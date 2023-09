‘De MANIAC’ is een veelkantige biografie, nucleaire thriller, geraffineerde vingerwijzing en voorbeeldig wedstrijdverslag ineen

‘De MANIAC’ is de vierde roman van Benjamín Labatut, die pas met zijn derde ook buiten het eigen taalgebied furore begon te maken. Net zoals in de briljante voorganger ‘Het blinde licht’ laat de Chileen zien dat de werkelijkheid vaak gekker is dan fictie. Centraal staat John von Neumann (1903-1957), de Hongaars-Amerikaanse pionier in wiskunde en kwantumfysica. Via licht gefictionaliseerde getuigenissen van familieleden en beroemde collega’s beleven we zijn hardnekkige speurtocht naar sluitende axioma’s en zijn verblindende geloof in de wetenschap. Alles wat uitgevonden kan worden, moet ook gerealiseerd worden, vindt hij, inclusief de atoombom én MANIAC, de eerste computer, een hulpmiddel voor oorlogvoering.

Fast forward naar 2016, wanneer de wereldkampioen in het Chinese bordspel Go onverwacht verliest van de door artificiële intelligentie aangestuurde AlphaGo. Met die verwerkelijking van Von Neumanns waanzinnigste wensdroom houdt Labatut ons een angstaanjagende spiegel voor: AI, ruimtevaart en genetica, de stoutmoedigste bouwstenen van onze technocratie, zijn mee ontwikkeld door een enggeestig, megalomaan genie. ‘De MANIAC’ is complex maar uiterst leesbaar, een veelkantige biografie, nucleaire thriller, geraffineerde vingerwijzing en voorbeeldig wedstrijdverslag ineen, een onvergelijkbare filosofische bespiegeling over de mensheid, geplet tussen natuur en computer.