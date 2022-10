De soepgooiers blijven actievoeren: ‘Die rechtszaak? Nee, ik lig wakker van grotere problemen’

Bij ons bond een activist zich vast aan een doelpaal tijdens de bekerfinale tussen AA Gent en Anderlecht, in de National Gallery in Londen gingen twee leden van milieugroepering Just Stop Oil onlangs een stuk verder: ze gooiden tomatensoep op de ‘Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. Het kwam hun op bakken vitriool te staan, maar universiteitsstudentes Phoebe Plummer (21) en Anna Holland (20) zijn tevreden met de aandacht.

Anna Holland «Negatieve reacties krijg je nu eenmaal als je durft op te komen tegen onrecht. Kijk naar de suffragettes, kijk naar Martin Luther King: zij werden indertijd verguisd, maar brachten broodnodige maatschappelijke verandering. We wéten dat dit soort acties werkt.»

Phoebe Plummer «Waarom reageren mensen zo fel als het over een kunstwerk gaat en blijven ze onverschillig over milieuproblemen die miljoenen mensen bedreigen?»

HUMO Velen hebben sympathie voor jullie boodschap, maar niet voor de manier waarop jullie die brengen.

Plummer «We zijn niet bezig met een populariteitswedstrijd. Niet iedereen moet onze manier van werken goedkeuren, zolang mensen zich maar bewust worden van onze boodschap. We hebben één eis: we willen dat de Britse regering onmiddellijk stopt met nieuwe licenties voor fossiele brandstoffen. Zeker in tijden van hoge inflatie is dat belangrijk, want hernieuwbare energie is negen keer goedkoper. Toch worden fossiele brandstoffen nog altijd 32 keer meer gesubsidieerd.»

Holland «De fossiele industrie is een miljardenbusiness waarmee je heel veel mensen in je greep kunt houden. Ex-premier Liz Truss heeft vier jaar voor Shell gewerkt en ze volgde duidelijk nog altijd de agenda van het oliebedrijf: ze subsidieerde hen volop. Dodelijk, voor de samenleving én voor de planeet.»

HUMO Later dit jaar wacht jullie een rechtszaak.

Plummer «Volgens sommige voorspellingen is er tegen 2040 geen drinkbaar water meer in het Verenigd Koninkrijk: tegen dan ben ik 40. Waarom zou ik dan wakker liggen van een rechtszaak voor het zogenaamd beschadigen van een schilderij? Dat, voor alle duidelijk, achter glas zat: dat wisten we vooraf. We hadden trouwens eerst ‘Campbell’s Soup Cans’ van Andy Warhol op het oog, omdat dat een mooie knipoog zou zijn. Alleen: ‘Zonnebloemen’ is een nog bekender werk.»

HUMO Jullie blijven actievoeren?

Holland «We gaan door tot politici een duidelijk signaal geven dat ze werk willen maken van het klimaat en dat ze de olie-industrie niet langer blind steunen.»

Plummer (verheft haar stem) «Het is onze plicht burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Als politici in de komende jaren geen actie ondernemen, is het te laat.»