Deze 10 artikels las u het meest afgelopen week: ‘Ik heb heel veel onenightstands gehad, maar nu weet ik pas echt wat fijne seks is’

1. Jan Paternoster is opnieuw papa: ‘Ik hoop dat je de maag hebt van je moeder, want dan kan je zuipen als een beest’

Beeld Guy Kokken

Net voor het verstrijken van 2021 hebben Jan Paternoster en Eva De Roo nog een glorieus evenement toegevoegd aan hun jaaroverzicht: de geboorte van Arto Paternoster. Het is al het tweede kind voor de frontman van The Black Box Revelation en Vlaanderens radionimf. Zorgeloze rock ‘n roll stroomt in het bloed van Paternoster, maar hij glorieert ook moeiteloos in het vaderschap, blijkt uit zijn openhartige en aandoenlijke 7 Hoofdzonden.

Lees hier de 7 Hoofzonden van Jan Paternoster.

2. Heb je van boostervaccinatie meer last dan van je eerste prikken? En 5 andere vragen over boosters

Beeld Felix Rabou

De boostercampagne is volop aan de gang, maar experts houden nu al rekening met mogelijk extra vaccinatierondes in 2022. Al dat gebooster, is dat überhaupt goed voor de mens? En heb je van een boosterprik meer last dan van de eerdere vaccinaties?

Lees hier het volledige artikel.

3. Humo voorspelt: in 2022 krijgen we een vierde én vijfde prik en een ‘Don’t look up’-achtige ruimtemissie

Beeld Netflix

Echt vrolijk kon een mens moeilijk worden van het besmette 2021, maar hé: dat is nu voltooid verleden tijd. Humo ging te rade bij experten, trendwatchers en een occasionele waarzegger en kwam te weten wat het kakelverse jaar zoal zal bieden. Vandaag: Johan Neyts (professor virologie KU Leuven) over hoe vaak we onze arm nog zullen moeten ontbloten voor een covidvaccinatie en Nancy Vermeulen (astrofysicus en oprichter Space Training Academy) over Belgen en allesvernietigende asteroïden in de ruimte.

Lees het volledige artikel hier.

4.De kracht van ‘Sergio over de grens’ zat niet in het verdriet van Jeroen Meus, maar in het enthousiasme waarmee hij zich liet troosten

Beeld VTM

Dit smáákte ★★★½

Lees de recensie van Onze Man hier.

5. ‘Don’t Look Up’ ongeloofwaardig? Wetenschappers getuigen: ‘Dit is de waanzin die we elke dag tegenkomen’

Beeld NIKO TAVERNISE/NETFLIX

De Hollywoodfilm ‘Don’t Look Up’, waarin twee bloedserieuze astronomen worden uitgelachen, was volgens veel recensenten te absurd. Nu zeggen klimaatwetenschappers: nee, dit is wat wij dagelijks meemaken.

Lees het volledige artikel hier.

6. Nederlandse topviroloog: ‘Je kan niet eindeloos vaccineren. We moeten nadenken of we het virus zijn gang laten gaan onder jongere mensen’

Beeld Pim Ras Fotografie

Viroloog Marion Koopmans (65) waarschuwt voor te snelle conclusies over de omikronvariant. Bovendien heeft ze het gehad met de bedreigingen tegen wetenschappers en zorgverleners, ook aan haar adres. ‘Het virus is nog niet klaar met ons. Ik wil in de media de wetenschap kunnen blijven uitleggen zonder angstaanjagende boodschappen over me heen te krijgen.’

Lees het volledige interview hier.

7. Evelien Van Hamme, Tinne uit ‘Dertigers’: ‘Ik heb heel veel onenightstands gehad, maar nu weet ik pas echt wat fijne seks is’

Beeld Marco Mertens Humo 2022

Het jaar is nog maar net begonnen of er eindigt al een tijdperk: op 10 januari is het vierde seizoen van ‘Dertigers’ meteen ook het laatste. Vóór u naar de gele briefkaarten grijpt: daar is een goede reden voor. Dertigers worden vroeg of laat veertigers, vraag maar aan Evelien Van Hamme (39), het fladderende bewijs dat mooie hindes geen ranke hindes hoeven te zijn. Evelien deelt haar leeftijd met haar personage Tinne, die doodbrave moederkloek, maar verder niets: ideaal voor een 7 Hoofdzonden-gesprek.

Lees de 7 Hoofdzonden van Evelien Van Hamme hier.

8. ‘Return to Hogwarts’ is een opgetutte reclamefilm die de bedenker van ‘Harry Potter’ tot een voetnoot reduceert

Beeld TMDB

Voor al wie de hetze rond Harry Potter niet begrijpt, is er nog steeds het ‘Return to Hogwarts’-drinkspel ★★★☆☆

Lees de recensie hier.

9. ‘Tussen alle seksscènes door zijn we de beste maatjes geworden’

Amper vier jaar geleden stak Sally Rooney de neus aan het venster, maar na drie bestsellers mag de jonge Ierse zich al één van de meest gelezen schrijfsters ter wereld noemen. ‘Normal People’, de bijzonder bingewaardige BBC-reeks gebaseerd op haar tweede roman, borduurt met ruim 62 miljoen streams voort op dat succes. Vanaf deze week kan ook de Canvas-kijker zich warmen aan het zachtjes knisperende, maar bijwijlen hevig oplaaiende liefdesvuur tussen Connell en Marianne, twee tieners op zoek naar zichzelf én elkaar. Poken de vlammen vakkundig op: hoofdrolspelers Paul Mescal (25) en Daisy Edgar-Jones (23), die het ook naast de set behoorlijk goed met elkaar kunnen vinden.

Lees het interview hier.

10. Ja, er wordt veel in gevogeld, maar ‘Normal People’ op Canvas en VRT NU is één van de mooiste odes aan de liefde in tijden

Beeld rv

Minpunt: de iets té talrijke seksscènes ★★★★½

Lees de recensie hier.