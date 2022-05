De Hemel & Hel van Pieter Timmers, Vlaanderens nieuwste ambulancier: ‘Veel mensen denken precies aan niks anders dan seks’

Pieter Timmers was jarenlang ‘s lands beste zwemmer, maar heeft het waterleven ondertussen ingeruild voor een meer aards bestaan. Daarin zoekt hij wel nog steeds de adrenaline op, want de olympische medaillewinnaar heeft ondertussen zijn diploma van hulpverlener behaald en gaat binnenkort aan de slag als ambulancier. Dat zwemmers helpende handen hebben, bleek uit zijn Hemel & Hel van 2015: ‘Een nachtclubdanseres haalde een fluostaaf uit haar spel, smeet die in het publiek en een collega-zwemmer van mijn ving die op. Tróts dat hij was!’

Pieter Timmers «Bwa, ja, zo heel af en toe. Ik fiets hier weleens een kwartiertje rond in de buurt, of ik ga ergens een ijsje eten, al past dat normaal gezien niet in mijn schema. En ik ga geregeld op restaurant met Elle, ook al omdat we sowieso veel te veel in de keuken staan – ik verorber 7.000 calorieën per dag.»

HUMO Wat is je favoriete kost?

Timmers «Italiaans. En sinds een paar jaar ook Thais. Ik zit altijd een halfuur lang te kiezen wanneer we Thais gaan eten; het probleem is dat ik álles lekker vind.»

HUMO Het zij je gegund, maar een type Frederik Deburghgraeve ben jij niet, hè? Die sloot zich maandenlang op wanneer hij zich op een wedstrijd voorbereidde.

Timmers «Ik hoor dat ook weleens van Ronald (Gaastra, zijn coach, red.), dat Fredje een monnikenleven leidde. Dan moet ik hem altijd duidelijk maken dat ik Fredje niet ben, en dat zo’n leven voor mij gewoon niet werkt. Ik móét er af en toe gewoon uit, want ik ben zo al workaholic genoeg. Ik neem mijn sport altijd mee wanneer ik uit het zwembad kom. Wat ik eet, wanneer ik eet, wanneer ik ga slapen: alles staat in het teken van het zwemmen.»

HUMO ‘Pieter heeft nog nooit alcohol gedronken,’ liet je moeder onlangs in Het Belang Van Limburg optekenen.

Timmers «Dat is overdreven; ik heb wel al alcohol gedronken, vóór m’n zwemcarrière. Maar niet vaak.»

HUMO Ben je al ooit dronken geweest?

Timmers «Ja, meerdere keren, en één keer serieus. Maar dat was in mijn studententijd, toen ik nog niet bezig was met topsport; ik was toen eerder een hobbyzwemmer.»

HUMO Mis je dat soms niet, je zo eens goed kunnen laten gaan?

Timmers «Alcohol mis ik niet, nee. Maar er zijn wel andere dingen die ik mis. Wat ik bijvoorbeeld heel graag eens zou doen, is naast een zwembad in het zonnetje liggen. Gewoon, een uurtje relaxen. Dat mag ik nu niet, zelfs niet wanneer we op trainingsstage gaan. Want we trainen dan wel buiten in de zon, maar na afloop gaan we meteen naar binnen: we mogen niet verbranden, want dat kost energie. En die energie heb je nodig voor je volgende trainingen.

»En wat ik ook fantastisch zou vinden, is een keer mijn lichaam niet te hoeven voelen. Ik ben mezelf constant bewust van mijn lichaam, ik heb bijna altijd spierpijn. Ik droom van de dag dat dat niet meer het geval zal zijn.»

HUMO Mag ik dat noteren als jouw hoogste lichamelijke genot: je lichaam eens níét voelen?

Timmers (lacht) «Dat mag.»

HUMO Hoe hoog staat seks in je top tien van lichamelijke geneugten?

Timmers «Tamelijk hoog. Ah ja, da’s plezant, hè? Maar voor mij is het nu ook weer niet het ultieme. Seks vind ik overroepen, in die zin dat veel mensen precies aan niks anders denken. Of zo doen ze toch, om cool te zijn. Maar ik vind dat er andere dingen in het leven zijn. Zelf haal ik bijvoorbeeld enorm veel genot uit mijn prestaties. Toen ik op de Spelen in Londen als eerste aantikte in mijn reeks van de 100 meter vrije slag, gaf me dat een kick die niet te vergelijken was met seks. Pure ontlading.»

HUMO Was dat het beste moment van je leven?

Timmers «Ik denk het wel, ja. Ik was door het dolle heen; heb de hele dag met een grote smile rondgelopen. Ik ging praktisch zonder verwachtingen naar daar, en om dan meteen zo goed te presteren, dat was magnifiek.»

HUMO Achteraf ben je in een nogal pikante Londense nachtclub verzeild geraakt, The Box.

Timmers «Ja, één keer per jaar uitgaan, na de piekwedstrijd, dat mag al eens, zeker? Maar het was een feestje om nooit meer te vergeten (grijnst). Een behoorlijk maffe club was dat, waar ze... Enfin, seksshows waren het nu ook weer niet, maar er kwamen toch enkele blote vrouwen op het podium die rariteiten uitvoerden waarvan je zei: ‘Wat is me dat hier?’»

HUMO Wat was de raarste rariteit?

Timmers «’t Was er donker, en op een gegeven moment gingen op het podium de blacklights aan, en zag je van die fluostrepen op enkele vrouwenlichamen. Ze dansten wat en voerden een showtje op, en op het einde trok één van die dames een fluostaaf uit haar spel, precies zo’n radioactief geval. Dat smeet ze vervolgens in het publiek, en één van mijn collega-zwemmers, wiens naam ik niet zal noemen, ving het op. Tróts dat hij was! (lacht)»



Tijd voor kindjes

HUMO Wanneer in je leven was je het ongelukkigst?

Timmers «Echt een doodongelukkige periode heb ik nooit gekend in mijn leven, maar er is wel een tijd geweest dat ik onzeker was en niet goed in mijn vel zat. In de eerste jaren van het middelbaar was dat: ik moest toen nog ontdekken wie ik juist was en met welke vrienden ik wilde omgaan, en ik hoorde ook niet bepaald bij de populaire jongens op school. Nu heb ik spieren en ziet mijn lichaam er wel oké uit, maar zonder die spieren was ik gewoon een lange slungel (lacht).»

HUMO Eigenlijk heb je van je zwakte je sterkte gemaakt: zonder je lange gestalte zou je niet zo goed zwemmen.

Timmers «Was het maar zo makkelijk: er zijn voorbeelden genoeg van kleine zwemmers die de top bereiken. Maar ik heb me inderdaad serieus gerevancheerd.»

HUMO Waar heb je een hekel aan in het leven?

Timmers «Ik kan echt niet tegen onrechtvaardigheid, en tegen fraude. En dat geldt wat mij betreft voor alle facetten van het leven.»

HUMO Ook voor de zwemsport?

Timmers «Ook voor de zwemsport. Want daar wordt ook wel wat gefraudeerd.»

HUMO Vertel?

Timmers «Welja, er zijn de laatste tijd ontzettend veel Russen gepakt met doping, hè? ’t Is eigenlijk ongelofelijk dat dat kan blijven duren. Maar ja, er is geld mee gemoeid, dus op zich is het niet zo verwonderlijk. Ik heb het daar lastig mee, dat geef ik eerlijk toe, want je weet dat je er niks tegen kunt beginnen. En ieder jaar weer zie je nieuwe gezichten opduiken in de Russische ploeg, gasten van wie je nog nooit gehoord hebt, dat je je afvraagt: ‘Allee, hoe kan dat nu?’»

HUMO Ergert je naaste omgeving zich ook weleens aan jou?

Timmers «Ergeren niet, denk ik. Maar mijn grootste negatieve punt is dat mijn leven volledig gerobotiseerd is, en kaarsrecht afgelijnd. Dat is niet altijd even gemakkelijk voor Elle en mijn vrienden. En mijn familie in Limburg zou me ook graag eens wat meer zien langskomen in het weekend. Bon, ze weten: nog een jaar, en dan zal het wel wat beter gaan.»

HUMO Want na de Spelen ga je op zwempensioen?

Timmers «Niet volledig. Na Rio wil ik nog een jaartje rustig uitbollen; enkele kleinere wedstrijden meepikken om wat prijzengeld op te strijken – ik verdien in de verste verte niet wat een voetballer verdient, dus ik kan het geld wel gebruiken. En sowieso kun je na je carrière best een beetje aftrainen, voor het hart. Maar nog langer doorgaan zie ik echt niet zitten: twee weken na de Spelen trouwen Elle en ik, en daarna willen we aan kinderen beginnen.»

HUMO Zou je me, voordat het zover is, nog je favoriete onenightstand willen opbiechten?

Timmers (ernstig) «Ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen favoriete onenightstand heb. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen er net zomin als ik eentje hebben, en om toch maar op de vraag te antwoorden een naam geven van iemand die ze gewoon knap vinden.»

HUMO Is er iemand die jij gewoon knap vindt?

Timmers «Dat vind ik ook al moeilijk om te zeggen. Er zijn genoeg actrices uit films en series van wie ik zeg: ‘Dat is wel een knappe.’ Maar in die films en series zijn ze geschminkt, en is hun haar gedaan, en hebben ze juwelen en mooie kleren aan. Dus die schoonheid moet je met een korrel zout nemen. Ik bedoel: stel dat ze hier door de straat zouden wandelen, dan zou je volgens mij niet op- of omkijken.»

HUMO Komaan, Pieter, de onderkant van de pagina is in zicht.

Timmers «Goh, wie vind ik knap? (Denkt erg lang na) Ellen Petri vond ik vroeger wel mooi, maar nu eigenlijk ook niet meer. Smaken veranderen met de leeftijd.»

HUMO Een naam, Pieter, een naam!

Timmers «Echt waar, ik vind dit een lastige vraag.»

HUMO Lastig gaat ook.

Timmers «Ik zou gaan voor iemand die natuurlijk mooi is, heel naturel.»

HUMO Eenmaal, andermaal?

Timmers «Doutzen Kroes.»

HUMO Bedankt!