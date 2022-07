‘Elke dag lig ik drie uur aan het zwembad, met een mocktail in de ene hand en een goed boek in de andere’

Ligt u zonder zorgen in een strandstoel terwijl een ingeoliede hunk u een kokosnoot aanreikt, of zit u gekneld in een te krap stoeltje op Charleroi Airport in de onwetendheid of uw vlucht ooit zal vertrekken? Waar u ook bent, een boek maakt het altijd beter. En omdat u al zoveel aan uw hoofd hebt, kiezen drie geoefende lezers die voor u uit.

TIESJ BENOOT

‘Lezen om te leren’

Beeld Koen Bauters

TIESJ BENOOT (wielrenner) «Ik kan al jaren niet op vakantie in de zomer, want dan wordt er gekoerst. Maar een rittenwedstrijd als de Tour de France is heel stresserend: ’s avonds op mijn kamer moet ik mijn gedachten kunnen verzetten en dan komt een boek natuurlijk van pas.»

HUMO Welke lectuur brengt je tot rust?

BENOOT «Ik lees vooral informatieve boeken. Ik kan me makkelijker concentreren als ik iets bijleer. ‘De edele kunst van not giving a fuck’ van Mark Manson heeft me erg geholpen om de meningen van journalisten en criticasters te leren negeren. Onlangs heb ik ook ‘Raadgever beter slapen’ van Nick Littlehales gelezen, een slaapcoach die al met veel atleten heeft samengewerkt. Hij wil af van het klassieke slaappatroon van acht uur.»

HUMO Is dat jouw ticket voor de gele trui?

BENOOT (lacht) «Zijn tips heb ik nog niet kunnen toepassen. Het is geweldig druk, dus ik slaap zoveel mogelijk.

»Ik vind vooral boeken over het menselijk lichaam heel interessant. Nu ben ik verdiept in ‘Endure’ van Alex Hutchinson, een toonaangevende naam in de sportwetenschap. In dat boek heeft hij het over de grenzen van het lichaam. Niemand die over de meet komt, valt dood: we gaan nog niet volledig tot het uiterste. Wel, Hutchinson onderzoekt hoever we kunnen gaan.

»Ook erg goed is ‘Buskruit met muisjes’ van Marieke Wigmans-Bremers en Nina Veeneman-Dietz, een echte aanrader voor jonge ouders. Ik ben in december zelf vader geworden en dat boek heeft me meermaals geholpen.»

HUMO Er zijn massa’s biografieën van wielrenners, zijn die iets voor jou?

BENOOT «Vroeger heb ik er veel gelezen, zoals die van Sven Nys en Tom Boonen. En de biografie van Thomas Dekker door Thijs Zonneveld, een dramatisch verhaal over de donkere tijden van het wielrennen. Ik heb dat gelezen toen ik een jaar prof was en mijn mond viel open. Ben ik blij dat ik tot een andere generatie behoor!»

HUMO Lees je ook fictie?

BENOOT «Weinig. Een boek dat me wel is bijgebleven, is ‘De helaasheid der dingen’ van Dimitri Verhulst. Dat moest ik op de middelbare school lezen voor een boekbespreking. Ik lach zelden luidop als ik iets lees of zie, maar Verhulst heeft dat meerdere keren voor elkaar gekregen.»

HUMO Met welke auteur wil je wel een keertje gaan fietsen?

BENOOT «Herman Brusselmans lijkt me een boeiende kerel, en met hem kun je ook wel lachen. Hij woont in Gent, dus afspreken wordt makkelijk. Ik betwijfel alleen of hij een fiets heeft (lacht).»

TINNE VAN DER STRAETEN

‘Uitgesponnen saga’s’

Beeld Jan De Meuleneir / Photo News

TINNE VAN DER STRAETEN (Groen-minister van Energie) «Ik neem elke zomer zeker vijftien boeken mee op vakantie: ik lees bijna de hele tijd.»

HUMO Hebt u een voorkeur voor een genre?

VAN DER STRAETEN «Op reis lees ik overdag fictie en ’s avonds non-fictie. Als ik werk, zit mijn hoofd te vol en krijg ik dikke non-fictiekleppers niet verwerkt, dus hou ik die voor de vakantie. Vorig jaar heb ik ‘Wankel evenwicht’ van Daron Acemoglu en James Robinson niet uit gekregen, die gaat dus weer in de koffer. Daarna wil ik aan ‘Onzichtbare vrouwen’ van Caroline Criado Perez beginnen. Daarin legt ze uit waarom de wereld voor en door mannen is ontworpen.»

HUMO Wat leest u overdag?

VAN DER STRAETEN «Lang uitgesponnen familiesaga’s zoals ‘Het achtste leven’ van Nino Haratischwili, over acht generaties van een Georgische familie, goed voor bijna 1.300 pagina’s. Zoiets kun je bijna alleen op vakantie lezen, maar het is een echte pageturner.

»Vorige zomer heb ik ‘Shuggie Bain’ van Douglas Stuart gelezen, waarvoor hij de Booker Prize heeft gekregen. Dat gaat over een jongen en zijn alcoholverslaafde moeder. Zijn nieuwste boek, ‘Mungo’, ligt al klaar. Ik lees ook al twee zomers op rij een boek van Roy Jacobsen en nu is ‘Ogen van de Rigel’ uit, dus die traditie zal ik in ere houden. Tussendoor lees ik weleens een goede thriller. J.K. Rowling schrijft onder het pseudoniem Robert Galbraith detectiveverhalen die je in één ruk uitleest.»

HUMO Herleest u soms boeken?

VAN DER STRAETEN «Nooit, ik ben een gulzige lezer en er komen zoveel nieuwe boeken uit. Ik reis veel voor mijn werk, en ik heb twee gewoontes in het buitenland: ik ga altijd joggen en ik koop minstens één boek. In Washington heb ik in een winkel met boeken van voornamelijk vrouwen ‘Monster in the Middle’ van Tiphanie Yanique gekocht. En in Jordanië heb ik me ‘Beige and Blue’ van Sara Badawieh laten aanraden. Ook die twee gaan nu mee op reis.»

HUMO Hebt u nog tips voor de Humo-lezer?

VAN DER STRAETEN «Alles van Peter Verhelst, hij is mijn all-time favourite, en ik ben ook helemaal weg van Jeroen Olyslaegers: ‘Wil’ vind ik práchtig.

»Als een schrijver me één keer heeft kunnen overtuigen, blijf ik die trouw. Ik ben bijvoorbeeld een fan van Salman Rushdie geworden door zijn ‘Middernachtskinderen’. Daarna heeft hij veel slechte boeken geschreven, maar ik zal altijd alles lezen wat hij publiceert.»

HUMO Worden er in het parlement soms boekentips uitgewisseld?

VAN DER STRAETEN «Veel te weinig! Mijn collega Barbara Creemers leest heel veel en raadt me af en toe wel iets aan. Jos Geysels deed dat vroeger ook vaak. Hij heeft me ooit ‘De reparatie van de wereld’ van Slobodan Snajder getipt, en die ga ik deze zomer lezen.»

AMIR BACHROURI

‘Zware kost’

Beeld Geert Van de Velde

AMIR BACHROURI (voorzitter Vlaamse Jeugdraad) «Reizen en lezen is voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden: elk jaar neem ik minstens acht boeken mee, evenveel fictie als non-fictie.»

HUMO Waar ga je naartoe?

BACHROURI «Ik twijfel nog tussen Griekenland, Spanje, Marokko of Tunesië. Zolang het maar zonnig is, want elke dag ga ik drie uur aan het zwembad liggen, met een mocktail in de ene hand en een goed boek in de andere.»

HUMO Welke boeken heb je ingepakt?

BACHROURI «‘De drie duifkes’, het debuut van Hilde Van Mieghem. Daar heb ik al veel positiefs over gelezen en ik was ook aanwezig op de boekvoorstelling. ‘Het schapenfeest’ van Fikry El Azzouzi ligt ook klaar. Ik ben een grote fan van hem, maar dat boek had ik uit het oog verloren.

»Omdat ik soms iets wil bijleren, gaat ook ‘Verlichting onder vuur’ van Dyab Abou Jahjah mee. Daarnaast lees ik graag poëzie en ‘De komijnsplitsers’ van Marieke Lucas Rijneveld schijnt prachtig te zijn. Ik heb ook het gewéldige ‘De avond is ongemak’ gelezen, dus dat geloof ik graag. Voorts gaat ‘De draaischijf’ van Tom Lanoye mee, en ‘Niran en ik’, het debuut van Pinar Akbas.»

HUMO Geen lichte kost, zo te horen.

BACHROURI «Dat klopt, luchtige boeken lees ik door het jaar. De humoristische, sarcastische boeken van Herman Brusselmans zijn perfect voor ’s avonds in bed. Ze zijn vaak zo over the top dat je even de dagelijkse sleur vergeet.

»Steviger literatuur bewaar ik voor op vakantie. Een boek als ‘De draaischijf’ wil ik in één ruk kunnen uitlezen. Ook informatieve boeken spaar ik op tot de zomer. Thuis lees ik al genoeg kranten, magazines en weekendbijlagen, daarmee heb ik wel voldoende non-fictie binnen.»

HUMO Je schrijft columns, lees je daardoor anders?

BACHROURI «Vroeger las ik een boek voor het verhaal, maar tegenwoordig betrap ik mezelf erop dat ik teksten ontleed. Nu grijp ik naar een potlood als ik een mooi woord of geweldige beeldspraak tegenkom. Maar het leesplezier blijft primeren.»

HUMO Wie zijn je literaire voorbeelden?

BACHROURI «Ik merk dat ik een zwak heb voor auteurs die ook columns schrijven, zoals Herman Brusselmans, Tom Lanoye of Delphine Lecompte. En bij onze noorderburen schrijft Erdal Balci op een ongelofelijk hoog niveau. ‘De gevangenisjaren’, over de cultuurschok toen hij als Turk in Nederland aankwam, is geniaal. Die parel zou in elke reiskoffer moeten zitten.»

HUMO Heb je nog aanraders?

BACHROURI «‘Dit is Europa’ van Hendrik Vos is een heel straf boek over de Europese geschiedenis en het heden. Ik had dit semester het vak ‘Recht van de Europese Unie’, dus dat kwam van pas (lacht), maar eigenlijk zou elke Europeaan het moeten lezen.»