uit kaarten die het Nederlands KNMI opstelde voor de Volkskrant. Alle vuurzeeën ten spijt waren er ook niet uitzonderlijk veel bosbranden op het Europese continent.

“Wat de temperaturen betreft is het duidelijk: de aarde warmt op”, zegt directeur van het klimaatcentrum Valerie Trouet. “Maar wat de neerslag betreft is het globaal gezien niet natter of droger. Wel worden de twee extremer: nat wordt natter, en droog droger.”

Is dat allemaal het gevolg van de klimaatopwarming?

Ja en neen. Beweren dat 2023 de warmste zomer ooit kende door de klimaatverandering, is niet fout. Maar het is ook niet het volledige verhaal. Net zoals in 2016, voorlopig het warmste jaar ooit, trekt weerfenomeen El Niño over de planeet. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel dat ongeveer eens om de zeven jaar opduikt en de temperatuur van het zeewater doet opwarmen. Doorgaans zorgt dat ook voor extremer weer, meestal in de gebieden rond de evenaar. De koppeling met de klimaatopwarming versterkt dat effect.

New York, begin juni. Beeld DAVE SANDERS / NYT

Wetenschappers onderzoeken momenteel nog volop hoe de klimaatverandering extreme weerfenomenen beïnvloedt. Wat al zeker is, is dat de opwarming ervoor zorgt dat we de laatste jaren meer geblokkeerde weersituaties zien. De hittegolf waar we in België op afstevenen, maar ook het huidige noodweer in Zuid-Europa, zijn daar allebei een gevolg van.

“Het weer wordt heel erg bepaald door luchtstromen, die aangedreven worden door het contrast in temperaturen tussen de warme evenaarsgebieden en koudere poolgebieden”, legt Helsen uit. “Maar door de klimaatverandering warmen de polen twee tot drie keer sneller op dan de rest van de wereld. Het contrast in temperatuur neemt dus af, waardoor de kracht van de luchtstromen boven ons ook afneemt en we vaker langer in hoge- of lagedrukgebieden blijven hangen.”

(DM)