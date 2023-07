Het compromisloze leven van wielervaders: ‘Mijn vrouw offert alles op. Alle credits voor haar’

Het is zover: Wout van Aert stapt uit de Tour om zijn hoogzwangere vrouw Sarah bij te staan bij de geboorte van hun tweede kind. Toe te juichen, want het leven van een wielervader is vaak compromisloos. Wie moet fietsen, moet fietsen en kan de kinderen niet van school halen. En eenmaal thuis is de wielrenner moe. Wielervaders weten: hun vrouw offert haar eigen carrière op.

Jonas Vingegaard had het zweet nog op zijn gezicht toen hij twintig meter na de finish op de Puy de Dôme zijn dochtertje Frida al een kus gaf. Samen met haar moeder Trine is de kleine meid de hoeksteen van Vingegaards leven. En iemand die hij zoveel mogelijk wil zien: dus ook meteen na een zware bergetappe.

De kinderen van de renners zijn er deze Tour in volle glorie bij. Meerdere renners hebben vrouw en kroost over laten komen. Vingegaard is als drager van de gele trui het meest in beeld. Wout van Aert is naar huis voor de geboorte van zijn tweede kindje. Het zoontje van Romain Bardet stal de show toen de driejarige op de fiets de eerste meters van de Puy de Dôme reed en het enthousiasme van de eenjarige dochter van Pello Bilbao deed hem doorgaan met fietsen na de dood van Gino Mäder.

Het gezin speelt ook rondom de koersen een belangrijke rol voor de hedendaagse wielervader. Binnen Jumbo-Visma, de ploeg van Vingegaard en Van Aert, wordt dat ook gefaciliteerd.

‘De opoffering die een renner maakt door zo vaak van huis weg te zijn, moet niet worden onderschat’, zegt ploegbaas Richard Plugge. ‘Daarom zorgen wij er ook voor dat bijvoorbeeld op trainingskamp de renners met het gezin kunnen zijn.’

De combinatie tussen topsport en vaderschap is zoeken. Want hoe zorg je ervoor dat beide ouders in de relatie evenveel tijd krijgen voor hun eigen carrière? Ramon Sinkeldam, ploeggenoot van Mathieu van der Poel, heeft twee kinderen, inmiddels tien en acht jaar oud. Hij is stellig: ‘Mijn vrouw heeft haar eigen carrière opgeofferd zodat ik kan fietsen.’

Het leven van een wielrenner is namelijk compromisloos. Sinkeldam: ‘Als ik zeven uur moet fietsen, kan ik niet de kinderen van school halen. Het is duidelijk dat zij dat opvangt. Daar is geen discussie over mogelijk. En dat vind ik wel heel moeilijk. Vooral voor haar. Maar hier hebben we voor gekozen. Het is een unieke kans iets op te bouwen, ook financieel.’

Voor de Australiër Caleb Ewan is het eveneens lastig. Hij is nog vaker van huis, omdat hij veelal aan de andere kant van de wereld moet fietsen. Ewan, die maandag op de eerste rustdag zijn twee kinderen een paar uur kon zien: ‘Je bent zoveel weg, dat alles op mijn vrouw terecht komt. Die vindt dat leuk, maar het is zwaar.’

En is Ewan thuis, dan zit spelen er niet in. ‘Je bent eigenlijk altijd moe. Heb je hard gereden, moet je herstellen. Heb je een rustdag, dan moet je ook rusten.’ Zoals Sinkeldam zegt: ‘Dus dan heb je helemaal geen zin als je dochter zegt: papa, kom je boven naar mijn kleurplaat kijken?’

Dylan Groenewegen zit in dezelfde situatie. Hij heeft sinds 2021 zoontje Mayson. ‘Thuis probeer ik een zo goed mogelijke vader te zijn. Hier draait alles om fietsen en zie je je familie weinig. Maar mijn vrouw offert alles op. Alle credits voor haar. Ze regelt alles met Mason en alles in huis. Ik hoef alleen maar mijn fiets te pakken en te rijden.’

Voor andere renners heeft de keus voor kinderen veel bepaald. Sinkeldam: ‘Ik ben wielrenner, maar het meest de man van mijn vrouw. Het gezinsleven is het belangrijkst. In Assendelft, waar ik woon, is het niet ideaal voor het wielrennen. Maar ik wil graag dat kinderen bij opa en oma zijn. Dat ze dingen kunnen doen die ik en mijn vrouw nooit met onze opa en oma hebben kunnen doen.’

Proberen thuis te zijn

Groenewegen probeert op momenten waarop het wat rustiger is, ook meer thuis te doen. En waar het kan, proberen de meeste renners thuis te zijn. Ewan gaat bijvoorbeeld minder vaak op trainingskamp. ‘Ik blijf ook niet voor altijd fietser. Dus als mijn vrouw nog keuzes wil maken, dan is er genoeg tijd.’

Sinkeldam: ‘Het kost heel veel energie vanuit het gezin dat ik altijd maar weg ben en niet in het weekend langs de atletiekbaan sta. Maar ik kijk heel erg uit naar het moment dat ik met mijn kinderen kan skiën. Dat doe ik nu nog niet. Omdat ik fietser ben.’

