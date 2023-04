Defensie-expert Alexander Mattelaer: ‘België hanteert een risicovolle strategie naar toekomstige veiligheid toe’

Verhoogt het tegenoffensief van Oekraïne straks ook de Russische dreiging tegen westerse aanvoerlijnen? En is België op het slechtste scenario voorbereid? ‘We lopen binnen de NAVO te ver achter’, zegt defensie-professor Alexander Mattelaer (VUB/Egmont Instituut).

In Oekraïne lijken de eerste schaakstukken verplaatst in een nieuw tegenoffensief tegen de Russen. In Cherson staken troepen de Dnjepr-rivier over en namen posities in op de oostelijke oevers. Tegelijk waarschuwt een Oekraïense minister dat het land nog ‘tien keer meer westerse steun nodig heeft om de Russische agressie dit jaar te beëindigen’.

- Wat zit achter deze Oekraïense noodkreet?

MATTELAER «De westerse steun neemt slechts mondjesmaat toe. Er is een zeker contrast tussen de vrij forse retoriek vanuit de NAVO, EU en nationale hoofdsteden, de trage besluitvorming en de geleidelijke steun. Oekraïne riskeert nog steeds munitie- en wapentekorten. De kritieke kwetsbaarheid nu is luchtdoelartillerie. Als daar leemten ontstaan, kan dat een enorme impact hebben op het lenteoffensief. De Russische luchtmacht, tot nu weinig ingezet, zou dan plots een veel grotere intrede kunnen maken, met alle gevolgen van dien.»

- Hoe groot is het risico dat Rusland deze kwetsbaarheid wil vergroten, door ook aanvoerlijnen aan te vallen via sabotage in westerse landen?

MATTELAER «Het is altijd raadzaam met dergelijke scenario’s rekening te houden want het is zo dat je je kan voorbereiden. Er is het voorbije jaar wel al veel in beweging gekomen om het NAVO-grondgebied beter te verdedigen. Dit maakt grensoverschrijdende escalatie minder waarschijnlijk. De strijd in Oekraïne is nu het buitenste schild van de westerse verdediging. Zolang de gevechten in Oekraïne verder razen, slorpen deze ook het grootste deel van het Russische militaire vermogen op - en kan dit niet elders ingezet worden.»

- De onthullingen over een Russisch schip dat windmolenparken in kaart brengt waren wel een verontrustend signaal. Beschermen wij kritische infrastructuur zoals energieparken en zeehavens genoeg?

MATTELAER «Het klopt dat Zeebrugge en Antwerpen erg strategische havens zijn, net zoals Rotterdam, Hamburg en Bremerhaven. Dat zijn de grote logistieke toevoerlijnen, ook voor militair materieel richting Duitsland en Polen. Ook onze afhankelijkheid van energievoorraden in de Noordzee, zowel gas als windenergie, nam toe door het uitfaseren van Russisch gas. Onze kwetsbaarheden zijn dus reëel. De bescherming van onze positie als militair-logistiek steunpunt en onze kritieke infrastructuur vergt extra investeringen.»

- België besliste pas onlangs twee nieuwe fregatten te bestellen ter vervanging van oudere exemplaren. Is dat niet te weinig en te laat?

MATTELAER «Of het te laat is weten we nog niet, maar we lopen heel duidelijk achterop als je macrotrends bij andere bondgenoten bekijkt. Dat komt omdat onze dreigingsperceptie laat is beginnen te kantelen. Ze loopt nog altijd achter. Er is ook ons stringente begrotingskader. De begrotingslijn van defensie groeit wel maar moet elders gecompenseerd worden. Zo gaat in de meerjarenbegroting nu minder geld naar buitenlands beleid. Omdat er zo’n grote spanning zit op de begroting, staat er voor de provisie Oekraïne voor 2024 -’25 voorlopig 0 euro ingetekend! Met lange tanden doen we het minimum om mee te blijven achter in het peloton, een risicovolle strategie naar toekomstige veiligheid toe. Als het plots toch tot grensoverschrijdende escalatie komt, zitten we in een kwetsbare en zwakke positie omdat we in de jaren vooraf hebben nagelaten voldoende vooruitziend te zijn.»

- U bepleit met andere defensie-experts de oprichting van een volwaardige territoriale reserve naast het beroepsleger. Hoe reageerde de politiek?

MATTELAER «Eigenlijk weinig. De oorlog in Oekraïne overtuigde alle coalitiepartners van het investeringsplan van minister Ludivine Dedonder (PS) maar nu lijkt de consensus dat de inspanningen genoeg zijn. Alleen vergeet men dat het investeringsplan geënt was op aannames van voor de oorlog, aannames die nu achterhaald zijn. De NAVO-dynamiek is sinds de Russische invasie dramatisch gewijzigd. Ze vereist véél meer militaire investeringen dan het Star-plan van deze regering.

«Er lijkt niettemin een terughoudendheid om daar deze legislatuur nog verder mee bezig te zijn, met als nettoresultaat dat de volgende regering nog meer onder druk zal komen om een inhaalbeweging te maken. De defensieminister besteedde terecht aandacht aan het werven van beroepsmilitairen maar al bij al levert dat een beperkt personeelsbestand op, dat nog altijd te klein is om in de behoeften van de collectieve NAVO-verdediging te voldoen.»

- Concreet: als België morgen versterkingen moet sturen naar het oosten, komen we in de problemen?

MATTELAER «De vooruitgeschoven aanwezigheid van de NAVO is al gegroeid van vier naar acht gevechtsgroepen. De NAVO vraagt in haar nieuwe strijdkrachtenmodel nu ook alle geallieerden om samen binnen de tien dagen 100.000 mensen te kunnen mobiliseren, de komende 30 dagen nog eens 200.000 erbij en de komende twee maanden minstens een half miljoen militairen. Met ons relatief gewicht binnen de NAVO van 2,1 procent kom je dus al snel in grootteordes terecht die we met ons personeelsbestand niet aankunnen. Daarom zijn andere pistes buiten de groei van het beroepskader, zoals een territoriale reserve en een klemtoon op strategische capaciteiten zoals de F-35, essentieel.

«Ter vergelijking: aan het andere uiterste kan nieuwe lidstaat Finland - met minder dan de helft van de Belgische bevolking - meteen 280.000 Finnen onder de wapens roepen en desnoods 900.000 reservisten. Dit toont de enorme discrepanties aan binnen de NAVO.»

- Straks bewaken Finnen nog de Belgische havens?

MATTELAER «Er zijn mechanismen mochten wij in een noodsituatie met tekorten komen te zitten. Maar dat zal ons niet ontslaan van onze NAVO-verplichtingen. Nu lopen we te ver achter.»

(DM)