Deze 10 artikels las u het meest afgelopen week: ‘De vrouwen vielen bij bosjes en de coke werd op gouden schaaltjes aangevoerd’

1. Fatma Taspinar en Geert Meyfroidt: ‘Ik val op exotische types die niet op hun mondje gevallen zijn’

Beeld VRT / UZ Leuven

De laatste finaleweek van ‘De slimste mens’ was een ware triomftocht voor intensivist Geert Meyfroidt. Zijn tv-optredens zullen ongetwijfeld heel wat romantische interesse opgewekt hebben, maar de intensivist heeft een relatie met journaalanker Fatma Taspinar. Dat is sinds deze zomer algemene kennis, al zagen wij dat al lang aankomen.

Lees hier de volledige interviews

Viroloog Christian Drosten Beeld Andreas Pein/laif/Reporters

2. Viroloog Christian Drosten: ‘Het beeld dat dit een pandemie van de ongevaccineerden is, is helemaal fout’

Wij hebben Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Steven Van Gucht, Duitsland heeft Christian Drosten (49). In tegenstelling tot onze experts spreekt de Duitse überviroloog maar zelden met de media, maar voor Humo maakte hij een uitzondering. ‘De eerste dagen na een besmetting is de virale lading bij gevaccineerden bijna even groot.’

Lees hier het volledige interview

Beeld SBS

3. ‘De slimste mens ter wereld’ is... Geert Meyfroidt: ‘Mijn ouders hebben nog een aardig centje verdiend aan mijn zege’

Geert Meyfroidt raasde door de finaleweken van ‘De slimste mens ter wereld’ zoals Radja Nainggolan die dreigt te laat te komen voor het kerstdiner. ‘Het applaus hebben ze drie keer opnieuw moeten opnemen, ik heb er dus drie keer van kunnen genieten.’

Lees hier het volledige interview

Nazmiye Oral Beeld Marie Wanders

4. Nazmiye Oral: ‘Toen ik werd uitgehuwelijkt, stond er een Hulk in me op’

In seizoen drie van ‘Undercover’ moet Ferry Bouman met lede ogen aanzien hoe zijn drugsimperium is overgenomen door een vrouw, de Turkse Leyla Bulut, indrukwekkend vertolkt door Nazmiye Oral. ‘Mijn moeder zei: ‘Als jij vertrekt, plegen wij zelfmoord.’’

Lees hier het volledige interview

Jennifer Heylen Beeld Koen Bauters / Humo

5. Jennifer Heylen: ‘Ik ben niet 100 procent straight, maar ook niet 100 procent gay. Ik fladder overal tussen’

Jennifer Heylen (29) fungeerde als peper in de poep in dit ‘De slimste mens’-seizoen en proberen om níét verliefd te zuchten tijdens een allesomvattend 7 Hoofdzonden-gesprek met haar, is vechten tegen de bierkaai.

Lees hier het volledige interview

Beeld BELGAIMAGE

6. ‘Plots was ik een wereldster: het geld stroomde binnen, de vrouwen vielen bij bosjes en de cocaïne werd op gouden schalen aangevoerd’

Met ‘The Tender Bar’ regisseerde George Clooney z’n achtste film, en in 2022 zal hij voor het eerst in jaren ook zelf weer op het witte doek te bewonderen zijn. ‘Maar het is niet omdat je een lul hebt, dat je er ook één mag zíjn – of ’m ongevraagd uit je broek mag halen’

Lees hier het volledige interview

Beeld SBS

7. Genoeg gezeur over het niveau: dankzij de pratende waterkokers is ‘De slimste mens ter wereld’ al 19 seizoenen lang uniek

Zelfs na negentien seizoenen blijft ‘De slimste mens ter wereld’ een programma waar hard over wordt nagedacht, en dat is in een medialandschap waar succesvolle formats al na een jaar of twee op cruisecontrol gaan een uitzondering.

Lees hier onze volledige recensie

Beeld Geert Van de Velde

8. ‘Ik hoor José De Cauwer niet meer, maar ik had niks anders verwacht’

Drie tenoren van de sportjournalistiek op weg naar hun pensioen, Michel Wuyts, Frank Raes en Hans Vandeweghe: ‘Als mij zo’n heisa als Eddy Demarez overkomt, sta ik op de rand van zelfmoord.’

Lees hier het volledige interview

Chris Janssens Beeld BELGA

9. ‘Beste Chris Janssens, u kunt een trots boegbeeld worden van de onderdrukte Vlaamse homoseksuelen’

Delphine Lecompte schreef brief aan Vlaams Belang-politicus Chris Janssens: ‘Net als vele Vlamingen ervaarde ik een wonderlijke bonte psychotische mengeling van emoties toen ik vernam dat u uit de kast bent gekomen.’

Lees hier de volledige brief

Beeld Humo

10. 12 nieuwkomers in de lijst! Dit zijn Humo’s 100 beste series aller tijden

Om er zeker van te zijn dat u alleen naar het beste van het beste kijkt, voeren we een update door van onze prestigieuze top 100.

Bekijk hier de de volledige lijst