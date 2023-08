‘De meeste eigenaars van gepersonaliseerde nummerplaten zijn géén ijdele rijke snobs, maar gewone mensen die hun auto willen customizen’

Gepersonaliseerde nummerplaten zijn in, en om in de voetsporen van onder andere Mathieu Van der Poel (‘MVDP’ voor wie een van zijn auto’s herkent) te treden, mag u €1000 neertellen. Of ‘HIHIHI’ uw zuurverdiende centjes waard is, laat ik aan u over, maar wat er alvast wel baat bij heeft: onze staatskas. Het voorbije decennium brachten die vanity plates maar liefst €57.971.000 (!) op. Humo ging op zoek naar de opvallendste nummerplaten en vooral wíe de mens achter de plaat is.

Dit artikel verscheen voor het eerst op 4 december 2017.

Sinds enige tijd zie ik overal gepersonaliseerde nummerplaten: ijdele, maar ook originele, grappige en raadselachtige. En nu de prijs opnieuw gehalveerd wordt – 1.000 euro, voor de geïnteresseerden – zal hun aantal alleen maar toenemen.

Eén ding ontdek ik meteen: een foto van een auto met gepersonaliseerde nummerplaat op het internet is geenszins een garantie dat die nummerplaat ook bestaat, want heel wat photoshoppers blijken iets te veel vrije tijd te hebben. Of is er écht een grapjas die zijn Porsche heeft getooid met de nummerplaat ‘OCMW’ (‘Een eerbetoon aan de sponsor,’ grapt een instagrammer)? Heeft écht een Belg zijn Volkswagen omgebouwd tot Batmobile met ‘BATMAN-1’, en rijdt een andere rond met ‘GODZILLA’? Betekent ‘BY KAREN’ ‘door Karen’ of ‘bye-bye Karen’, na de bittere echtscheiding? Is ‘DOKTER D’ écht een dokter, of is het rapper Dr. Dre? Is ‘STOLEN’ de auto van een overmoedige carjacker met gevoel voor humor? En rijden er écht auto’s rond met de nummerplaten ‘GOD’, ‘ALLAH’ en ‘JESUS’ (Engelse spelling, Belgische nummerplaat)?

Tim Rosseels beheert de internetcommunity vanityplates.be. Volgens hem zijn er verschillende manieren om de echtheid van een nummerplaat te achterhalen.

TIM ROSSEELS «In de eerste plaats dient de plaat voorzien te zijn van een donkerrood zegeltje met de ineengestrengelde letters C en V (voor ‘circulation’ en ‘verkeer’, red.). Bij een niet-gepersonaliseerde nummerplaat bevindt zich dat boven het eerste koppelteken. Moeilijker zichtbaar is het DIV-watermerk. Je kunt ook de DIV-databank consulteren – een onbestaande combinatie vind je daar niet terug. En er is het lettertype: da’s een aangepaste versie van DIN1451 Mittelschrift. Het is beschermd en dus niet in Photoshop beschikbaar.»

Prestigieuze automerken zoals Jaguar hebben een aantal aan hun merk gerelateerde nummerplaten gekocht, zoals je een patent neemt of een domeinnaam blokkeert. Maar er zijn ook particuliere eigenaars van een Jaguar die nummerplaten aanvragen als ‘JAG 113’ of ‘PUSSYCAT’ (de schattige variant van het dier waarnaar de auto genoemd is). De gepersonaliseerde nummerplaat als statussymbool?

Ik zag ook peperdure auto’s, zoals een Rolls Royce met ‘MY ROLLS’, een Lamborgini met ‘LH-2’ en een Ferrari met ‘SNARFF’. Snarff?! Dan is ‘GRRRRRR’ (ook een bestaande nummerplaat) nog begrijpelijker.

Sommige eigenaars houden het simpel en geven de nummerplaat hun eigen naam, zoals ‘BRECHTJE’, ‘DIRK-I’ of ‘DIDIER’. Een zekere Andreas Van Leemput rijdt rond met ‘DEN DREE’. Andere bestuurders geven aan hun naam een dramatische twist, zoals Theo van den Ende met z’n ‘THE END’. Of ze verwijzen naar hun blitse voertuig, zoals de Defender-terreinwagen met ‘DEF 1’. Of naar een personage uit hun favoriete film, zoals Cédric Vanrafelghem deed met ‘DRTHVDR’ (Darth Vader uit ‘Star Wars’). Vanrafelghem heeft nog een tweede nummerplaat, ‘BAZINGA’, de catchphrase uit zijn favoriete televisieprogramma ‘The Big Bang Theory’. Voor hem is een auto ‘geen object maar een levensstijl’ en de gepersonaliseerde nummerplaat ‘een mooie manier om je auto een persoonlijke toets mee te geven.’

Iets ongewoner is de jeep met nummerplaat ‘WEVERTEM’. Niet Lou Reed maar een Belg rijdt rond met ‘LOU-1’. Is de bestuurder van ‘N-V-A-J’ lid van de N-VA-jongeren? ‘J-VD-L’ is alvast níét Johan Vandelanotte.

Sommige bestuurders zaaien verwarring, zoals de Porsche met Bentley-logo en nummerplaat ‘DAEMS’. En niet zómaar een Guy rijdt rond in (woordspelingalarm!) ‘GUYNIUS’. Maar wat betekent in godesnaam ‘MASYNET’? En Lombok is een stad in Indonesië, maar waarom een Belg rondrijdt met ‘LOMBOK’ is me een raadsel. Bij ‘34 AMG’ levert de trotse eigenaar van Turkse origine zelf verduidelijking: ‘AMG’ is níét het automodel maar zijn initialen, en ‘34’ is niet zijn leeftijd maar de provinciecode van Istanbul.

Tot diep in de jaren 80 van vorige eeuw kon de eigenaar van een Belgisch voertuig enkel via een ‘lange arm’ aan een gepersonaliseerde nummerplaat geraken. Tenzij je van adel was: in dat geval reed je met een B-plaat – de volksmond wilde dat die B stond voor ‘blauw bloed’. Nu worden gepersonaliseerde nummerplaten officieel toegekend door de Dienst Inschrijving Voertuigen van de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer.

De prijs wordt beslist door de minister van Mobiliteit, en nadien wettelijk vastgelegd. Zo’n nummerplaat kostte lange tijd 1.000 euro, dan plots 2.000 euro, en sinds deze week weer 1.000 euro, omdat door de verdubbeling van de prijs het aantal aanvragen drastisch bleek te dalen. Met meer dan 14.000 gepersonaliseerde nummerplaten verdiende de staat al ruim 17 miljoen euro aan ijdelheid en doorgedreven individualisme. Die prijs valt overigens mee. In Engeland kost een gepersonaliseerde nummerplaat een stuk meer, en stijgt de prijs omgekeerd evenredig met het aantal letters: hoe minder, hoe duurder.

Om te weten te komen door wie, waarom en voor welk type auto dergelijke nummerplaten worden aangevraagd, contacteer ik de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer. Maar bij de woordvoerder vang ik bot.

SVEN HEYNDRICKX «Sorry, wij mogen van de privacycommissie geen lijst van de gepersonaliseerde nummerplaten vrijgeven.»

HUMO Tim Rosseels zei me hetzelfde: hij werd door de privacycommissie zelfs verplicht om van zijn website een gesloten community te maken. Is dat niet onlogisch? De aanvragers willen zelf met die nummerplaat in de openbaarheid komen, ze rijden er dagelijks mee rond in het verkeer!

HEYNDRICKX «Tja, de privacycommissie is wat dat betreft heel streng: wij mogen geen enkele informatie geven over de aanvragers, noch over specifieke nummerplaten.»

HUMO In de socialemediagroep Fonkybelgianplates lees je: ‘The sky is the limit, as long as you pay.’ Worden er vandaag meer merknamen, namen van sterren of patserige slogans aangevraagd dan vroeger?

HEYNDRICKX «Neen. De meeste gepersonaliseerde nummerplaten verwijzen naar een naam of bijnaam, al dan niet in combinatie met een cijfer. Sommige zijn ook gewoon het automerk zelf. Dat is al een constante sinds het toekennen van gepersonaliseerde nummerplaten begon. Maar niet alles is mogelijk: combinaties die uitsluitend uit cijfers bestaan, zijn bijvoorbeeld voor het Hof gereserveerd (zo rijdt de koning met ‘1’, red.). Enkel oldtimers die dateren van vóór 1954 mogen een nummerplaat met alleen cijfers gebruiken.

»Bepaalde combinaties die verward kunnen worden met gewone kentekenplaten van Europees formaat, of met speciale kentekenplaten voor het diplomatiek corps (CD), voor handelaars (Z en ZZ) of voor taxi’s (TX), kunnen evenmin aangevraagd worden. Racistische, xenofobe of beledigende combinaties zijn natuurlijk ook verboden. Dergelijke kentekenplaten kunnen worden herroepen en geschrapt zonder enige compensatie voor de eigenaar.»

HUMO Wat waren tot nog toe de meest ongewone nummerplaten?

HEYNDRICKX «Goh, er rijdt een koppel rond in twee auto’s met respectievelijk de combinatie ‘HAHAHA’ en ‘HIHIHI’. Wij vragen geen enkele argumentatie bij de aanvraag van een gepersonaliseerde nummerplaat. De exacte reden waarom iemand op een bepaalde combinatie aast, kennen we dus niet.»

Ik kan moeilijk het hele land afrazen in de hoop de meest originele nummerplaten tegen het lijf te lopen. Maar in de periode waarin ik dit artikel voorbereid, zie ik er toch heel wat. Op één week tijd kruist mijn pad dat van een Bentley met ‘CEO’, een ‘I M MAN’, een ‘GUCCI’ en een ‘SUCCES’. Een vriendin spot twee auto’s op dezelfde oprit met respectievelijk de nummerplaten ‘POEZEKE’ en ‘TIJGER’. De week erop zie ik auto’s met de nummerplaten ‘DRAGON’, ‘AIM-001’ en ‘BZZZZZZ’. En een Hummer met ‘VIP’. Maar ik kan de bestuurders niet om uitleg vragen, want dat stremt het verkeer.

Is de bestuurder van de auto met nummerplaat ‘LUDO 77’ zo oud? Werkt de eigenaar van ‘TV’ bij de radio? Speelt de bestuurder van ‘POLO’ tafeltennis? En wat bezielde de eigenaars van ‘BADBOY 1’, ‘ZORRO 1’, ‘XCESS’, ‘ABBA’ (op een Seat), ‘AYRTON’ (op een Opel), ‘CATCH ME’ (een boodschap aan de wegpolitie?), ‘OILSJT’ en ‘BENTLEY’ (op een Renault)?

Op Radio 2 beweerde iemand ooit dat gepersonaliseerde nummerplaten ‘vooral een succes zijn in de provincie Antwerpen’. Ik spotte het voorbije jaar het grootste aantal in Kortrijk en omgeving. De leukste zijn ‘ME TIME’ en ‘HAPPY’, beide auto’s met een vrouw achter het stuur.

ALFONS LIEVENS «Mijn gepersonaliseerde nummerplaat dateert uit het tijdperk waarin er niet zomaar een loopje kon genomen worden met de syntaxregels. In die tijd bestond een nummerplaat uit drie letters en drie cijfers, dat was de beperkte vrijheid waaraan je je diende te houden. Ook was er een beperking in verband met beschikbare letters. Op een nummerplaat kwamen nooit de volgende letters voor, wegens te verwarrend of te breed: I, O, Q, M en W. Toen de Dienst Inschrijving van Voertuigen met een gebrek aan ongebruikte combinaties kampte, werd die regel geschrapt en de verbannen letters werden alsnog toegelaten. Dat was voor mij het moment om toe te slaan: ik wou absoluut de hand leggen op ‘mijn’ combinatie: ALI-001. ‘Ali’ staat voor mijn naam en is mijn verkorte handtekening. Dat kostte mij toen 28.000 frank (695 euro, red.).

»Zotte kosten? Op zich misschien wel. Maar in die periode wilde ik absoluut van mijn rookverslaving af. Als motivatie hield ik punctueel bij hoeveel ik bespaarde door niet te roken. Ik beloofde mezelf dat ik voor dat bedrag een buitensporige uitgave mocht doen. En op de dag dat de letter ‘I’ werd vrijgegeven, had ik het nodige bedrag voor een gepersonaliseerde nummerplaat bij elkaar gespaard.»

Heel wat slimme kleine zelfstandigen gebruiken hun gepersonaliseerde nummerplaat als zo niet kosteloze, dan toch op lange termijn goed renderende reclame. Zoals lichttechnicus Nicolas Moens, die rondrijdt met, u raadt het, ‘MOENS’. Er is een kaashandel met nummerplaat ‘BRIE’. En ‘TAXI GINO’. Het bedrijf The Herbalist, een invoerder van gin, tooit z’n wagenpark met nummerplaten als ‘GINTONIC’. En alle bestelwagens van groothandel Claessens rijden met nummerplaten als ‘PREI’, ‘AJUIN’ en ‘SELDER’. Daar is over nagedacht: ‘ANANAS’ en ‘BROCCOLI’ zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘WORTEL’, ook perfect verstaanbaar voor Franstaligen, dus die vrachtwagens leveren in het Brusselse. Maar ik zie ook Porsches met de nummerplaten ‘BACARDI’ en ‘CHANEL’. En een stationwagen met ‘SMURFFET’.

ERIKA VANVUCHELEN «Mijn partner heeft een grappige nummerplaat, al is die nooit gepersonaliseerd geweest maar puur toeval. In de zomer van 2016 werd na een total loss-ongeval op de koop toe zijn nummerplaat gestolen in de garage. ’t Was dus tijd voor een nieuwe auto én een nieuwe nummerplaat: ‘1-RAP-037’. En geloof me, ráp is hij wel!»

RICARDO NIEUWKAMP «Ik had lang gespaard om een prachtige wagen uit Duitsland te importeren. Het was een limited edition, niet beschikbaar in België. De aankoop en de invoer van de wagen waren duur en ik dacht: als ik dan toch al veel geld aan het uitgeven ben, waarom dan ook geen gepersonaliseerde nummerplaat? In de wetenschap dat die plaat bij de eigenaar blijft, anders dan in Nederland en Engeland, waar het kenteken aan het voertuig is verbonden. Dus sinds 2006 rijd ik rond met ‘RN-007’. Mijn initialen, en 007 verwijst natuurlijk naar James Bond. Ik heb even overwogen om 001 te nemen, maar dat leek het begin van een wagenpark en dát was ik niet van plan. Heb ik spijt van de aankoop? Nee. Zou ik het nu opnieuw doen? Nee. Maar destijds was het een leuke aankoop bij een bijzondere auto, en ik rijd nog steeds met veel plezier met die nummerplaat rond.»

ROSSEELS «Eigenlijk dekt de domeinnaam vanityplates.be van onze internetcommunity niet echt de lading: de meeste eigenaars van gepersonaliseerde nummerplaten zijn géén ijdele rijke snobs, maar gewone mensen die hun auto een tikje willen customizen.

»Officieel mogen nummerplaten niet beledigend of discriminerend zijn, maar toch rijdt ergens in België een Fiatje rond met de nummerplaat ‘TRUT’. Misschien in Wallonië, waar de beambte dat woord niet begreep? Zelf heb ik altijd ‘LXXXIII’ willen hebben, mijn geboortejaar in Romeinse cijfers: da’s persoonlijk, maar je moet méé zijn om het te snappen. Ook vreemd is overigens dat de Belgische staat eigenaar blijft van alle gepersonaliseerde nummerplaten: als het voertuig in kwestie wordt uitgeschreven, moet je de nummerplaat terugbezorgen.»

MIKE CAUTAERT «Ik ben geen 20-jarige johnny, maar wel een groot autoliefhebber van 48 en zeer gepassioneerd door BMW. Ik wist al van toen ik een klein manneke was: ik wil later een speciale nummerplaat! Toen in april 2014 de regels werden versoepeld, moest ik niet lang nadenken over mijn lievelingscombinatie: simpelweg ‘MC’, mijn initialen. Maar miljonair Marc Coucke was mij te snel af: hij koos die combinatie voor zijn zwarte Maserati. Kans verkeken, ik moest dus op zoek naar een andere combinatie. Het werd: ‘MC-8’. De acht staat voor mijn geluksnummer en mijn geboortedag, 8 maart.

»Nu de prijs van een gepersonaliseerde nummerplaat terug naar 1.000 euro daalt, denk ik er sterk over om er nog eentje aan te vragen. Deze zomer waren mijn vrouw en ik vijfentwintig jaar getrouwd en hebben we onszelf een BMW Z4 Roadster cadeau gedaan. Voor die auto overweeg ik ‘MC-04’. Ik heb ook nog drie BMW-oldtimers: voor die auto’s zou ik ook graag originele nummerplaten hebben, maar dan zit ik al aan 5.000 euro en dan ben ik Vadertje Staat natuurlijk wel goed aan het sponsoren.»

VLAD THE IMPALER

Vroeger ontsnapten heel wat Belgen met gepersonaliseerde nummerplaten bij trajectcontroles aan snelheidsboetes omdat de verkeerscamera’s die ongewone cijfer- en lettercombinaties niet herkenden. De kleurencombinatie wit-rood is sowieso al minder leesbaar door camera’s dan bijvoorbeeld geel met zwarte letters, en de software was ingesteld op vier tekens of meer, anders was de kans te groot dat ook bumperstickers gescand zouden worden. Voor u zich in allerijl zo’n nummerplaat aanschaft die zichzelf terugverdient: dat euvel is sinds 2016 gecorrigeerd omdat het ministerie toen investeerde in een upgrade van de camera’s.

De keuze van een nummerplaat is niet altijd wat ze lijkt en evenmin logisch. Zo is de eigenaar van ‘ZOT VAN A’ geen Antwerpenaar, maar hij rijdt wel in een Mercedes A-Klasse. En ‘FUK-007’ is geen licht ontvlambare fan van James Bond, die nummerplaat is toeval.

In het buitenland rijden meer ongelukkige letter- en cijfercombinaties rond dan in ons land: ‘MILF 47’ en ‘OR66ASM’, bijvoorbeeld. In de Verenigde Staten gelden minder restricties, al leidt dat niet altijd tot aangebrande combinaties: ‘OHMYCOD’ (een handelaar in kabeljauw – cod – in Cape Cod), ‘MOOSE’ (in Maine, waar veel rendieren voorkomen), ‘CHWBCA’ (van een ‘Star Wars’-fan) en ‘LOONS’ (‘krankzinnigen’). Natuurlijk nodigen de laksere spelregels ook uit tot provocerende nummerplaten als ‘SH11TBOX’ (vrij vertaald: ‘aars’), ‘NOPANTIES’, ‘2FST4U’ (‘te snel voor jou’) en ‘IL SUE U’ (‘ik span een proces tegen je in’). In Arkansas kan je in de file achter ‘IFARTED’ staan – ‘ik heb een scheet gelaten’.

En wat te denken van de man die zijn nummerplaat opzettelijk ondersteboven heeft bevestigd (draai uw Humo even om, lees de cijfers als letters, en neem het niet persoonlijk): ‘37OH55V’.

Subtieler is de Chevrolet Impala met ‘VLAD THE’ – in combinatie met de modelnaam geeft dat ‘Vlad the impaler’, vrij vertaald: ‘Dracula rijgt vrouwen aan z’n lul.’

‘GRABHER’ (‘grijp haar’, maar ook ‘vergrijp je aan haar’) is een apart geval: de aanvrager van die vanity plate woont in Nova Scotia en héét echt zo. Toch werd de nummerplaat ingetrokken omdat ze grensoverschrijdend en seksistisch zou kunnen overkomen.

Dan liever ‘NCST MOM’ – ‘liefste mama’. Ik heb nog het meeste sympathie voor de muziekminnende plantrekker die ‘ETALLIC’ aankocht en er vervolgens zelf vooraan een M en achteraan een A aan toevoegde. En voor de man die ‘ITS4SALE’ aanvroeg – ‘deze auto is te koop’. Zijn tweede auto heeft als nummerplaat ‘IH8KIDS’ (‘ik haat kinderen) – een bittere echtscheiding?

Maar ook in de VS kent de vrijheid grenzen, getuige de volgende geweigerde aanvragen: ‘ABOMB’ (‘een bom’), ‘WEINER’ (slang voor ‘penis’), ‘SHESUX’ (she sucks – ‘ze pijpt’ of ‘ze is een trut’), ‘BOOBJOB’ (een verwijzing naar siliconenborsten), ‘DNTGVFK’ (‘I don’t give a fuck’) en ‘666 EVIL’. Wat wél mocht, is ‘666 OZZY’ – een verwijzing naar rocker Ozzy Osbourne, bijgenaamd The Prince of Darkness.

Al glippen sluwe en inventieve verdorven geesten door de mazen van het net, getuige ‘WDFISDT’ (‘what the fuck is that?’), ‘1 SQUIRT’ (‘ik spuit’ of ‘ik heb fonteinorgasmes’) en ‘A55 RGY’, met het appelsientje van de staat Florida tussen de 5 en de R, zodat de nummerplaat leest als ‘ass orgy’ (‘orgie met anale seks’). Inventief, al kun je je afvragen of dat denkwerk niet beter besteed had kunnen worden.

‘ANRCHST’ (‘anarchist’) mocht dan weer wel, net zoals ‘OMGWTF’ (‘oh my god what the fuck’) en ‘AGINA’ (met, niet toevallig, de letter V van de staat Virginia vóór de A).

Al moet je ook hier voorzichtig zijn met wat het internet ophoest, want daar doken iets té snel nummerplaten op als ‘FK TRUMP’ en ‘BREXIT’. En ik verdenk photoshoppers ervan ons te willen doen geloven dat in Engeland auto’s rondrijden met nummerplaten als ‘G SPOT’, ‘PENI5’ of ‘CUM BOY’ (‘cum’ is sperma).



S3RGE

Op Belgische wegen kwam ik nog deze gepersonaliseerde nummerplaten tegen: ‘IRON MAN’, ‘MC ZOUTE’, ‘FRITERIE’, ‘CHOUPY’, ‘CAESAR’, een Ferrari met ‘DON’T TRY’ en het mysterieuze ‘PYMYLFLO’. En ‘BV’, op de auto van iemand die, wed ik, geen BV is.

Op Fonkybelgianplates amuseren leden zich met gissingen. Is ‘YIP’ op zoek naar ‘JANNEKE’? Is ‘L-EN-J’ eigendom van een Chinees die Romeo en Julia bedoelt? Staat ‘D.R.K.1’ voor ‘Draak’, voor ‘Dirk’ of voor ‘Drek’? Waarom zou de eigenaar van een doorsnee Citroën als nummerplaat ‘F1’ kiezen, Formule 1?

Humolezer Werner Sijmons zag in Hasselt de nummerplaat ‘LEBOWSKI’, wellicht een verwijzing naar de briljante film – in Ohio rijdt trouwens iemand rond met ‘DUUUDE’. En een bejaarde deelneemster van ‘Komen Eten’ rijdt naar verluidt rond met ‘OMA-007’.

Ik breng hulde aan de automobilisten die kozen voor ‘GOODWILL’ en ‘OPTIMISM’. En Birgit Berteloot meldt dat in Roeselare ‘een bescheiden auto met oudere bestuurder’ rondrijdt met als nummerplaat ‘VREDE’.

Het meest treffende verhaal komt van een man die liever anoniem wil blijven. Zijn nummerplaat draagt de initialen van de naam of koosnaam van niet minder dan vier overleden geliefden, waarvan er, o ironie, twee stierven in een auto-ongeluk.

Voor de lol kijk ik op de website van de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer na of de combinatie ‘SERGE’ nog vrij is. Neen. Wel ‘SERGE-2’, S3RG3’, ‘S3RGE’ en ‘SERG-3’. Ik test ook de grappen van de photoshoppers uit: ‘OCMW’ blijkt nog vrij, ‘GODZILLA’ is ‘niet mogelijk’. ‘GOD’, daarentegen, is nog vrij, zij het als ‘G-O-D’ of ‘GOD-1’. Ook ‘ALLAH’ is nog verkrijgbaar, maar ‘JESUS’ niet. Uiteindelijk vraag ik voor mijn nieuwe Maserati de nummerplaat ‘LADA’ aan.

Op de valreep ontvang ik een e-mail van ene Yannick, die zijn wagen ter beschikking stelt voor een gepersonaliseerde nummerplaat: ‘Uw bedrijf op mijn nummerplaat? U kiest zelf de tekst. Mijn voertuig wordt uw visitekaart! Ik vraag er geen geld voor, enkel de kosten van de gepersonaliseerde nummerplaat, die momenteel 1.000 euro bedragen en die je kunt inbrengen bij de belastingen. Mijn wagen is een Chevrolet Aveo uit 2011…’ Misschien is een fabrikant van fietsen geïnteresseerd?

(P.S.: Beste Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer, mocht na dit artikel het aantal aanvragen voor gepersonaliseerde nummerplaten exponentieel stijgen, dan wens ik een percentage op de verkoop. Dank u.)