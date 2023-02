Dit zijn de twee artikelen waarvoor Anderlecht Humo voor de rechter wil slepen

In een persbericht heeft Anderlecht aangekondigd juridische stappen te nemen tegen journalist Jan Hauspie van Humo. Afgelopen maand publiceerde dit weekblad twee artikelen over de aanhoudende crisis bij de voetbalclub. Een dagvaarding is vooralsnog niet binnengekomen.

Voor het artikel ‘Mauve Malaise: de diepe crisis bij Anderlecht’ sprak Hauspie met insiders over de harde bedrijfscultuur, de groeiende onvrede voor én achter de schermen en de rol van voorzitter Wouter Vandenhaute en voormalig CEO Peter Verbeke. ‘Ik heb volwassen mannen zien huilen, vernederd door Peter Verbeke. Zoals die roept en tiert: onvoorstelbaar.’ Herlees de hele reportage hier.

Hauspie blikte een week later terug op de ophef die ontstond na het artikel. ‘Dat het verhaal vervolgens zo breed opgepikt zou worden, had ik niet verwacht. Volgens mij wijst het er vooral op dat velen niet wisten hoe erg de situatie is bij Anderlecht. Of het wel wisten, maar er niet over durfden te schrijven of spreken. Onderschat in dat opzicht toch vooral Vandenhautes greep op de media niet.’ Lees hier het hele interview.