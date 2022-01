Herman Van Holsbeeck: ‘Ik heb dingen gedaan waarvan je zou zeggen: hoe is het mogelijk?’

Vijf jaar geleden sprak Humo met Herman Van Holsbeeck, toen nog de succesvolle manager van voetbalclub Anderlecht. Een bij wijlen pakkend gesprek over de moeilijke evenwichtsoefening tussen werk en privéleven, zijn moeilijke jeugd en hoe zijn tweede vrouw hem redde, de drugsverslaving van één van zijn dochters, de verlokking van het geld. ‘Geluk hangt niet af van geld alleen’, zei hij toen, een uitspraak met een wrange nasmaak in het licht van zijn recente aanhouding op verdenking van private corruptie, fiscale fraude, witwassen van geld en vereniging van misdadigers.

Meestal spreekt hij pas als het slecht gaat met Anderlecht. Dan neemt zijn overlevingsinstinct het over en verandert Herman Van Holsbeeck in de straatvechter uit zijn jeugd. Maar vandaag gaat het Anderlecht voor de wind: de commotie rond trainer René Weiler is gaan liggen – tot verrassing van velen verlengde de club nu al zijn contract – en na twee speeldagen voert het de rangschikking in play-off 1 aan. Na twee titelloze seizoenen wenkt zowaar weer een prijs.

HUMO Anderlecht begon als leider aan de play-offs. Toch zei u: ‘Club Brugge is de logische favoriet.’

Herman Van Holsbeeck «Wij belandden pas na de laatste speeldag in de competitie op de eerste plaats. Onverwacht, want Club Brugge had daar vrijwel het hele seizoen gestaan. Doordat hun Champions League-campagne niet echt een succes was, hadden zij al heel vroeg als doel: de verlenging van hun titel. Ze komen daar ook eerlijk voor uit. Ons seizoen verloopt een stuk moeilijker. Wij moesten een compleet nieuw elftal bouwen, want er waren vorige zomer dertien spelers vertrokken en negen nieuwe gekomen. Dan moet je eerlijk tegen je supporters zeggen: ‘Het wordt een overgangsseizoen.’»

HUMO U wordt voorspelbaar: er gaat haast geen zomer voorbij of u hebt het over ‘het einde van een cyclus’.

Van Holsbeeck «Onlangs was ik uitgenodigd op een supportersavond. Jef Jurion had kort daarvoor de aftrap gegeven voor onze laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Iederéén van mijn generatie kent nog de ploeg waarvan hij in de jaren 60 deel uitmaakte. Ik kreeg die avond een vraag over onze transfers. Ik vroeg die man: ‘Kun jij me nog de spelers noemen van de ploeg die onze laatste titel heeft gewonnen, drie jaar geleden, behalve Proto en Deschacht?’ Verder dan een ‘Euh...’ kwam hij niet. Om de twee, drie jaar verliezen wij onze sterkhouders. Toch verwacht iedereen dat we direct weer competitief zijn. In de veertien jaar dat ik hier ben, is het nooit zo erg geweest als vorige zomer. We hebben de hele technische staf veranderd, én de medische staf, en we hebben grote kuis gehouden in de kleedkamer. Elk jaar zeggen we dat we kampioen willen worden, maar toen wisten we: het wordt moeilijk.»

'Mijn vrouw heeft voor mij haar carrière on hold gezet, straks is zij aan de beurt. Maar ze is ook zeventien jaar jonger’

HUMO Als Anderlecht geen kampioen wordt, zal dat voor het derde jaar op rij zijn. De laatste keer dat dat gebeurde, is twintig jaar geleden.

Van Holsbeeck «Het zou een ontgoocheling zijn, maar de wereld draait door. Ik heb leren relativeren.»

HUMO U verwijst graag naar uw palmares: zeven titels in dertien seizoenen. Nu ernaast grijpen zou een smet zijn, toch?

Van Holsbeeck «Of je het nu graag hoort of niet: wanneer ik stop, zullen die titels op mijn palmares blijven staan. Ik vind dat ik dat soms mag zeggen. Zeker wanneer ik thuis weer eens uitgeteld in de zetel lig. Trouwens, hoeveel clubs in Europa spelen altijd minstens voor de top drie? Een smet zou ik het dus niet noemen.»

HUMO U doet het niet beter of slechter dan uw voorganger: gemiddeld één titel op twee seizoenen.

Van Holsbeeck «Toen ik Michel Verschueren opvolgde, heb ik voor mezelf uitgemaakt: die strijd kan ik niet winnen. Het enige wat ik kan proberen, is de lijn qua resultaten doortrekken, en dat in steeds moeilijker tijden. Met de budgetten van vandaag kunnen we het palmares van vroeger nooit meer evenaren, maar is alles daarom slechter? Ik denk het niet. Ik word nog altijd afgerekend op het verleden, maar je kunt het niet meer vergelijken. Cristiano Ronaldo verdient 87 miljoen euro per jaar: dat is twéé keer het budget van Anderlecht. Maar we spelen wel voor het 55ste seizoen op rij Europees. Weet je hoeveel clubs beter doen? Eén: FC Barcelona. In Sint-Petersburg speelden we onze 400ste Europese wedstrijd. Daarvan zijn er 361 met de familie Vanden Stock: 171 onder vader Constant – met zeven Europese finales – en 190 sinds Roger voorzitter is. On est toujours là.»

HUMO Wat is uw toegevoegde waarde?

Van Holsbeeck «Ik zit inmiddels veertien jaar in de raad van bestuur – vroeger van een vzw, nu van een nv met mensen die toch iets hebben bewezen in het zakenleven – en daar ben ik wél populair. Geloof me: mocht ik het niet goed doen, dan had ik het niet zo lang uitgehouden. Dát is mijn fierheid. Je kunt populair zijn bij de supporters en toch na twee jaar buitenvliegen. Het is mijn taak om de doelstellingen, zowel financieel als sportief, te halen. Daar ben ik de voorbije veertien jaar vaak in geslaagd.»

HUMO U toonde ook moed in uw trainerskeuzes: met John van den Brom koos u voor een veelbelovende nieuwlichter, met Besnik Hasi voor een debutant, en met René Weiler haalde u een onbekende Zwitser in huis.

Van Holsbeeck «Ik heb mijn raad van bestuur er altijd van kunnen overtuigen om me in die keuzes te steunen. En dan nog vergis je je soms.»

HUMO Inderdaad. De levensduur van een trainer is erg kort geworden bij Anderlecht: Van den Brom hield het geen twee jaar uit, Hasi net iets langer, en Weiler wankelde al na enkele maanden.

Van Holsbeeck «Wij zijn een club die de verantwoordelijkheid niet alleen op de schouders van de trainer legt als het wat minder gaat. Weiler is in het begin van het seizoen door Jan en alleman afgemaakt. Wij vonden dat hij onze steun verdiende. Wat straks ook het resultaat moge zijn: wij zijn supertevreden over hem, hij blijft ook volgend seizoen trainer van Anderlecht.

»Met John van den Brom werden we in 2013 kampioen, en nadat we hem in 2014 vlak voor de play-offs hadden ontslagen, werden we opnieuw kampioen: was zijn ontslag dan een goede beslissing? Op het eind van vorig seizoen stopten we met Besnik Hasi en namen we ons voor een trainer te kiezen die onze kleedkamer kon opkuisen. Anderlecht is de enige club in België die zijn trainers zo lang de hand boven het hoofd houdt. Wij zijn geen trainerskerkhof. Pas als de sterkhouders in de groep signalen uitsturen, grijpen we in. Ik denk niet dat we ons op die momenten al vaak hebben vergist.»

HUMO Na elk ontslag prijst u de ongelukkige de hemel in.

Van Holsbeeck «Dat is een deel van mijn job: ik probeer de man op dat moment groter te maken en hem een duwtje in de rug te geven voor het vervolg van zijn carrière. Mag dat niet? Wij zijn geen ruziemakers. Geen enkele trainer die hier moest vertrekken, kan zeggen dat hij niet correct is behandeld. De enige bij wie ik nog altijd frustratie voel, is Hugo Broos. Terecht. Het was mijn eerste jaar bij Anderlecht en ik had nog niet de power die ik nu heb. Had ik toen steviger in het zadel gezeten, dan had ik veel meer voor hem kunnen doen. De manier waarop hij is buitengezet, zou je nu niet meer zien.»

HUMO Wat doet u geloven dat Weiler het hier langer zal uitzingen dan zijn voorgangers?

Van Holsbeeck «Voor het eerst werk ik met een Duitstalige Zwitser: ik hou van mensen die rechtlijnig zijn. Vóór de wedstrijd tegen Qabala (in de Europa League in november, red.) hebben we met hem gesproken. Hij lag nog niet buiten, maar we waren wel op het punt gekomen waarop je je afvraagt: ‘Hoelang kunnen we het nog rekken?’ Er had zich een pletwals op gang getrokken waartegen geen trainer of bestuur is opgewassen, en die je maar op één manier kunt stoppen: met resultaten. Weiler zei me: ‘Het duurt hier wat langer, maar overal waar ik heb gewerkt, heb ik een ploeg kunnen bouwen.’ Het geluk heeft ons toen geholpen, we wonnen met 1-3 en vervolgens hebben we tot Nieuwjaar maar één keer verloren.»



Auto voor de ouders

HUMO Weiler moest met de borstel door de kleedkamer, want de ploeg hing niet meer aan elkaar. Maar is de samenstelling van een selectie niet de verantwoordelijkheid van de technisch directeur? Van u, dus?

Van Holsbeeck «Ja. Ik probeer mezelf altijd ter discussie te stellen. Enkele jaren geleden hebben we beslist om volop voor de jeugd te gaan. Mijn eerste vraag over zo’n jonge speler was altijd: ‘Kan hij sjotten?’ ‘Ja, máár de ouders moeten een auto hebben.’ ‘Oké, on paie!’ We hebben die gasten en hun ouders te veel in de watten gelegd. Daar kom ik nu van terug. Opleiden blijft onze prioriteit, maar de jonge gasten zullen meer dan ooit moeten beseffen dat er in de eerste plaats gewérkt moet worden. Weiler zei ons: ‘De jeugdopleiding van Anderlecht wordt overal geprezen, maar de spelers met het etiket ‘wereldvoetballer’ die jullie me geven, zijn helemaal niet klaar voor het moderne voetbal.’ Dat we zo snel hebben toegegeven aan de grillen van die spelers en hun entourage, was een grote fout. Nu gaan we voor jongens die niet alleen kunnen sjotten, maar die ook op school hun best doen om een diploma te behalen en van wie de omgeving tevreden is met een sportief plan. Ouders die zeggen dat ze elders wél een auto krijgen, geef ik met plezier het telefoonnummer van die club.»

HUMO Bent u tevreden over het spel van Anderlecht onder Weiler?

Van Holsbeeck «Ja. Het voetbal is geëvolueerd: kijk eens hoe Portugal Europees kampioen is geworden. Van alle ploegen in de Jupiler Pro League hebben wij de meeste doelpunten gemaakt. Weiler heeft zijn visie erin gepompt.»

HUMO Een visie die er niet op is gericht het publiek te vermaken.

Van Holsbeeck «Er is de laatste maanden duidelijk een evolutie ten goede merkbaar.»

HUMO U noemde champagnevoetbal ooit de norm voor Anderlecht. Dat lijkt Weiler weinig te kunnen schelen.

Van Holsbeeck «Er zijn verschillende soorten champagne, en de laatste twee maanden hebben we in sommige wedstrijden toch champagne laten zien. We hebben een kern samengesteld waarin spelers zich hebben ontwikkeld en die door hun prestaties veel mensen de mond hebben gesnoerd. Die pluim is voor Weiler en zijn staf.»

'Dat we zo snel hebben toegegeven aan de grillen van jonge spelers en hun entourage, was een grote fout. Nu gaan we voor jongens die ook op school hun best doen.' (Foto: met Youri Tielemans.)’

HUMO Houdt u er rekening mee dat de Europa League u punten zal kosten in de titelstrijd?

Van Holsbeeck «Zeker en vast. Maar Weiler noch de spelers vinden dat een probleem. Als je in de kwartfinales van de Europa League tegen Manchester United aantreedt, kun je niet zeggen: ‘We spelen met de rem op.’ Maar het kan ons de plaatsing voor de Champions League kosten, terwijl de financiële kloof vanaf volgend seizoen wéér groter wordt. Drie jaar geleden was ik met vakantie in Bali: daar kun je in elk café en in elk restaurant naar de Premier League kijken. De laatste in de Engelse competitie ontvangt 125 miljoen euro aan tv-rechten. Daar kan zelfs Bayern München niet tegenop als het de Champions League wint.»

HUMO U bent niet vies van grootspraak. ‘Onze plaats in de kwartfinales gaat Europa rond,’ zei u vóór u tegen Manchester United werd geloot. Ik merk daar weinig van.

Van Holsbeeck «Heel Europa verwacht dat Manchester Anderlecht zal opeten. Maar als je thuis een goed resultaat behaalt en spelers zich onderscheiden, kunnen die straks naar (articuleert met licht misprijzen) Hull City, Norwich, Crystal Palace of Queens Park Rangers. Clubs die dan bedragen noemen waarvan ik zeg: ‘Hoe kán dat nu?!’ In januari waren er al die 10 miljoen euro wilden betalen voor Kara en Acheampong. Dát bedoelde ik met mijn uitspraak: als je het in deze fase van de Europa League tegen zo’n tegenstander opneemt, voel ik overal in het buitenland dat die wedstrijd wordt gevolgd. Maar dat we weer tussen de groten staan? Nee, wij kennen onze plaats.»

HUMO Toen u begin 2013 Demy de Zeeuw aantrok, tweeënhalf jaar nadat hij met Nederland de WK-finale had gespeeld, zei u: ‘We tellen weer mee in Europa!’ Niets was minder waar.

Van Holsbeeck «Dat is eigen aan het voetbal: je neemt beslissingen, en het zijn niet altijd goede. Maar ik zal ze wel altijd verdedigen. In onze raad van bestuur zitten zwaargewichten zoals Etienne Davignon en anderen. Welnu, na een verloren wedstrijd zei Weiler in de pers: ‘Met deze ploeg kan ik geen kampioen spelen!’ Daar heeft men mij twee dagen later in de raad van bestuur toch even fijntjes op gewezen: ‘Geen enkele CEO valt zijn product af!’ Hoe slecht je product ook is, het is altijd een góéd product. Dat hij binnenskamers zegt dat de ploeg op niks trekt, dat mag. Maar niet tegen de buitenwereld.»



Onbereikbare top

HUMO Anderlecht verliest al jaren publiek: 15 procent over de laatste vijf seizoenen.

Van Holsbeeck «Daar zijn een aantal verklaringen voor: de mobiliteit is een groot probleem, er waren de terroristische aanslagen, en mensen moeten te ver van het stadion parkeren. We proberen beter te luisteren naar de fans en dat loont: het stadion is uitverkocht in de play-offs. Anderlecht heeft een potentieel van 30 à 32.000 abonnees. Voor heel veel wedstrijden zouden wij een stadion van 45.000 man vol krijgen, en voor de kwartfinale tegen Manchester United hadden we er zelfs één van 60.000 toeschouwers kunnen uitverkopen. Wij zijn dringend toe aan betere infrastructuur.»

HUMO Toch hebben jullie het Eurostadion-project opgeblazen.

Van Holsbeeck «Dat is een complex en juridisch netelig dossier, waarover ik het nu liever niet heb. Als je dertig jaar lang jaarlijks 9 miljoen euro huur moet betalen, dan heeft de club het recht een stadion te eisen dat helemaal aan haar eisen voldoet. Daar zit het probleem.

»Twee jaar geleden ben ik bij Alexandre Van Damme (telg uit de aandeelhoudersfamilie achter bierreus AB InBev en sterke man bij Anderlecht, red.) geroepen. Hij zette uiteen hoe hij de toekomst zag, en hij wilde een nieuwe kracht binnenhalen voor het administratieve werk: ‘Kun je daarmee leven?’ Vandaag ben ik ongelofelijk blij dat ik met Jo Van Biesbroeck kan samenwerken.»

HUMO Van Biesbroeck moet de overname van de club door Van Damme voorbereiden. Hij heeft het stadiondossier opgeblazen, omdat een verhuizing van de club de waarde en dus de overnameprijs zou hebben verhoogd.

Van Holsbeeck «Onzin. Het is eigenlijk het omgekeerde: in het huidige Eurostadionproject stappen is de beste manier om de waarde van de club te laten zákken. Een faillissement is dan een reëel risico. Jo helpt ons met zijn rijke ervaring. In onze raad van bestuur zitten mensen die al decennialang supporter zijn van Anderlecht en een hart voor de club hebben. Die denken niet op korte termijn. Het belangrijkste is dat de club in de juiste handen blijft. Die wens hebben de families Van Damme en Vanden Stock al uitgesproken.»

HUMO U hebt uw lot altijd verbonden aan dat van de huidige voorzitter en meerderheidsaandeelhouder, Roger Vanden Stock. Ondertussen hebt u van Van Damme aandelen kunnen kopen tegen gunstige voorwaarden. Daarmee lijkt u voor de langere termijn aan hém te zijn gebonden.

Van Holsbeeck «Daar kan ik een duidelijk antwoord op geven: ik ben alle dank verschuldigd aan de familie Vanden Stock voor de carrière die ik heb kunnen maken. Ik zit in de laatste rechte lijn. Als Roger Vanden Stock stopt, vertrek ik best samen met hem. Mocht hij mij vragen om nog iets te doen voor de nieuwe eigenaar, dan zal ik dat doen. Maar met zijn zegen, anders niet. Gebeurt de overname op een manier waarin ik mij niet kan vinden – maar dat geloof ik nooit – dan stop ik samen met Roger Vanden Stock en verkoop ik mijn 1 procent aandelen. Maar wat er ook wordt gezegd: ik ben 200 procent zeker dat er tussen hem en Alexandre Van Damme al duidelijke afspraken over de toekomst zijn gemaakt.»

HUMO Toch blijft de overname aanslepen. In december zou Vanden Stock nog een bod van Van Damme hebben geweigerd.

Van Holsbeeck «Anderlecht is als een tanker: het duurt wat langer om die van richting te doen veranderen. Maar ook Roger is ervan overtuigd dat de club verder moet moderniseren. Als we weer meer financiële mogelijkheden hebben, moeten we nog een stap kunnen zetten. Over vijf jaar zal het internationale voetbal er heel anders uitzien. Aan de absolute top kunnen we nooit meer tippen, maar in de subtop moet Anderlecht bovenaan staan.»

HUMO Hebt u een prijs betaald voor uw carrière?

Van Holsbeeck «Tweeëntwintig jaar geleden heb ik een nieuwe start in mijn leven genomen. Ik heb toen het ongelofelijke geluk gehad dat ik mijn huidige vrouw Esmeralda heb ontmoet. Toen ik de kans kreeg om naar Anderlecht te gaan, waren we net bezig samen iets op te bouwen. Zij had een toffe job bij Toyota en reisde ook veel. Eén van ons tweeën moest de carrière on hold zetten, en dat heeft zij gedaan. In november word ik 63. Als ik er straks een punt achter zet, is zij aan de beurt – ze is zeventien jaar jonger.

»De dag dat ik stop, ben ik drie dagen later al vergeten. Privileges zullen wegvallen, maar daar ben ik op voorbereid. Buiten mijn job telt nu al alleen mijn familie. Op het eind is dat het enige wat blijft. Mijn vader, mijn moeder, mijn dochters: ze wonen dicht bij mij. Ik heb rond mij voorbeelden gezien van hoe ik níét wil eindigen. Daar heb ik met Roger ook al gesprekken over gevoerd: dat we door de grote poort moeten vertrekken.»

HUMO U groeide op als enig kind in een bakkersgezin. Uw ouders scheidden toen u 14 was.

Van Holsbeeck «Ik heb daar erg van afgezien: ik zat midden in mijn puberteit. Mijn moeder en mijn vader zijn al vijftig jaar uit elkaar, maar het zijn twee fantastische mensen met wie ik nu heel goed overeenkom. Ik ben jong in het leven gegooid en heb mezelf moeten vormen. C’était une catastrophe. Ik had wat succes (Van Holsbeeck was in de jaren 70 vijf jaar profspeler, red.) en dan doe je dingen waarvan je later zegt: hoe is het mogelijk?»

HUMO U zei me ooit: ‘Ik waande me Jean Gabin’, naar één van de grote Franse sterren van het witte doek. Nog voor uw 20ste was u al vader van een dochter.

Van Holsbeeck «Onze relatie is lang stroef geweest, maar met de jaren is alles bijgelegd. Ze is nu 44, ze heeft twee kinderen en ik kom goed overeen met hun papa. Mijn eerste vrouw – de moeder van mijn twee jongste dochters – zei ooit: ‘Als ik opnieuw kon beginnen, zou ik het net zo doen.’ Ik niet. Toen mijn dochters gingen trouwen, heb ik hen gezegd: ‘Denk goed na. Begin niet direct aan kinderen. Ga op reis, verruim je blik.’ Ik weet welke impact het heeft als je op jonge leeftijd al een kind hebt.

»Ik heb domme dingen gedaan, maar ik was bezeten van het voetbal. Dat was mijn geluk. Ik ging laat uit, maar ik dronk niet en heb nooit aan de drugs gezeten. In de wedstrijden bracht ik er niet veel van terecht, want vaak had ik mijn bed niet gezien, maar ik ging wel trainen. Het voetbal heeft altijd structuur gebracht in mijn leven – eerst als speler, later als trainer.

»Met mij is het goed gekomen, maar met veel anderen niet. Wat doen de meeste mensen die beschadigd zijn geraakt? Ze bouwen een muur rond zich. Dan is het belangrijk dat er iemand is die bereid is elke steen weer af te breken. Iemand die je zo graag ziet dat ze dat wil doen. Ik heb het geluk gehad dat ik op zo iemand ben gebotst.

»Heb je Didier Segers gezien in ‘De kleedkamer’ op Canvas? Aan de drank verslaafd geraakt toen hij gestopt was met voetballen. Ik zou hem willen zeggen: ga naar een psycholoog. Wees niet bang om te zeggen: ‘Ik zie het niet meer zitten.’»

HUMO U maakte het zelf van dichtbij mee: uw jongste dochter liet zich voor een verslaving opnemen in Zuid-Afrika.

Van Holsbeeck «Dat is een heel persoonlijk verhaal, ik wil daar niet veel over kwijt. Het was het jaar dat we als derde waren geëindigd en Mbark Boussoufa hadden verkocht. We speelden eens op vrijdagavond, en de volgende ochtend had ik een vlucht naar Zuid-Afrika. Ik had een hotelletje vlak bij dat gesloten centrum geboekt. Om 12 uur mocht ik naar binnen, maar ik stond er al om 10 uur. Ik heb moeten wachten, ze lieten me er niet in. Wat er dan door je heen gaat… Ik heb daar geweend. Zondagnacht ben ik teruggevlogen om ’s maandags weer op de club te kunnen zijn.»

HUMO Vorig jaar getuigde Arne Nilis, zoon van de voormalige Anderlecht-spits Luc Nilis, in Humo over zijn behandeling in Zuid-Afrika wegens een gokverslaving.

Van Holsbeeck «Ik heb dat gelezen: hij zat in dezelfde kliniek. Het twaalfstappenplan voor mensen die uit een verslaving proberen te raken: ik kén dat. Ik heb daar bijzondere dingen gezien, die mijn kijk op het leven ingrijpend hebben veranderd. In dat centrum gaat het over leven en dood voor die jonge mensen. Dan besef je wat onze probleempjes hier voorstellen.»

'Mijn hele familie woont dicht bij mij. Ik heb genoeg voorbeelden gezien van hoe ik níét wil eindigen.’

HUMO U bent streng voor jonge spelers, maar we zagen ook al uw barmhartige kant, toen u Anthony Vanden Borre een nieuwe kans gaf.

Van Holsbeeck «Een kind weerspiegelt voor een stuk de opvoeding die het van zijn ouders heeft gekregen. Ik heb te veel gezinnen gezien die financieel afhankelijk worden van het succes van hun voetballende zoon. Meer en meer heb ik daar een probleem mee. Jongens van wie ik de thuissituatie ken, ga ik altijd proberen te helpen. En toen Esmée haar job voor mij opgaf, is ze zich gaan bijscholen om iets in het onderwijs te kunnen doen. Ze geeft Nederlands aan kinderen van vluchtelingen. Daar zie je de rauwe realiteit.

»Door al die ervaringen sta ik open voor het menselijke aspect in het voetbal. Evident is dat niet: 95 procent van mijn job gaat over geld – véél geld – waardoor ik van ’s morgens tot ’s avonds alert moet zijn. En dan ga je compenseren. Mijn kleindochter Lily Rose is 5 en kent mij niet zoals ik ben op Anderlecht. Voor haar ben ik papy: ze draait mij om haar vinger. Maar ook dan moet je de kerk in het midden houden: als je eens niet toegeeft, krijg je soms de wind van voren. Het leven is een voortdurende zoektocht naar het juiste evenwicht.»

HUMO Door uw eerste huwelijk frequenteerde u de betere milieus rond Albert Frère, één van de rijkste Belgen. In het voetbal had u lang de reputatie te zware contracten aan spelers te geven. Zo bleek uit een audit in 2013 dat de loonkosten bij Anderlecht onder uw bewind met 121 procent waren gestegen. Bent u gevoelig voor geld?

Van Holsbeeck «Ik denk niet dat er een verband is tussen mijn job en dat stukje uit mijn privéleven. Ik verdien goed mijn boterham, maar geluk hangt niet af van geld alleen. Ik heb veel mensen gekend die heel rijk waren en soms zelfs in kastelen woonden, maar die er alles aan deden om ’s avonds niet naar huis te moeten, omdat daar de eenzaamheid wachtte.»

HUMO Wat is de belangrijkste les die het leven u heeft geleerd?

Van Holsbeeck «Verzoenen!

»Het leven is één grote puzzel, waarvan de stukken voor jou uitgestrooid liggen. Met het ouder worden probeer ik alle stukken op hun plaats te krijgen. Dat is me grotendeels gelukt, maar makkelijk is het niet gegaan. Soms ligt er toch een stukje verkeerd en denk je: ‘Nondeju!’ Dat moet je dan op zijn plaats proberen te krijgen. Soms duurt het jaren, omdat de aangerichte schade te groot is. Als je een verleden hebt, blíjf je puzzelen.»

(Verschenen in Humo op 10 april 2017)