De oneerlijke marketing van BNP Paribas: ‘Trouwe klanten van de bank worden in de steek gelaten’

Klanten bij marktleider BNP Paribas Fortis moeten actief hun spaargeld naar een nieuwe rekening overzetten als ze een hogere rente willen krijgen. ‘De bank speelt het spel niet eerlijk’, zegt Laura Clays, woordvoerster van consumentenorganisatie Testaankoop.

- Wat is het probleem juist bij BNP Paribas Fortis?

LAURA CLAYS «De Belgische banken zijn nu de internationale rente is opgetrokken sinds een paar maanden ook de rente van hun spaarboekjes aan het verhogen. Van alle banken in België heeft BNP Paribas Fortis het langst getalmd om dat te doen.

»Maar het grootste probleem is dat de trouwe klanten van de bank daarbij in de steek worden gelaten. De hogere rente geldt namelijk niet op het bestaande klassieke spaarboekje, dat nog altijd maar 0,25 procent per jaar oplevert. In de plaats daarvan hebben ze een nieuw spaarboekje in het leven geroepen, de Plus Spaarrekening, met een rente van 1,25 procent. Enkel wie dus recent een nieuwe spaarrekening heeft geopend bij BNP Paribas Fortis geniet er al van.»

- Kunnen klanten zelf de overstap maken naar die nieuwe rekening?

CLAYS «Dat kan inderdaad, maar je moet dat als klant wel actief doen, de bank biedt je dat niet zomaar aan. Terwijl de bank wel actief reclame maakt voor het nieuwe spaarboekje voor nieuwe klanten. Trouwe klanten zijn zo dus de dupe van oneerlijke marketing van BNP Paribas Fortis.

»En dat terwijl de bank in 2022 meer dan 3 miljard euro winst maakte, een stijging van 19 procent. De bank kiest dus om zijn aandeelhouders grote dividenden te geven, in plaats van de trouwe spaarders te belonen.»

Laura Clays, woordvoerder Test-Aankoop Beeld rv

Wat kunnen klanten nu best doen?

CLAYS «De gemakkelijkste manier om het spel te spelen volgens de regels van BNP zelf, is online of in het kantoor overstappen naar de nieuwe Plus-rekening. Je hoeft dan niet van bank te veranderen, en wanneer je minstens 500 euro overzet behoud je ook de getrouwheidspremie. De maximale inleg is 100.000 euro.

»Een andere optie is natuurlijk van bank te veranderen. De kleinere, vooral online spelers als Santander, MeDirect en Keytrade waren de voorbije maanden veel sneller met het verhogen van hun rente, en bieden ook vandaag over het algemeen nog een hogere opbrengst aan. Bij eender welke gereglementeerde spaarrekening in België is je inleg tot 100.000 euro sowieso beschermd, dus de online spelers zijn zeker even veilig als de klassieke grootbanken.»

Jullie raden ook het e-DEPO van de Belgische staat aan. Wat is dat juist?

CLAYS «Veel mensen weten dat niet, maar je kan je geld ook toevertrouwen aan de zogenaamde ‘Deposito- en Consignatiekas’ van de overheid. Je kan daar online een gratis rekening openen, en het is perfect veilig. Je geld is er zelfs boven de 100.000 euro gegarandeerd gezien het een overheidsinstelling is.

»De rente die je er krijgt, wordt elke maand aangepast op basis van het rendement van de Belgische staatslening op één jaar. Tot vorig jaar was dat niet interessant, want de rente stond toen op 0 procent en je geld bracht er dus helemaal niets op. Maar nu de internationale rentevoeten omhoog gaan, kan het wel een interessante en veilige optie zijn: de rente van april bedraagt bijvoorbeeld al 3,1 procent bruto. Op de opbrengst moet je wel nog 30 procent roerende voorheffing betalen.

»Ook zijn er meer voorwaarden dan bij een spaarboekje van een klassieke bank. Je moet je geld minstens een jaar laten staan en de rente bij het e-DEPO begint pas te lopen vanaf de maand die volgt op je storting. Ook krijg je de rente pas gestort op 1 januari van het jaar nadat je geld er minstens 12 maanden heeft gestaan. De rente van een storting op 1 april zul je dus pas op 1 januari 2025 krijgen. Bovendien kapitaliseert de rente niet: ze brengt dus zelf geen volgende rente op.»

(DM)