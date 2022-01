Een NFT, wat is het en wat ben je ermee?

Als blauw-zwart fan kan je binnenkort je eigen goaltje meepikken, of toch dat van Noa Lang of Hans Vanaken. Club Brugge brengt met ‘Club Moments' speciale momenten uit de clubgeschiedenis digitaal aan de man als NFT. En ze zijn lang niet de enige: een beeltenis van een vierende Wout Van Aert, het ingesproken recept van Quicks Giant-saus of een toegangsticket voor een virtuele apenclub. Je kan het zo gek niet bedenken of het brengt als NFT of ‘non-fungible token’ een smak geld op.

NFT, qué?

Een NFT of non-fungible token (een niet-verwisselbaar of uniek token) is een digitaal certificaat om te bewijzen dat iets jouw eigendom is. Dat certificaat komt terecht op een blockchain, een transparante en onvervalsbare registratie van transacties, bijgehouden op een computernetwerk.

‘NFT’s zijn een poging om dingen in de digitale wereld uniek te maken’, zegt Krijn Soeteman, journalist en auteur van het boek Cryptovaluta voor dummies. ‘Een echt schilderij kopieer je niet zo makkelijk, maar als je digitale bestanden kopieert, heeft iedereen dezelfde bits en bytes op zijn computer. Een NFT laat je toe om te bewijzen dat jij de rechtmatige eigenaar van een digitaal bestand bent.’

Waarom zijn NFT’s zo populair?

De afkorting schopte het in het Verenigd Koninkrijk tot woord van het jaar. Volgens woordenboekenproducent en organisator Collins nam het gebruik van de term dit jaar met 11.000 procent toe.

‘NFT’s zijn populair bij het brede publiek dankzij de toepassing in de kunstwereld’, zegt Yan Ketelers, marketingdirecteur bij Venly, specialist in blockchaintechnologie. ‘Voor digitale kunstenaars is dit echt een gamechanger.’ Eerder dit jaar ging een digitale collage van kunstenaar Beeple via veilinghuis Christie’s voor ruim 50 miljoen pond over de virtuele toonbank. ‘Een bijkomend voordeel is dat artiesten royalty’s ontvangen wanneer hun werken via NFT-marktplaatsen worden doorverkocht’, zegt Ketelers.

Niets lijkt te gek om als NFT te verpatsen. Een meme van een meisje voor een afbrandend huis bracht de inmiddels 21-jarige ‘disaster girl’ op de foto ruim 400.000 euro op. Onlangs kondigde fastfoodketen Quick aan het door de CEO voorgelezen geheime recept van de Giant-saus te zullen veilen voor het goede doel (niet dat je er als hobbykok wat aan hebt want je koopt enkel een beeld van de geluidsgolf). ‘De koppeling van NFT’s als eigendomsbewijs aan van alles en nog wat heeft het gebruik doen exploderen’, zegt Ketelers. ‘Al is die hype inmiddels over zijn hoogtepunt heen.’

Ook de sportwereld springt op de kar. Eerder deze maand veilde wielrenner Wout van Aert drie afbeeldingen van zijn overwinningen als NFT. Samen goed voor zo’n 47.000 euro. Voetballer Lionel Messi, niet te beroerd om een centje bij te verdienen, rijfde met een soortgelijk initiatief miljoenen binnen, net zoals Romelu Lukaku. En gisteren kondigde Club Brugge ‘Club Moments’ aan. Een digitale markt waar je vanaf dan digitale foto’s, shirts of zelfs uitspraken van spelers kan kopen als NFT.

Waarom zijn mensen bereid zoveel geld neer te tellen voor iets ontastbaars? ‘De waarde zit hem bij collectibles in de verzamelwaarde en status’, zegt Soeteman. ‘Het is het digitale equivalent van kijken wie de grootste heeft.’

Wat heb ik aan zo’n NFT?

Ketelers is zelf eigenaar van een honderdtal NFT’s, waaronder enkele digitale kunstwerken. ‘Ik zie die deels als een soort belegging’, zegt hij.

Soeteman waarschuwt onervaren wannabe-beleggers. ‘Het is allemaal nog experimenteel. Koop wat je leuk vindt, maar ga er veiligheidshalve van uit dat het mogelijk nooit iets opbrengt.’

Er zijn ook situaties waarin NFT’s meer nut hebben. ‘Die interessantere toepassingen worden nu populairder, waardoor het handelsvolume nog stijgt’, zegt Ketelers. ‘In games kan je met NFT’s bewijzen dat je eigenaar bent van een virtueel wapen of stuk land. In community’s geven ze toegang tot bepaalde chats.’ Vorig jaar richtten vier Amerikaanse dertigers de virtuele Bored Ape Yacht Club op, met een beperkt aantal NFT’s als toegangsticket. Volgens Rolling Stone zijn de vier inmiddels multimiljonair.

Ook in de echte wereld komen NFT’s van pas. Ze worden gebruikt om exclusieve toegang te verlenen tot muziek of om fraude met concerttickets tegen te gaan. ‘Ik verwacht dat 99 procent van wat nu als NFT wordt verhandeld al snel niets meer waard zal zijn’, zegt Soeteman. ‘Maar dat we in de toekomst veel nieuwe, interessantere toepassingen zullen zien.’

