Deze 10 artikels las u het meest de afgelopen week: ‘De eerste keer kwam ik al klaar nog voor ze me had aangeraakt’

1. Jeroen Meus over de tol van de roem: ‘Telkens als mensen me aanspreken of naar me wijzen, krimp ik een beetje ineen. Oogcontact is dodelijk’

Beeld Johan Jacobs

Specialisten vinden in de schandalen rond Bart De Pauw en Jan Fabre bewijzen voor de stelling dat succes een vreemde impact op het brein heeft, maar toch neemt de zucht naar roem stilaan epidemische proporties aan: studies wijzen uit dat zo’n 70 procent van de kinderen en jongeren tussen 8 en 17 later beroemd wil worden.

Maar terwijl de dromen van hemelbestormers vroeger vaak een stille dood stierven in morsige achterafzaaltjes, staan vandaag de hemelpoorten van televisie en sociale media wijd open om iederéén zijn 15 minutes of fame te gunnen. Maar met de lol komt ook de tol van de roem. Jeroen Meus: ‘Soms word ik wakker en krijg ik meteen drie stampen in mijn edele delen op Instagram.’

2. Lotte Troch, de vrouw van Wouter Hendrickx (‘Undercover’): ‘Op onze eerste date kwam hij doorweekt aan en smeet hij een roos op de toog: ‘Ik moet naar het toilet.’ Ik was op slag verliefd’

Beeld Geert Van de Velde

‘Undercover’, zopas nog bekroond met Pop Poll-goud, was vorige week aan zijn spectaculaire finale toe. Een goede reden voor een gesprek met mevrouw Wouter Hendrickx, de acteur die naast Tom Waes en Frank Lammers de pannen van het dak speelt als de slonzige maar pientere wout Tanguy Dupont. Lotte Troch is haar naam, en ze opent het gesprek meteen heerlijk vrijmoedig door te stellen dat ze geen fan is van Vlaamse televisie. ‘Toen ik Wouter leerde kennen, had ik geen idee wie hij was.’

3. De deelnemers van ‘Taboe’: ‘Philippe kwam meteen naar me toe toen mijn verkrachting ter sprake kwam. Met tranen in de ogen heeft hij me getroost’

Beeld © VRT - Frank Temmerman

Geen televisieprogramma dat zoveel emoties losmaakt als Taboe. Bij de kijkers, maar vooral ook bij de gasten die elke aflevering opnieuw hun ziel op tafel leggen. Makers en deelnemers leggen uit hoe dat komt. ‘Eigenlijk zijn we nooit bezig met het maken van een televisieprogramma.’

4. De slechte verliezer in Noa Lang zorgt voor dolle pret op het internet: ‘Hier Noa, je troostprijs, de Gouden Eikel’

Beeld VTM

De gokkers die hun geld hadden ingezet op Paul Onuachu als winnaar van de Gouden Schoen, zijn nu wellicht een flinke stuiver rijker. In de weken voor de uitreiking van Belgiës meest prestigieuze voetbalprijs waren media en menig analist ervan overtuigd dat Club-vedette Charles De Ketelaere of Noa Lang het vergulde beeldje mee naar huis zou mogen nemen. Maar als twee goudhaantjes vechten om een been, dan gaat een boomlange Nigeriaan ermee lopen. Nederlander Noa Lang kon dat maar moeilijk verkroppen, zag ook het grinnikkende internet.

5. Humo sprak met de klanten van prostituees: ‘De eerste keer kwam ik al klaar nog voor ze me had aangeraakt’

Beeld RV

Maandag kon u op Canvas kijken naar de eerste aflevering van ‘Sekswerkers’ (★★★½☆), een programma waarin Gilles De Coster op bezoek gaat in de glazen straatjes. Maar voor seks dient u (minstens) met twee te zijn. Humo sprak met de mannen aan de andere zijde van het glaswerk. En zo zijn er genoeg, wel 14 procent van de Belgische mannen wisselde al eens euro’s voor het minnespel. ‘Je begint er voorzichtig aan: ze bindt je vast op bed, ze blinddoekt je en begint met je lijf te spelen. De volgende keer bindt ze je balzak af.’

6. De 7 Hoofdzonden van Yemi Oduwale (‘Dertigers’, ‘Thuis’, ‘Dancing with the Stars’): ‘Een relatie is geen experiment voor mij: ik laat mijn ouders ook niet met elke onenightstand kennismaken’

Beeld Koen Bauters

De pirouette zit niet in élk basispakket genen. Voor de principieel stijve hark, gezegend met het gevoel voor ritme van een bokkig nijlpaard en dus een zonevreemd lichaam op elke dansvloer, is ‘Dancing with the Stars’ op Play4 een ontdekkingsreis. Men ziet er uit hun natuurlijke habitat ontvoerde BV’s uitmuntend wervelen, dwarrelen en zwieren. In de afvallingsrace ontkennen ze elke week weer de zwaartekracht, en lijken ze tussen droom en daad nooit een kribbige, weinig wendbare heup aan te treffen.

Eén van die vlinders op de vloer is Yemi Oduwale (35), die op dansloze dagen Elias speelt in ‘Dertigers’ (het nieuwe seizoen staat op VRT NU) en Dries in ‘Thuis’. ‘Als ik op zoek was naar een woning, dan stelde ik me aan de telefoon voor als Jimmy Dewaele, want ik wist dat ik met mijn echte naam kansloos was.’

7. Het fenomeen Stromae ontrafeld: ‘Ik zeg niet dat hij de Messias is, maar hij lijkt erop’

Beeld Stephan Vanfleteren

Stromae is aan zijn tweede adem toe, zeven na jaar na de ‘Racine carrée’-marathontournee rond de wereld. Hoe veelhoekig is het fenomeen nog na de comeback? Verwachtten diverse continenten ooit zoveel van een Belgische plaat als nu van zijn aangekondigde derde? Hoelang gaat zijn Duracel-batterij nog mee? Dus: wat onderscheidt Paul Van Haver (36) van de concurrentie? Vragen die hij straks zelf beantwoordt – in februari in Palais 12, op 4 maart op plaat ‘Multitude’ – maar die Humo nu al aan zeven fans, lotgenoten, ervaringsdeskundigen en ex-medewerkers stelde. ‘Stromae is een protestzanger op een beat. Misschien zelfs de enige in zijn soort.’

8. ‘Stay Close’ op Netflix levert bingewaardig kippenvel op bestelling, maar had baat gehad bij iets mínder cliffhangers en plottwists

Beeld Vishal Sharma

De Amerikaanse schrijver Harlan Coben zit er de komende jaren warmpjes bij. In 2018 tekende hij een contract met Netflix, waarin werd vastgelegd dat maar liefst veertien van zijn boeken in de komende jaren door de streamingdienst verfilmd zouden worden. Zijn boeken (tot nu toe 33 in getal) leveren immers precies wat een succesvolle serie nodig heeft: duistere mysteries die in een bloedstollend plot als een uurwerk uit elkaar worden gepeuterd. Met ‘The Stranger’ werd in 2020 het spits afgebeten. Nog geen twee jaar later zijn we alweer aan de vijfde serie toe: ‘Stay Close’ is een Britse bewerking van Cobens gelijknamige supermarktthriller uit 2012 en dankzij de slimme hulp van enkele algoritmes voldoet de verfilming perfect aan de verwachtingen.

9. Eva Posthuma de Boer, vrouw van Frank Lammers: ‘Hij overleefde ooit op sigaretten en xxl-frikandellen. Toen mocht hij even niet meer in mijn buurt komen’

Beeld Mark Groeneveld

In wezen is drugsbaas Ferry Bouman, boezemvijand van Tom Waes in ‘Undercover’ en ster van de film ‘Ferry’ (zondag op Eén), de kwaadste niet. Tenzij hij je kanis vol lood pompt natuurlijk. Hij wordt nu eenmaal vertolkt door Frank Lammers, een romanticus met een hart als een os, waarin niets dan liefde huist voor de vrouw die al 21 jaar zijn levensgezellin is: schrijfster en columniste Eva Posthuma de Boer. Zelf beweert zij nuchterder te zijn, maar dat behoeft nuance: ‘Er zit een soort van heftigheid in ons beiden, maar ik ben véél labieler.’

10. Wat als je tegelijk omikron én de griep krijgt? ‘Je kunt dan maar beter je testament opmaken’

Beeld BELGA

Van covid zijn we intussen wel gewend, maar nu komt ook het griepseizoen eraan. Je hoort weleens: ‘Ach, de griep, dat is toch maar een griepje!’ Maar wat als je tegelijk omikron én influenza op je donder krijgt? Kun je dan maar best je testament opmaken, of stelt het allemaal niet zoveel voor? We vroegen het aan een artsige geneesheer die er al een leven lang medisch verantwoord op losdoktert. ‘Als die twee virussen samen beginnen te werken, krijg je te maken met een even gemotiveerd als meedogenloos leger.’