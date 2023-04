‘De VRT is een groot bedrijf met mondige en kritische medewerkers. Als je hen de mond snoert, riskeer je net het tegenoverstelde te bekomen’

VRT-CEO Frederik Delaplace legt zijn medewerkers een spreekverbod op en dat valt niet in goede aarde. Vakbonden dienen een stakingsaanzegging in en experts stellen de strategie van Delaplace ter discussie. ‘Hij riskeert net het tegenovergestelde te bekomen.’

‘De VRT van vandaag is niet meer de openbare omroep waar wij voor staan.’ Bij de bekendmaking van hun stakingsaanzegging reageren de drie vakbonden dinsdag woedend op de nieuwe communicatiestrategie die Frederik Delaplace wil uitrollen.

In een intern bericht dat de VRT-topman maandag verstuurde en waarop De Standaard eerst de hand legde, staat dat enkel de communicatiedienst zich voortaan nog over de publieke omroep mag uitlaten. Net omdat niet iedereen de VRT zijn succes gunt, is het volgens de CEO belangrijk om een ‘rechtlijnig en eenduidig’ verhaal te vertellen.

De voorbije maanden stond de publieke omroep meermaals in het oog van de storm. In berichten over het transformatieplan, spanningen bij de onlineredactie van VRT NWS of de toplonen van mannelijke schermgezichten gaven vele medewerkers (anoniem) hun ongezouten mening.

Delaplace wil de rangen sluiten door de communicatielrichtlijnen forser te formuleren, maar de vakbonden zien zijn plan als een strategie om personeelsleden monddood te maken. ‘Wie is er beter geschikt om het debat over de publieke omroep te voeren dan de mensen die er elke dag werken?’, vraagt Wies Descheemaeker van ACOD-VRT zich af.

‘Toxische bedrijfscultuur’

In een debat over een zaak als het transformatieplan, dat voor veel mensen abstract is, kan een directe getuigenis van een personeelslid bijvoorbeeld helpen om duidelijk te maken welke effecten beleidskeuzes hebben. Dat die mogelijkheid door de ‘zwijgplicht’ straks verdwijnt, vindt het ACV een gevolg van de ‘toxische bedrijfscultuur’. De vakbonden willen alle acties ondersteunen. Ongeacht de nieuwe richtlijnen is het laatst woord erover dus nog niet gezegd.

Dat de onrust bij de VRT weer opflakkert is ironisch genoeg ook een gevolg van de manier waarop over de beslissing gecommuniceerd werd. ‘Een mail is erg onpersoonlijk en kan snel uitlekken’, zegt jurist en oprichter van communicatiebureau Com-Fort Bart De Clerck. ‘De VRT is geen kruidenierszaak, maar een groot bedrijf met mondige en kritische medewerkers. Als je hen de mond snoert, riskeer je net het tegenoverstelde te bekomen. De mail gooit zo olie op het vuur en doet uitschijnen dat de ontvangers van het bericht als onvolwassen beschouwd worden.’

VRT-CEO Frederik Delaplace. Beeld Wouter Maeckelberghe

In een periode waarin een organisatie herhaaldelijk negatief in het nieuws komt, is het begrijpelijk dat een bedrijfsleider moeite te doet om de situatie onder controle te krijgen. Alleen is het daarbij interessanter om bijvoorbeeld mondeling om vertrouwen te vragen en intern uit te leggen welk doel je uiteindelijk wil bereiken dan iedereen de mond te snoeren. ‘Want wie kritiek levert is vaak net fier op de VRT. Als je job je niet interesseert, doe je dat niet’, aldus De Clerck.

Publiek bedrijf

Bij de communicatiedienst van de publieke omroep klinkt het dat er intern voldoende manieren voor personeelsleden zijn om bezorgdheden of kritiek te uiten. Over de gevolgen die een overtreding van de communicatierichtlijnen kan hebben, wil woordvoerder Bob Vermeir het niet hebben. Maar hij benadrukt dat andere bedrijven eveneens verwachten dat medewerkers zich aan een bepaalde code houden.

Dat is geen onterecht standpunt. Koen Wauters en Laura Tesoro zullen niet snel over elkaar heen tuimelen om de interne keuken van DPG Media te becommentariëren en de medewerkers van Play Media getuigen evenmin met naam en toenaam over pakweg inhoudelijke of budgettaire missers. Het verklaart ook waarom de schermgezichten die De Morgen opbelde liever geen commentaar wilden geven.

Alleen is het belangrijk dat de VRT een publiek bedrijf is dat voor een aanzienlijk deel met belastinggeld gefinancierd wordt. Vermeir stelt dat er voldoende externe organisaties zijn, zoals het Vlaams Parlement, die de publieke omroep controleren, maar de zaak rond de ontevredenheid bij de onlineredactie van VRT NWS kwam bijvoorbeeld pas aan het licht toen medewerkers er in De Morgen over getuigden. Hoewel de communicatiedienst de lippen ‘uit respect voor de betrokkenen’ op elkaar hield, is het begrijpelijk dat mensen zo goed mogelijk willen weten hoe een publieke instelling precies functioneert.

‘Het heeft iets wereldvreemds’, zegt ook Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten over de communicatierichtlijnen van Delaplace. De VRT blijft een belangrijk nieuwsbedrijf en zou volgens de man moeten beseffen hoe belangrijk informele informatiegaring is. Verantwoordelijke communicatie moet weliswaar het uitgangspunt blijven, maar hij benadrukt dat iedere situatie anders is en dus ook afzonderlijk beoordeeld hoort te worden. ‘Op een categorische manier zeggen dat het afgelopen is met de informele communicatie van medewerkers staat haaks op het karakter van het bedrijf’, zegt Deltour. ‘Hij maakt van elke journalist een potentiële klokkenluider.’

