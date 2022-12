“Familie, we gaan opnieuw rel schoppen op donderdag.” In Brussel vrezen ze nieuwe rellen bij de volgende match van Marokko

Op sociale media circuleren oproepen voor nieuwe rellen in Brussel na de volgende match van Marokko. De buurt die zondag in lichterlaaie stond, beraadt zich over voorzorgsmaatregelen. ‘Dit had niks meer met voetbal te maken.’

‘Ja, ik stond tussen de feestvierders, met een Marokkaanse vlag”, vertelt O. “Maar wat er daarna gebeurde, daar wil ik absoluut niets mee te maken hebben.” De 19-jarige woont in de Brusselse buurt die zondag ontsierd werd door zware rellen na de wedstrijd België-Marokko.

Hij sport in de Jah Boxing Academy en maakt deel uit van het Belgische nationale boksteam. “Natuurlijk kies ik voor België om voor te boksen. Ik supporterde zondag trouwens zowel voor België als voor Marokko, maar ik was wel blij toen de Leeuwen wonnen. Het is toch historisch.”

Twee jaren geleden was O. nog een van de Brusselse jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op het strand van Blankenberge, maar wie zondag keet schopte, weet hij niet. Hij wil er zich het liefst van distantiëren. In de buurt van de Lemonnierlaan, waar de rellen zich concentreerden, klinkt het dat de zwaarste amokmakers niet uit de wijk kwamen.

“Ik ben speciaal komen kijken, maar ik herkende niemand”, zegt Jean-Christophe Van Ghyseghem, uitbater van de boksclub. “Ik denk dat ze uit andere Brusselse buurten kwamen.”

De Jah Boxing Academy richt zich op de jongeren in de wijk tussen Lemonnier en Stalingrad. Het is een zogeheten hotspot, die meer aandacht van de politie vraagt. Het is een achterstandswijk, waar veel kansarmoede heerst en die al jaren ontsierd wordt door werken aan de metro.

Een theehuis op de Lemonnierlaan. Beeld Tim Dirven

Vijf jaar geleden waren hier ook al rellen, zelfs nog een stuk zwaarder, nadat Marokko zich plaatste voor het WK in Rusland. Toen klonk er kritiek dat de politie hen te veel liet begaan, maar niet dit keer.

Oproep tot rellen

Wel is iedereen verbaasd over de leeftijd van een deel van de relschoppers. De politie stuurde een kind van 11 jaar naar huis. Toen de politie hem aansprak, begon de jongen te wenen.

“Waar waren hun ouders?” vraagt Van Ghyseghem zich af. Zijn partner is de Belgisch-Marokkaanse Sanae Jah, meervoudig Belgisch en wereldkampioen boksen. Toen Van Ghyseghem zondag met zijn ­gezin naar de wedstrijd ging kijken, droeg hij de Belgische vlag om de schouders en zijn tienerdochter de Marokkaanse vlag. “Ik breek er me zelf het hoofd over hoe ­iemand die hier geboren en getogen is, met de naam Van Ghyseghem, zich dan toch als Marokkaanse identificeert”, zegt hij.

Even verderop in café Brugel’s drinken mannen, jong en oud, muntthee die even zoet als heet is. Een uur voor de wedstrijd van Ecuador tegen Senegal stroomt het vol. Toch denkt de uitbater eraan om donderdag te sluiten, of op zijn minst de wedstrijd van Marokko niet uit te zenden.

Zondag was het hier een slagveld voor de deur, dat zich vrij snel tot in het café verplaatste, waar de klanten nog naar de laatste minuten keken van België-Marokko.

“Die gangsters kwamen binnen en sprongen op de toog”, vertelt de uitbater van het café. Hij toont de schade. Aan de voorzijde zijn de Marokkaanse tegels beschadigd, aan de achterzijde het marmeren blad.

“De politie spoot traangas binnen en een van de klanten kwam zo in ademnood dat we de ziekenwagen moesten bellen. Verschrikkelijk. Dit had niks meer met voetbal te maken. Wie een bivakmuts aantrekt, komt om oorlog te voeren. Dat wij een ­Marokkaanse zaak zijn, deed er niet toe.”

Net als de meeste uitbaters met schade op de Lemonnierlaan wil hij niet herkenbaar in de krant. De schrik zit er goed in. Een van de klanten toont een bericht dat sinds maandag rondgaat op Snapchat.

“Familie, we gaan opnieuw rel schoppen op donderdag 1 december, ons amuseren zoals gisteren”, staat er, met de vraag om deze oproep zo breed mogelijk te verspreiden.

Snapchat-bericht waarin wordt opgeroepen om donderdag opnieuw op straat te komen. Beeld Tim Dirven

Ook zondag zou het geweld al op voorhand bekokstoofd zijn door enkele ‘casseurs’, denken ze hier. De relschoppers viseerden vooral een auto van deelsysteem Poppy. Die was op dat moment gereserveerd door Houdayfa Lamjahdi, die met zijn vader een islamitische boekenwinkel uitbaat op de Lemonnierlaan.

“Ik zag dat ze de auto wilden aanvallen dus ik heb nog snel een foto gemaakt om aan Poppy te bewijzen dat ik de auto correct had achtergelaten”, vertelt hij. Daarna paradeerden een honderdtal jongeren met de ­auto over straat, waarna ze hem in brand staken. “Het was het feest van de vernieling”, zegt zijn vader Ahmed.

Ahmed Lamjahdi voor zijn boekenwinkel op de Lemonnierlaan. Beeld Tim Dirven

Zeker niet sluiten

Zijn zaak preventief sluiten heeft geen zin, denkt hij, want het zijn net de winkels met een uitbater voor de deur die gespaard bleven van vernieling. Aan de overkant van de straat probeert de uitbater van een elektronicawinkel zijn gevel zo goed mogelijk op te lappen.

De amokmakers trokken de rolluiken omhoog en probeerden het glas te breken, om de winkel te plunderen. Dat lukte gelukkig niet. De buren, die eveneens een elektrozaak uitbaten, bleven gespaard, net doordat hij open was, denkt hij.

De verkoper wil zijn winkel donderdag barricaderen. Aan zijn ruit hangt een supporterssjaal van Marokko, maar dat is niet vanwege zijn Marokkaanse roots. “Het is een veiligheidsmaatregel”, zegt hij.

(DM)