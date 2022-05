De partners van Hans Vanaken en Dante Vanzeir: ‘Als ik me niet had laten opnemen in het ziekenhuis, was ik er nu niet meer geweest’

De titelstrijd in de Belgische eerste klasse is ongemeen interessant en kan vanavond na Club Brugge-Union wel eens in een definitieve plooi vallen. De spanning is niet alleen op het veld, maar in de loges te snijden, waar Raphaëlla Deuringer en Lauren Flemings, respectievelijk mevrouw Dante Vanzeir en Hans Vanaken, de minuten nagelbijtend aftellen. ‘Hij gaat voor, hij staat bij ons op de eerste plaats. Daar haal ik veel voldoening uit.’

Lauren Flemings, de vrouw van Hans Vanaken: ‘Hij vroeg me ten huwelijk toen ik 20 was. Ik zag me nog niet trouwen, hoe goed het tussen ons ook zat’

Beeld Marco Mertens

‘Zo’n lange levensweg heb ik helemaal nog niet afgelegd,’ zegt Lauren Flemings haast verontschuldigend en een tikkeltje onzeker terwijl ze plaatsneemt naast haar man Hans Vanaken, de metronoom van Club Brugge. Anderhalf uur lang zal de frêle Limburgse met aandoenlijk verliefde blik bevestiging zoeken bij haar voetballer. Mocht ik Hans niet kennen, zou ik nog altijd thuis wonen, denk ik.’

Raphaëlle Deuringger, de vriendin van Union-spits Dante Vanzeir: ‘Ik vertrouw Dante als hij uitgaat, maar moet ook een beetje realistisch blijven’

Dante Vanzeir en Raphaëlla Deuringer. Beeld Instagram

Dante en Raphaëlla, twee namen die in de mond liggen als Orpheus en Eurydice, Romeo en Julia, Paris en Helena: als ze een eeuw of vijf vroeger waren geboren, waren ze vast het powerkoppel van de renaissance geweest. Nu moeten ze het zien te rooien in België anno 2022: Dante Vanzeir (23) neemt het voor de titel strijdende Union op sleeptouw, terwijl Raphaëlla Deuringer (22) warme broodjes bakt als influencer (op Instagram en Tiktok), realityster en ex-miss. Pas op: ceci n’est pas une WAG. ‘Dries Mertens is intussen de man ván. Die volgorde zint me wel.’