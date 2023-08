Dit is de canon van Humo: wat elke 18-jarige gelezen, geluisterd en gezien moet hebben

In vijf afleveringen vroeg Humo de voorbije weken aan zij-die-het-kunnen-weten met welke culturele bagage een 18-jarige de schoolpoort uit en het leven in hoort te stappen. Het resultaat: een opwindende canon van de eeuwen overspannende schoon- en wijsheid, maar ook een rijtje pinnige vragen. Zoals: heeft het Vlaamse onderwijs zichzelf gesaboteerd? Hebben jongeren, druk-druk- druk met hun schermen, nog wel zin in tijdreizen naar het verleden? Hieronder alle delen op een rij.

Deel 1: Van Dostojevski tot Michelle Obama

De lessen van Katlijne Van der Stighelen (professor kunstgeschiedenis aan de KU Leuven en één van de negen experts in de canoncommissie) en Delphine Lecompte (columnist en schrijver): ‘Kunst helpt ons om de wereld en onszelf beter te begrijpen. En is dat niet wat we allemaal willen?’ Lees hier.

Deel 2: Van The Beatles tot Olivia Rodrigo

De tips van acteur en schrijver Stany Crets en historicus Herman Van Goethem: ‘Hugo Claus? Hoeveel 18-jarigen zijn daar klaar voor?’ Lees hier.

Deel 3: Beats, games en Rembrandt van Rijn

Advies van minister Ben Weyts en theatermaker en schrijver Dalilla Hermans: ‘Iedereen zou vóór z’n 18de in Kazerne Dossin en het Afrikamuseum moeten zijn geweest.’ Lees hier.

Deel 4: Van Bernardine Evaristo tot Simon Stevin

Raad van wiskundig en filosoof Jean Paul Van Bendegem en schrijver Saskia De Coster: ‘Het dialect in ‘De Kapellekensbaan’ lijkt gedateerd, maar heeft die springerige spreektaal ook niet een beetje weg van hiphop?’ Lees hier.

Deel 5: Een absolute Belgische klassieker die gewoon, goed verborgen, op Netflix staat

En het laatste deel: Geert Buelens (hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde), Amir Bachrouri (voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad) en Philip Brinckman (pedagogisch directeur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout): ‘Móét de VRT zoveel aandacht besteden aan ‘Barbie’ en Tomorrowland? Benut die plaats voor iets kwetsbaars’. Lees hier.

En nu is het aan u: wat moet absoluut op de kijk-, luister- en leeslijst van iedere jongere staan?

Welke boeken hebben een diepe indruk op u na gelaten? Welke kunstwerken of films hebben uw leven gevormd? Naar welke plek zou iedereen moeten afreizen? Geef uw eigen aanvullingen voor de canon door via openvenster@humo.be of het formulier hieronder: