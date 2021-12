Dit zijn de 10 meest gelezen artikels van de afgelopen week

December is lijstjesmaand, en dat valt ook op in onze top 10 van meest gelezen artikels van deze week. En niet alleen 2021 loopt ten einde, ook ‘De slimste mens’ is toe aan z’n tweede en laatste finaleweek. Wij blikten terug en vooruit met Erik Van Looy.

1. Evi Hanssen over het incident waarna ze stopte met drinken: ‘Ik heb dankzij alcohol de leukste momenten meegemaakt in mijn leven, maar ook de ergste’

Ze verstopte geen drankflessen en stond ook niet beschonken op de set: zo erg was het nu ook weer niet. Toch stopte presentatrice Evi Hanssen (43) na een totaal uit de hand gelopen avond met alcohol.

Lees hier het volledige interview

2. Waarom er een kenniskloof is tussen boomers en millennials: ‘Mogen onbekende mensen nu ook meedoen aan het programma?’

Beeld VIER

Een 45-jarige die niets over ‘Frozen’ kan zeggen, een 28-jarige die ABBA met U2 verwart: het komt steeds vaker voor. De makers van ‘De slimste mens’ hebben het voor het eerst moeilijk om vragen te bedenken voor zowel jong als oud.

Lees hier het volledige artikel

3. Eindejaarsoverzicht: dit zijn de allerbeste en slechtste films van 2021

'Dune', 'No time to die', 'The hand of God' Beeld rv

Wie vonden wij de strafste acteur en de strafste actrice van 2021? Welke film bezorgde ons de pijnlijkste lachkramp? Wie wint de prijs voor de heuglijkste seksscène? En welke langspeler was de allerbeste van het jaar?

Bekijk hier de volledige lijst

4. Een klassieker van Jeroom

Beeld Jeroom

Elke zondag een klassieker van Jeroom! Meer Jeroom vindt u hier.

5. Wanneer ‘onschuldige’ berichtjes omslaan in microcheating: ‘Net op de gezelligste weekendjes stuurde ik berichten naar mijn ex’

Beeld Getty

Vreemdgaan is niet altijd seksueel van aard. Als jij veel aandacht hebt voor anderen, kan dat ‘micro-cheating’ zijn. Is dat onschuldig? ‘Het was afleiding om mezelf niet helemaal te hoeven geven in mijn relatie’, zegt Martina (35).

Lees hier het volledige artikel

6. Erik Van Looy: ‘Ik ben blij dat ik mijn droom heb nagejaagd, maar Hollywood heeft me mijn huwelijk gekost’

Beeld Johan Jacobs

Erik Van Looy over de finaleweken van ‘De slimste mens’, over zijn op til staande theatertournee ‘Verslaafd!’, over de afgelopen jaren en over de liefde van zijn leven: Vrouwe Cinema.

Lees hier het volledige interview

7. Hulu lost eerste trailer van ‘How I Met Your Mother’-reboot... maar oordeelt u vooral zelf

Beeld hulu

Hilary Duff en Kim Cattrall spelen mee in de serie, over een ontmoeting die bij nader inzien toch niet echt had gehoeven.

Bekijk hier de trailer

8. Els van Doesburg: ‘Ik heb hém verleid, hij dacht dat het een grap was’

Beeld Saskia Vanderstichele

Ja, ze is 27 jaar jonger dan haar verloofde, en ja, dat vindt ze zelf ook ‘extraordinair’. Maar Els van Doesburg is meer dan het jonge blondje aan de arm van N-VA-oppositieleider Peter De Roover.

Lees hier het volledige interview

9. Wie is uw Lul van het jaar? ‘Marc Van Ranst, Marc Van Ranst en euh, Marc Van Ranst’

Beeld Humo

2021 zit er gelukkig bijna op, dus terwijl we wachten op het resultaat van onze zelftest hebben we tijd om terug te blikken op de figuren die het afgelopen jaar kleurden. Humo’s Pop Poll gaat opnieuw op zoek naar uw Man, Vrouw en Lul van het jaar.

Bekijk hier de video met Julie Vermeire en breng hier uw stem uit

10. Nog niet uitgeroofd: 7 series om te bekijken na ‘La Casa de Papel’

Beeld CARLA OSET/NETFLIX

Na vijf seizoenen kwam er afgelopen week een definitief einde aan de Netflix hitreeks ‘La Casa de Papel’. Heeft u eindelijk tijd om een van deze andere series vol sympathieke overvallers, uitzinnige kraken en brute berovingen te bekijken.

Bekijk hier de volledige lijst