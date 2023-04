‘Er is ‘nul procent kans’ dat de oud-president een schuldbekentenis doet’: dit staat Trump morgen te wachten bij zijn arrestatie

Wanneer oud-president Donald Trump dinsdag in Manhattan voor de rechter verschijnt, begint ook zijn presidentiële campagne voor 2024. Terwijl de advocaten een procedureslag starten, bouwen zijn adviseurs een politieke strategie uit rond het rechtbankdrama. Met succes. Sinds de strafklacht kregen ze al voor 4 miljoen dollar donaties.

Wat staat er dinsdag te gebeuren?

Oud-president Donald Trump vliegt maandag vanuit Florida naar New York waar hij de nacht doorbrengt in zijn Trump Tower om zich vervolgens dinsdag aan te bieden bij de rechtbank in Lower Manhattan. Daar is een hoorzitting gepland rond kwart na twee in de lokale namiddag. Zoals alle gedaagden moet Trump eerst zijn vingerafdrukken en een DNA-staal afgeven. Er zal een ‘mugshot’ worden genomen, een beklaagdenfoto met de tijd en datum van zijn voorgeleiding.

Omdat de aanklachten verband houden met een financieel misdrijf zou Trump geen handboeien om krijgen. Om dezelfde reden zal hij geen borgsom hoeven te betalen en niet in voorhechtenis worden geplaatst.

Rechter Juan Merchan zal de - tot nu toe geheime - aanklacht voorlezen. Het zou gaan om een dertigtal strafklachten die verzameld zijn door de onderzoekers van openbaar aanklager Alvin Bragg, wellicht één per verdachte transactie. We weten dat het onderzoek zich heeft toegespitst op 130.000 dollar zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels, die net voor de presidentsverkiezingen van 2016 uitbetaald werd via Trumps vroegere advocaat Michael Cohen om een korte affaire stil te houden. Het geld kwam uit de Trump Organization, waarvoor boekhouding werd vervalst. Dat is fraude die als zwaardere misdaad kan worden gekwalificeerd als de aanklager kan bewijzen dat er ook inbreuken waren op de wetten inzake campagnefinanciering. Het wordt uitkijken of dat ook in de aanklacht zal zijn opgenomen of niet. Indien veroordeeld in deze zaak riskeert Trump maximaal vier jaar cel.

Een bijzonder element dinsdag is dat Trump als oud-president nog steeds beveiligd wordt door agenten in burger van de Secret Service. Zij zullen hem voortdurend blijven beschermen. Alle ruimtes die hij zal betreden zullen vooraf ook worden ‘gesweept’ om te zien of er geen veiligheidsrisico is.

Vanwege de mediabelangstelling en het risico op manifestaties van voor- en tegenstanders zal Trump wellicht via een discrete zijingang het gerechtsgebouw worden binnengeleid, terwijl vooraan de New Yorkse politie iedereen op een afstand zal houden.

Wat is de strategie van Trumps advocaten?

Trumps advocaten hanteren volgens The New York Times twee kernwoorden in hun strategie: aanvallen én vertragen. Namens zijn juridisch team kondigde advocaat Joe Tacopina aan dat er ‘nul procent kans’ is dat de oud-president een schuldbekentenis doet en een minnelijke schikking probeert te bekomen, zoals een geldboete in ruil voor het staken van vervolging. Team Trump lijkt zich op te maken voor een lang gevecht, getuige daarvan de uithalen naar de ‘politieke heksenjacht’ van aanklager Bragg.

Een poging om de rechter te wraken is ook waarschijnlijk. Rechter Merchan is dezelfde magistraat die vorig jaar het proces overzag waarin zijn bedrijf, de Trump Organization, al veroordeeld werd wegens belastingontduiking. Zijn advocaten zullen aanvoeren dat Merchan om die reden vooringenomen is.

Ook zullen ze kroongetuige Michael Cohen onbetrouwbaar noemen. Trumps voormalige ‘fixer’ werd zelf veroordeeld wegens belastingontduiking, meineed voor het Congres en inbreuken op de campagnefinanciering met betrekking tot het zwijggeld aan Daniels. Daarvoor kreeg hij drie jaar cel. Ook zullen ze hun pijlen richten op de betrouwbaarheid van Daniels, die het zwijggeld dankbaar aanvaardde maar nu tegen Trump getuigt.

Het grootste risico is dat Trumps trouwste advocaten zich in deze zaak overbelasten terwijl ze hun energie moeten sparen voor zwaardere aanklachten. Er is de vermeende beïnvloeding van het kiesresultaat in de staat Georgia. Er zijn de federale aanklachten over Trumps rol in de bestorming van Capitol Hill op 6 januari 2021 en het achterhouden van geheime Witte Huis-documenten. Deze aanklagers krijgen het ook makkelijker om Trump aan te klagen, nu Bragg in New York het ijs heeft gebroken om een oud-president persoonlijk te dagen.

Hoe dan ook kan het in New York makkelijk een jaar duren vooraleer het eigenlijke proces in de zaak-Stormy Daniels begint, wat betekent dat het pal in de voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen van 2024 kan vallen.

Wat betekent dit voor de campagne van Trump?

Oud-president Trump reageerde volgens The Washington Post in private kring ‘geïrriteerd en verslagen’ over de aanklacht, maar op sociale media pakte hij uit met zijn beruchte hyperbolen. Trump waarschuwde op Truth Social voor ‘potentiële dood en vernieling’ als hij aangeklaagd zou worden. Trump deelde zelfs een beeld waarin hij met een baseballknuppel zwaait naast een foto van aanklager Bragg.

Supporters van Donald Trump verzamelden afgelopen zaterdag in Palm Beach, Florida. Beeld AFP

Sindsdien bekijkt Trump vooral met zijn politiek adviseurs hoe hij dit juridische nadeel kan ombuigen in een politiek voordeel tijdens de campagnes van de Republikeinse voorverkiezingen en de latere presidentsverkiezingen.

Wordt Trumps mugshot straks het campagnebeeld van 2024? Het zou zo maar eens kunnen. ‘Niemand wil aangeklaagd worden, maar weet je hoeveel dat beeld waard kan zijn in een voorverkiezing, voor advertenties en fondsenwerving?’, zei een Trump-strateeg volgens de Post.

Veel, zo blijkt. Trump ziet de aanklachten nu al verzilverd worden in een gunstige golf van campagnefinanciering. In een mailing aan aanhangers vroeg Trump na de aanklacht één miljoen dollar in te zamelen. Al vrijdagavond verstuurde zijn campagneteam een persbericht uit met de melding dat Trump ‘meer dan 4 miljoen dollar inzamelde in het eerste etmaal na de aanklacht’, waaronder een kwart donoren die voor de eerste keer geld stortten.

Daarmee is zijn verkiezingscampagne officieel op gang geschoten.

Hoe reageren de Republikeinse partij en zijn interne tegenkandidaten?

Voorlopig lijken de rangen van zijn partij zich rond de oud-president te sluiten. De Trump-campagne spoorde kopstukken aan om hun openlijke steun te betuigen. Dat gaat verrassend snel, wat veelzeggend is over zijn greep op zijn partij in dit cruciale moment voor zijn politieke toekomst. Al 26 senatoren, Huis-voorzitter Kevin McCarthy en 63 andere afgevaardigden, zes gouverneurs claimden ‘verenigde steun’ voor Trump.

Zijn rivalen in de Republikeinse voorverkiezingen, of toch diegenen die nu al bekend zijn, lijken voorlopig ook zijn leiderschap niet te betwisten.

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, hekelde ‘de bewapening van het rechtssysteem om een politieke agenda vooruit te helpen’. Zelfs oud-vicepresident Mike Pence, die Trump-aanhangers wilden ‘ophangen’ tijdens de bestorming van Capitol Hill, sprak van een politieke vervolging. Kandidate Nikki Haley, een oud-VN-ambassadeur van Trump, sprak van ‘wraak’.

Hun uitspraken verrassen niet omdat Trump nog steeds flink voorop ligt in de peilingen. Hij weet nu nog gemiddeld zo’n 45 procent van de Republikeinse kiezers te bekoren. Zelfs als Trump door zijn juridische problemen gediskwalificeerd raakt moeten de anderen die trouwe aanhang voor zich winnen.

Hoe oordelen conservatieve media, zoals Fox, over de rechtszaak?

Televisiezender Fox, die Trump in 2016 mee aan de macht hielp, kan een bepalende rol gaan spelen.

Een vraag is of conservatieve influencers van de zender hem blijven steunen als er tijdens het proces rond het zwijggeld voor een pornoactrice details over de relatie bekend worden. Zullen ze, afhankelijk als ze dikwijls zijn van diepgelovige, christelijke kijkers, een oud-president veroordelen die ‘zondigde’ tijdens zijn huwelijk of roepen ze op om voor hem te bidden? Verwacht hierover nog debat in het diepgelovige hartland van de VS, met politieke gevolgen voor Trump.

Bij de zender van mediamagnaat Rupert Murdoch gaan mogelijk ook andere overwegingen spelen. Fox staat nu zelf ook onder druk van justitie omdat hun commentatoren eerder al Trumps - valselijke en ontkrachte - claims verspreidden dat er in 2020 geknoeid is met elektronische stemmachines. Dat zal later deze maand in Delaware zelfs leiden tot een opmerkelijke juryrechtszaak tegen Fox. Stemmachineproducent Dominion Voting Systems eist van de zender 1,6 miljard dollar wegens smaad.

Als bewijslast worden uitgelekte whatsappboodschappen gebruikt waarin Fox-commentatoren, zoals Tucker Carlson, in private gesprekken toegeven dat ze Trumps beweringen over kiesfraude niet geloven. ‘Ik haat hem hartstochtelijk’, schreef Carlson in januari 2021 over Trump. ‘We staan dicht bij het punt dat we de meeste avonden Trump kunnen negeren.’

Nu dat door de rechtszaak niet meer kan, lijkt ook Carlson weer een bocht te maken van 180 graden. ‘Dit is een poging om Trump uit de politieke wedloop te halen. Dat is niet toegestaan’, zei hij.

Schuldig of onschuldig, Trump is en blijft voor Fox in de eerste plaats een kijkcijferkanon. Straks steekt hij als rechtbankdramaserie van het jaar ongetwijfeld Gwyneth Paltrow voorbij.

(DM)