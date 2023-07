Genadeloze mediamagnaat Rupert Murdoch, de inspiratie voor Logan Roy uit ‘Succession’, heeft weleens prettigere tijden gekend

Met een onderzoek van de Britse mediaregulator en een dure juridische strijd tegen een Amerikaanse stemcomputerfabrikant werd hij de laatste tijd weer zwaar belaagd. Maar Rupert Murdoch, de inspiratie voor Logan Roy uit ‘Succession’, heeft een vel van teflon.

“Fuck him.” Er was niet veel volk in de buurt toen op 7 november 2020 die cruciale twee woorden vielen in de redactielokalen van de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Maar journalist Michael Wolff vernam van betrouwbare bronnen binnen de rechtse nieuwszender dat ‘Fuck him’ echt wel de letterlijke repliek aan de andere kant van de lijn was, toen Fox Corporation-CEO Lachlan Murdoch belde naar zijn vader Rupert. Him, dat was dus Donald Trump.

En waarom kon Trump de pot op? Omdat de decision desk bij Fox News op dat moment voldoende aanwijzingen had om in haar verkiezingsuitzending als eerste de strijdstaat Arizona toe te wijzen aan Joe Biden, Trumps rivaal in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Trump zou er natuurlijk niet blij mee zijn dat Fox Arizona aan Biden gaf. Maar daar had Murdoch senior op dat moment dus lak aan. Het was voor hem een zaak die verder geen aandacht meer nodig had.

Meteen afgelopen was ook de – zoals Wolff het beschreef in zijn boek ‘Landslide: The Final Days of the Trump Presidency’ – ‘sadomasochistische’ relatie tussen de Murdoch-dynastie en Trump. Het was een pragmatische vrijage die al minstens sinds 2016 bestond. Murdoch liet in die periode de tot dan toe altijd weggelachen presidentskandidaat via zijn Fox News toe om politieke munt te slaan uit de vertwijfeling van conservatief Amerika. Maar nu werd die ‘samenwerking’ dus in één telefoontje van slechts enkele seconden weggevaagd. Fuck him.

Net geen ‘Succession’

Het klonk wellicht niet als de kolerieke “fuck off!” die kijkers van tv-reeks ‘Succession’ kennen van Logan Roy, de nogal duidelijk op Rupert Murdochs maat gesneden mediamagnaat rond wiens nageslacht die nu al legendarische tv-serie draaide. Murdoch is een man van meer raffinement. Hij is laconiek en gedecideerd in de omgang, beheerst, niet zo bezig met viriele kracht.

Dat bleek bijvoorbeeld toen hij in 2011 voor een onderzoekscommissie van het Britse parlement moest verschijnen. De leiding van zijn tabloidkrant ‘News of the World’ werd ervan verdacht jarenlang de telefoon van beroemdheden te hebben afgeluisterd voor smeuïge privédetails. Voor de camera’s speelde Murdoch toen met verve de rol van een frêle schoothond.

‘Succession’-bedenker Jesse Armstrong haalde veel details uit het leven van Murdoch en diens drie oudste kinderen voor de scenario’s van zijn reeks. De zonet aangehaalde scène op election night belandde bijvoorbeeld – in aangepaste vorm – in het vierde en laatste seizoen van de serie.

En net als Logan Roy deinsde Murdoch er niet voor terug om geregeld een favorietje voor zijn opvolging aan te wijzen. Maar even gemakkelijk liet hij dochter Elisabeth (nu 54) en zonen Lachlan (51) en James (50) kort daarna weer vallen. Net als zijn fictieve evenbeeld liet Murdoch bij momenten onbeschaamd machiavellistische machtsspelletjes op zijn kinderen los, zoals de manier waarop hij de nog jonge, rebellerende James in het familiebedrijf binnenhaalde door diens hiphoplabel Rawkus Records over te nemen.

Klimaatontkenner

Er zijn echter net zo veel verschillen. Als de scenario’s van Succession het echte leven in het Murdoch-geslacht zouden volgen, dan was Logan Roy nog minstens enkele seizoenen langer blijven leven, zou hij ondertussen Kendall (duidelijk geënt op Lachlan Murdoch) hebben aangewezen als zijn dauphin, en zouden ze inmiddels samen bestuursvoorzitter van Waystar Royco zijn.

Elisabeth (Shiv Roy, zo u wilt) viel eind jaren 90 al uit de gratie omdat haar toenmalige echtgenoot Matthew Freud zich openlijk kritisch uitliet over zijn schoonvader, en James (zeg maar Roman) had het enkele jaren geleden verkorven door zijn klimaatactivisme, waarmee hij zijn vader, een notoire klimaatontkenner, tegen de kar reed.

Maar wanneer Murdoch ergens in de toekomst dan toch het tijdelijke voor het eeuwige zal verwisselen, zal Lachlan toch niet meer zo zeker zijn van zijn stoeltje, zo ontdekte magazine Vanity Fair onlangs. Want wat er op dat moment gebeurt met News Corporation en zusterbedrijf Fox Corporation zal afhangen van de beslissingen in het bestuur van een trust die alle beslissingen neemt over de familieholding. Rupert heeft vier stemmen in die familie-assemblee. Prudence (64), zijn dochter uit zijn eerste huwelijk, heeft er eentje, net als James en Elisabeth, maar dus ook Lachlan. (Chloe en Grace Murdoch, dochters uit Ruperts derde huwelijk met Wendi Deng, hebben aandelen in de trust maar geen stemrecht.)

Media als wapen

Op nummer 1211 van Sixth Avenue in New York, op 250 meter van concurrent NBC Universal en een flauwe kilometer van het New Yorkse bureau van nieuwszender CNN, is het gebouw van News Corporation en Fox Corporation gevestigd, een glazen monoliet van 45 verdiepingen. Op de bovenste verdieping kijkt de nog kwiek in zijn schoenen staande Rupert Murdoch nog altijd als een vorst uit over de miljoenenstad en de wereld.

Hij heeft een hele weg afgelegd vanaf de allereerste krant die hij runde, het Australische regionale dagblad The News. Die krant redde hij in 1952 uit de liquidatie van de kleine krantengroep van zijn overleden vader Keith. Van daaruit bouwde Rupert Murdoch gestaag een wereldwijd media-imperium uit, met vandaag een paar honderd mediatitels, een tros tv-zenders, de beroemde uitgeverij HarperCollins, en andere activa. Ze leverden hem in de loop der jaren een persoonlijk vermogen van een kleine 20 miljard euro op.

Er zaten een paar strategische wetmatigheden in Murdochs werkwijze. Zo probeerde hij in zijn grootste markten altijd om zowel een kwaliteitskrant (zie The Times en The Sunday Times in Groot-Brittannië) als een populair dagblad (zoals de Britse tabloids News of the World en The Sun) in zijn bezit te krijgen. En gebruikte hij die laatste zonder schroom als wapen om zijn politieke invloed te vergroten.

Politici die zijn bedrijf niet welgezind waren, werden tegengewerkt door middel van een smerige krantenkop over hun privéleven. “News of the World was een soort SS”, zo typeerde Graham Johnson, voormalig redacteur bij die tabloid, die typische aanpak in de BBC-documentaire ‘The Rise of the Murdoch Dynasty’ uit 2020. “We werden uitgestuurd om iemand gericht aan te pakken.”

Hoewel hij zichzelf typeert als conservatief, is Murdoch eerder ideologisch fluïde wanneer dat in het belang van de zaak is. Toen de conservatieve premier John Major halfweg de jaren 90 dreigde om Murdochs groeiende Britse mediabedrijf News International zwaar aan banden te leggen, werden de pijlen van The Sun en News of the World ineens op conservatieve politici gericht, zodat de Murdoch-gezinde nieuwe premier Tony Blair – van de voorheen jarenlang door de tabloids bestookte Labour-partij – in het zadel kon worden gehesen.

Overlevingsinstinct

Het is ooit al prettiger geweest om Rupert Murdoch te zijn. Zijn Britse tv-zender TalkTV is het voorwerp van een onderzoek door de Britse mediaregulator Ofcom. Alex Salmond, de voormalige leider van de Scottish Nationalist Party, had er een tv-programma gepresenteerd, wat de onpartijdigheid van de zender in het gedrang zou hebben gebracht.

En dan is er nog de rechtszaak die Dominion Voting Systems aanspande tegen Fox Corporation. Op die zender was na de presidentsverkiezingen de betrouwbaarheid van de stemcomputers van dat bedrijf in twijfel getrokken. Fox volgde toen nog Trumps bewering dat de ‘verkiezingen gestolen waren’. De minnelijke schikking kostte Murdochs bedrijf 787 miljoen dollar – 20 procent van zijn cashvoorraden.

Maar onderschat Murdochs overlevingsinstinct niet. Dat toonde hij bij uitstek in de vroege jaren 2010, toen hij met glans een paar existentiële bedreigingen – waaronder het uitlekken van dat telefoonhackingschandaal bij News of the World – het hoofd wist te bieden.

Daarbij deinst hij er niet voor terug om lui die hij niet meer nodig denkt te hebben gewoon onder de bus te gooien. Zoals nu, wellicht, Donald Trump. In e-mails van Murdoch, die publiek werden gemaakt in de Dominion-rechtszaak, was te lezen wat zijn finale strategie jegens de voormalige president was: ‘We willen van Trump een non-persoon maken.’

(DM)