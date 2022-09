Extreme rush op thermisch ondergoed: tot 4.000 wachtenden voor u in de webshop

Wie koukleumt, shopt slim. De retail constateert nu al – evenredig met de waanzinnige energieprijsstijgingen – een rush op thermisch ondergoed. Damart noteert een zes- tot zevenvoudige meerverkoop van zijn warmste onderlijfjes.

Een collega die gauw online enkele thermische hemdjes wilde bestellen voor haar dochter bij het Deense merk Dilling belandde prompt in een wachtrij. Online. En las de melding dat er… meer dan 4.000 wachtenden voor haar waren. Bij Damart kijken ze niet op van zulke moeizame strooptochten. ‘Ook wij verkopen tegenover vorig najaar al zes keer meer van onze gekende thermolactylproducten met quotering 4, en zeven keer meer van die met quotering 5. Dat is de allerwarmste, gemoltoneerde kwaliteit die ik persoonlijk enkel zou dragen bij winterwandelingen in de sneeuw in de Hoge Venen. Maar goed. Het ìs voor wie nog niet stookt natuurlijk frisjes binnen’, zegt Greet Punie.

Bij Bol.com is de rush op al wat borst en billen warm houdt ‘al enkele weken aan de gang. Onze partners verkopen tientallen procenten meer thermische kledij dan anders. Mensen zijn zich duidelijk aan het voorbereiden’, zegt woordvoerder Liselore Stuut. Bol.com ziet ook andere producten boomen, zoals elektrische kacheltjes. ‘Mensen zoeken duidelijk alternatieven om gas te besparen.’

Afwachten of de vraag bij te houden blijft. ‘Wij hebben 50.000 partners in België en Nederland. Wat bij de ene uitverkocht is, zal bij de andere best nog wel te vinden zijn’, klinkt het bij Stuut van Bol.com. Damart zegt: ‘Wij hebben niet meer voorraad dan anders voorzien, bestellingen gebeuren minstens een jaar op voorhand en toen was er van de extreme energieprijzen nog geen sprake. Maar onze stock is ruim en als de bestellingen waanzinnig blijven stijgen, zal de productie moeten volgen. Als de grondstoffen te pakken te krijgen zijn, tenminste.’

(DM)