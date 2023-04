Hallo, hooikoorts: ‘Het enige wat echt helpt, is een paar dagen naar zee trekken’

Mensen met hooikoorts hebben het al gemerkt: de concentratie berkenpollen in de lucht is de afgelopen dagen fors gestegen. Een op de vijf Belgen heeft er last van. En middelen om het te bestrijden liggen niet voor de hand.

Kirsten Van den Eynde: ‘Vooral die extreme vermoeidheid was niet meer te doen’

Kirsten Van den Eynde. Beeld Wouter Van Vooren

Kirsten Van den Eynde (43) heeft al van kleins af last van hooikoorts, al wist ze dat toen nog niet. ‘Een lopende neus, tranende ogen, veel niezen: ik had me er nooit echt veel vragen bij gesteld omdat het altijd wel weer overging. Maar de afgelopen tien jaar zijn de symptomen steeds erger geworden, waarbij ik vooral te maken kreeg met extreme vermoeidheid. Ik ben zorgcoördinator in het kleuteronderwijs en vaak was ik rond de middag al helemaal op. Ik moest me dan naar het einde van de dag slepen.’

Aanvankelijk dacht Van den Eynde dat het over oververmoeidheid ging omdat ze ook drie kinderen heeft. ‘Maar de jongste is nu toch al vijf jaar, ik kom zeker aan genoeg nachtrust. En zo moet het wel met mijn allergieën te maken hebben, ik heb bovendien last van huisstofmijt, gras en katten. In ieder geval, het was niet meer te doen. Ik heb bloed laten trekken, ik ben langs geweest bij de orthomoleculaire arts en heb me volledig laten onderzoeken. Ik heb allerlei vitamines en supplementen gekregen. En een neusspray, oogdruppels en antihistaminepilletjes, maar echt niks hielp meer.’

Om toch weer wat beter te kunnen functioneren, heeft de dokter haar deze keer een cortisonespuit gegeven. ‘Nog altijd merk ik nu een reactie als er berken in de buurt zijn, zoals bij het voetbal van mijn zoon. Maar ik ben wel van die zware vermoeidheid verlost. Dit zou nu twee maanden helpen, het is geen duurzame oplossing. Ik ga begin volgende maand nog langs bij een allergoloog. Hopelijk kan dat voor een oplossing zorgen.’

Van den Eynde is verre van de enige met hooikoorts. Maar liefst 20 à 22 procent van de Belgen heeft een boompollenallergie, van wie 98 procent last heeft van berken. Bij 20- tot 40-jarigen is dat bijna veertig procent. ‘Mijn man heeft er ook last van, maar bij hem is het in veel mindere mate: de ene dag wel, de andere dag niet.’

Berkenstuifmeel Beeld bron: sciensano

Jelle Goossens: ‘Elke twee à drie weken ga ik naar zee: dat is het enige wat echt helpt’

Jelle Goossens. Beeld Wouter Van Vooren

Elke twee à drie weken gaat Jelle Goossens (38) enkele dagen naar zee, niet om zomaar uit te waaien. ‘Het is het enige wat echt helpt tegen mijn hooikoorts’, zegt hij. ‘Ik heb er nu het hele jaar door last van. Na verloop van tijd is mijn weerstand helemaal gebroken en ben ik een fysiek wrak. Ik heb niet enkel een allergie voor berkenpollen, maar ook voor bijvoorbeeld hazelaars. En ik heb bovendien nog eens astma. Aan de zee voel ik al meteen vanaf de eerste dag hoe ik weer goed kan ademhalen en hoe mijn neus helemaal opengaat. Ik denk er zelfs aan om daar een studiootje te kopen, zodat ik vaker naar daar kan afzakken.’

Goossens heeft het zo zwaar zitten dat er voor hem geen doeltreffende kuur meer bestaat. Enkel wat lapmiddeltjes, zoals hij ze omschrijft. Is immunotherapie, een soort van vaccinatie, dan geen oplossing? ‘Daar heb ik ook aan gedacht. Maar ik heb last van zoveel verschillende allergieën. Zo’n kuur werkt enkel voor één bepaalde allergie.’ De technologie is wel in volle ontwikkeling, waardoor artsen ervan uitgaan dat er binnenkort één spuit of tablet komt om alles aan te pakken. Voorlopig is het sowieso nog een dure behandeling: 70 tot 90 euro per maand en dat vijf jaar lang. Allergologen pleiten voor een volledige terugbetaling door het ziekenfonds.

Een duurzame oplossing zou welkom zijn. Hooikoorts heeft voor Goossens heel wat negatieve gevolgen. ‘Als communicatiemedewerker moet ik veel informatie op korte tijd verwerken, maar soms ontbreekt het me aan de nodige concentratie. Frustrerend.’

Berken zijn de belangrijkste oorzaak. In Japan denken ze eraan om bomen te kappen en elders te herplanten. Is dat misschien een oplossing voor ons land? ‘De buren hebben een berk in de tuin staan en dat is elke dag toch wel een provocatie’, lacht Goossens.

Lara Chedraoui: ‘Ik neem geen medicatie, maar luister wel altijd naar mijn lichaam’

Lara Chedraoui. Beeld Joris Casaer

Lara Chedraoui (37), frontvrouw van de muziekband Intergalactic Lovers, sloeg zes jaar geleden in paniek toen ze in Texas landde voor het South by Southwest-festival. ‘Mijn keel en neus waren helemaal dichtgeslagen. Ik dacht meteen dat de airco in het vliegtuig of zo de boosdoener was en vreesde dat ik geen optreden meer zou kunnen geven. We gingen naar de apotheek, waar ze snel doorhadden dat het over hooikoorts ging. Ik kreeg een pilletje – ze hebben daar in Amerika voor alles een pilletje – en meteen waren de meeste symptomen verdwenen. Ik heb dan ook zonder problemen kunnen optreden.’

Ook nu voelt ze dat er veel pollen in de lucht hangen. ‘Natuurlijk, dat is duidelijk. Maar ik heb er al in berust. Het is niet dat ik er al vanaf december mee in mijn hoofd zit. Nu ik weet wat het is, vind ik het sowieso minder erg. Het is meer zo'n gevoel van: ‘Ach, het is weer die tijd van het jaar.’ Ik heb sindsdien eigenlijk nooit meer medicijnen genomen. Wel doe ik hier en daar wat homeopathische dingetjes, zoals bijvoorbeeld veel thee drinken. Mij helpt het in ieder geval, maar mogelijk is het vooral psychologisch. Want als ik echt enorme last heb, helpt het niet helemaal.’

Chedraoui geeft aan dat ze het nog getroffen heeft. ‘Ik heb inderdaad het geluk dat ik maar een lichte vorm van hooikoorts heb, zeker als ik sommige van mijn vrienden hoor vertellen. Bij mij duurt het een tweetal maanden, mijn oren zitten dan dicht, mijn keel zwelt op, ik heb een loopneus en dat soort dingen. En ik ben sneller vermoeid. Pas sinds kort weet ik dat dit met die hooikoorts te maken heeft. Ik luister dan naar mijn lichaam. Ik ben een echte slaaf van mijn lichaam geworden, zeker sinds ik corona heb gekregen. Als ik me moe voel, ga ik rusten. Voor de rest en ook belangrijk: ik heb altijd genoeg zakdoeken bij.’