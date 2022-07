‘Door porno heb ik mijn voetfetisj ontdekt, daar ben ik heel dankbaar voor’: de tien heetste pornoverhalen

Staat u incognitobrowser klaar? Glipt uw slipje al naar beneden? Pornografie is heet, heter, heetst. Maar vaak ook zoveel meer dan dat: empowering, een bron van inkomsten, misdadig, wraaknemend, grappig of zelfs al eens gebruikt. Deze tien stukken vertellen elks een ander verhaal over de wereld achter het scherm.

1. ‘Ik kijk meestal naar porno voor we seks hebben. En als mijn vriend is klaargekomen, kijk ik nog eens’

Waarom wordt er zo weinig onderzoek gevoerd naar wat er prettig is aan porno, vroeg communicatiewetenschapper Ann Rousseau zich af. We kijken allemaal naar porno en dat is helemaal niet zo bizar. De onderzoeker aan de KU Leuven en Universiteit Amsterdam zette een enquête op, en wat ontdekte ze tot haar grote verbazing? Dat de negatieve effecten van porno kijken vooral mannen treffen, terwijl het seksleven van vrouwen er vooral beter van wordt.

Beeld Kevin Cuyt

2. ‘Soms word ik zelfs opgewonden als ik mijn eigen filmpjes terugkijk’

De beste porno maak je zelf, dat tonen de succescijfers van online platform OnlyFans, waar gebruikers foto’s en filpjes van zichzelf verkopen aan trouwe abonnees. Ook in Vlaanderen boomt boomt, getuigden verschillende Vlaamse OnlyFans-sterren eerder al in Humo: ‘Voor mij is er geen verschil tussen seks voor het werk en seks voor het plezier: ik kom altijd klaar.’

Porno in Vlaanderen: Elisa, Damon Heart en Nanoe Vaesen Beeld Humo

3. ‘Mijn vriend is gek op mijn gepatenteerde pijptechniek, die blijft denk ik nog wel een tijdje bij mij’

Vrolijke slaapkamerverhalen, prettige sekstips en tegengif voor toxische mannen: het heeft Alex Cooper (27) in drie jaar tijd naar de vijfde plaats gekatapulteerd in de rangschikking van de meest favoriete podcasts ter wereld. In haar ‘Call Her Daddy’ fileert de jonge Amerikaanse ervaringsdeskundige ons seksleven. ‘Taboes zijn er om verbroken te worden.’

Alex Cooper Beeld Emily Shur

4. ‘Er is een groot verschil tussen neuken en de liefde bedrijven’

Ik bevind me in een hotelsuite en laat mijn speciaal voor de gelegenheid bloedrood gelakte nagels diep in de witte kussens klauwen. Van de zenuwen en van de binnenpret. Want zo meteen zal de gewezen pornoster Sasha Grey de kamer binnengeleid worden, en mag ik met haar doen wat ik wil. Dat is de afspraak. En ik ben van plan Grey eens flink mores te leren. Mores als in: zeden. De Zeven Hoofdzonden volgens Sasha Grey.

5. ‘Ik dacht dat ik een Grote Jongen was, maar dit is een les in nederigheid’: Onze Man op de eroticabeurs

Zondag. De Dag des Heren. Maar vandaag in Gent ook de dag van de blowjobs, double anal penetrations en swingers - mensen die aan partnerruil doen. Daar vindt de laatste dag van de Ero Expo plaats Onze Man trok in 2012 zijn stoute schoenen aan, vrouw aan zijn vrouw en pastoor toestemming en trok naar Erolife, een ‘erotische lifestylebeurs’ – het understatement van de eeuw, zo zal algauw blijken.

Beeld Humo

6. Eerste hulp bij wraakporno: welke stappen kun je zelf ondernemen?

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in zowat een jaar tijd bijna negentig dossiers opgestart over wraakporno en ongeveer 200 beelden offline gehaald. Maar hoe begin je daaraan? En kan alles echt verwijderd worden?

7. ‘Als je naar porno kijkt op het internet, is dat ontrouw? Als je goed bevriend blijft met je ex, is dat ontrouw? Voor elke generatie is dat anders.’

‘Kent u de realityshow ‘Extreme Makeover’, waarin mannen en vrouwen hun uiterlijk compleet laten veranderen? Dat is wat nu met de liefde gebeurt,’ zegt Esther Perel, de wereldvermaarde Amerikaanse relatietherapeute met Belgische roots. Onze verwachtingen van de liefde waren nog nooit zo hoog en tegelijk waren we nooit onzekerder.

Beeld Leeor Wild

8. Ouders en hun betrapte pubers over porno kijken: ‘Het is op eieren lopen’

In Groot-Brittannië wil men sekssites blokkeren voor minderjarigen. Maar kun je porno wel vermijden? En wat doe je als je je puber betrapt? Ouders en kinderen doen een boekje open. ‘Voor ons was Lars nog steeds ons klein ventje. Dat hij een seksueel wezen is geworden, dat hadden we niet zien aankomen.’

9. Geslagen, gewurgd en afgedankt: de hoge prijs van gratis porno

Sinds porno overal op het web voor niets is te zien, worden de video’s extremer en wordt het werk veel slechter betaald. Is het niet eindelijk tijd voor maatregelen?

10. Seksspeeltjes kopen we tegenwoordig ook in de kringwinkel: ‘De vibrators zijn uiteraard eerst getest’

De retropornoverzamelaar, Playboy-superfan of ecologische fetisjist kon afgelopen weekend terecht bij kringloop Opnieuw & Co, die in Mortsel een pop-uperoticawinkel openhield. Onze Vrouw zag er heel wat nieuwsgierigen naartoe stromen. We zijn niet vies van een tweedehandssekspeeltje, zo blijkt. ‘Dvd’s en boeken zijn dé succesnummers: die dingen kun je makkelijk verstoppen.’

Beeld Manon Commeyne