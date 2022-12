‘Een instinker: zelf afwassen verbruikt meer energie dan een vaatwasser’: 10 verhalen die u geld opleveren

Weg met kabeltelevisie, welkom 500 euro extra: de voor- en nadelen van leven zonder digicorder

Tienduizenden Belgen hebben de afgelopen maanden hun digicorder buitengegooid en kijken sindsdien online televisie. Moet u hen volgen?

Lees hier het volledige verhaal

‘We hebben 10.000 euro geïnvesteerd, maar betalen nu 0 euro voor onze energie’

Evelien Matthijssen woont met haar vriend en drie kinderen in een huis in de Ardennen: ‘Wij verbruiken jaarlijks 326kWh, een doorsneegezin zit elk jaar snel aan 5.000 kWh’

Lees hier het volledige verhaal

Waar koopt u de goedkoopste drank en kroketten? Onze Man gaat shoppen in België én de buurlanden. ‘Voor dezelfde winkelkar betalen we hier 33 euro meer’

Is alcohol echt zoveel goedkoper over de grens? Loont het om ook uw kroketten, bruiswater en ijstaart daar te hamsteren? En in welk van onze buurlanden bespaart u het meest? Humo ging met dezelfde boodschappenlijst eindejaarsinkopen doen in onze buurlanden.

Lees hier het volledige verhaal

‘Een instinker: zelf afwassen verbruikt meer energie dan een vaatwasser’

Op stap met energiesnoeiers: ‘Van al het warme water dat we verbruiken, gaat 80 procent naar de douche.’

Lees hier het volledige verhaal

‘We hebben amper kosten: jaarlijks betaal ik 100 euro voor elektriciteit’

Tom Nijsen is zo zuinig dat hij 3/5de kan werken: ‘In de zomermaanden produceren we dagelijks 50 kWh, maar we verbruiken maar 7 kWh. In de winter is dat 10 kWh en we verbruiken dan ook 10 kWh.’

Lees hier het volledige verhaal

Hoe levert uw spaargeld wél nog iets op? ‘Hou je vol, dan heb je 95 procent kans dat je kapitaal verdrievoudigt’

Humo schoof aan bij een kransje geldexperts en kwam thuis met een handzaam klavertjevijf, dat u in deze onzekere tijden toch een appeltje voor de dorst garandeert. ‘Mensen kunnen niet meer tegen schommelingen, ze willen dat het elk jaar feest is.’

Lees hier het volledige verhaal

Vijf tips om slimmer en goedkoper te verwarmen, ook als uw huis slecht geïsoleerd is

De temperaturen schommelen rond het vriespunt en in veel huishoudens gaat de verwarming nu enkele graden hoger. Waar moet u rekening mee houden?

Lees hier het volledige verhaal

30 dagen minder wagen: ‘Een gemiddelde benzinewagen kost 780 euro per maand, je kan zo dus duizenden euro’s besparen’

In juni spraken we met VUB-professor Cathy Macharis over de nieuwe challenge: 30 dagen minder wagen. Maar in december is die uitdaging nog altijd relevant.

Lees hier het volledige verhaal

101 besparingstips: ‘Bouwmateriaal of auto-onderdelen online kopen? Dat is vaak 30 tot 50 procent goedkoper’

Bestel verf online, doe de deksel op de pan, ruim uw autokoffer op en nog 98 tips om uw leven meteen goedkoper te maken.

Lees hier het volledige verhaal

Hugo Tresinie leeft zoals vroeger: ‘Met 400 euro per maand kom ik rond en de helft daarvan gaat naar benzine’

‘Douchen doe ik met een gieter en ik kook op gas: met één grote gasfles kom ik meer dan drie jaar toe.’

Lees hier het volledige verhaal