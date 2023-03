De niet zo slimme smartwatch: ‘Om iets over je slaap te kunnen zeggen, moet je de hersenactiviteit meten. En dat kan zo’n smartwatch helemaal niet’

Veel mensen houden bij hoe ‘goed’ ze slapen met hun telefoon of smartwatch. Maar gadgets die beweren je slaap te meten, zijn daar vaak niet goed in. Sterker nog: ze meten niet je slaap zelf.

Volgens slaaponderzoeker Sebastiaan Overeem (TU Eindhoven & Slaapcentrum Kempenhaeghe) is slaap een ingewikkeld proces dat heel precies door de hersenen wordt aangestuurd. ‘Om iets over iemands slaap te kunnen zeggen, moet je in elk geval de hersenactiviteit meten. Een smartwatch kan dat helemaal niet.’

Die smartwatch probeert iets over je slaap te zeggen op basis van je beweging en de variatie in je hartslag. Het idee om hartslag te meten, is niet helemaal onlogisch, stelt Overeem. ‘Als je heel nauwkeurig kijkt, zie je dat er kleine veranderingen in het hartritme zijn gedurende de nacht. In een deel van de nacht gaat je hart wat langzamer en regelmatiger. En als je droomt juist wat sneller en onregelmatiger. Maar dat soort veranderingen zijn heel klein en kunnen nogal verschillen van persoon tot persoon.’

Daar komt bij, zegt Overeem, dat het hartritmepatroon van mensen met een slaapstoornis juist vaak afwijkend is. ‘Iemands hartslag meten is daardoor moeilijk en niet erg betrouwbaar als je dat vertaalt naar hoe iemand geslapen heeft.’

Over telefoons die beweren de slaap te meten kan Overeem kort zijn: ‘Je begrijpt dat een telefoon die een stuk van je af ligt en metingen doet op basis van beweging en geluid, nog onbetrouwbaarder is.’

Hoe kan je dan wel goed meten hoe iemand slaapt? Door te kijken naar iemands hersenactiviteit, spierspanning en beweging van de ogen. Dat werkt zo: ‘Gedurende de nacht ga je door slaapfases: lichte slaap, diepe slaap en droomslaap. Bij die fases horen verschillende patronen in hersenactiviteit. In diepe slaap zijn dat bijvoorbeeld grote, langzame hersengolven.’

Door de hersenactiviteit te meten, kunnen slaaponderzoekers vaststellen in welke slaapfase je zit. Dat vullen ze aan met informatie over de spierspanning. ‘In sommige slaapfases zijn de spieren actief, maar in de droomslaap zijn ze helemaal ontspannen.’

Ook de bewegingen van de ogen geeft inzicht: ‘In lichte slaap bewegen de ogen langzaam heen en weer, in de droomslaap schieten ze alle kanten op. Al die informatie is best lastig te interpreteren. Een arts kan dat wel gebruiken om vast te stellen of iemand goed heeft geslapen of niet.’

Toch is slaap meten met behulp van al deze apparatuur ook niet ideaal, benoemd Overeem. ‘Je zit vast aan een heleboel draden, dat slaapt natuurlijk ook niet echt lekker. Daarom willen we die metingen op basis van hartslagvariatie verbeteren. Daarvoor verzamelen we slaapgegevens van tweeduizend proefpersonen, van jong tot oud, en van mensen met slaapstoornissen. Die informatie over hun hartslagvariatie en beweging combineren we met alle metingen in het lab en slimme analysetechnieken.’

