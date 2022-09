‘Het is onzin dat biseksualiteit zou betekenen dat je ‘niet weet wat je wil’’: vijf bekende vrouwen over hun liefde voor de mannen én de vrouwen

Jonathan Medart heeft zijn coming-out strak getimed: de ‘Dancing with the stars’-deelnemer en TikTokker bekende enkele dagen geleden dat hij biseksueel is, net op tijd om vandaag de Dag van de biseksualiteit mee te vieren. Omdat kwaliteit bij ons boven snelheid gaat - hoor je dat, collega’s van de tweede verdieping? - , vindt u bij ons geen uitgebreid diepte-interview met Medart, maar deze vrouwen vertelden ons wel al openhartig over hun liefde voor beide geslachten. ‘Het is niet omdat ik 19 jaar met een man samen was dat dat ik me niet aangetrokken kan voelen tot vrouwen.’

Angèle: ‘Ik hoop nu vooral dat ik een voorbeeld ben voor meisjes die met hun coming-out worstelen’

Angèle kreeg enkele jaren geleden voor het eerst een relatie met een vrouw, maar haar coming-out werd haar afgepakt door televisiepresentator Cyril Hanouna. In Humo vertelt de zangeres over hoe gewelddadig dat voor haar was.’ ‘Het is jammer dat biseksualiteit zo taboe was toen ik opgroeide. Anders had ik die kant van mezelf al op jongere leeftijd kunnen verkennen.’

Pommelien Thijs: ‘Pas toen mijn relatie met een jongen afsprong en ik verliefd werd op een vrouw, kon ik mijn gevoelens niet langer negeren’

In de vrolijke videoclip van ‘Ongewoon’ eindigt Pommelien Thijs na een mislukte speeddatingavond zoenend met haar beste vriendin, gespeeld door Flo Windey. Het was haar manier om uit de kast te komen als bi: ‘Er waren veel positieve reacties, maar ook een aanzienlijke groep van jonge mensen die negatief reageerden.’

Kunstenares Joëlle Dubois: ‘Dat ik in mijn schilderijen meer ruimte wil geven aan het vrouwelijke, zal ook wel te maken hebben met mijn geaardheid’

Het losbandige leven van kunstenares Joëlle Dubois, die weelderige vrouwenlichamen in alle denkbare vormen, maten en posities, ruig en kwetsbaar, in expliciete taferelen met fetisjen en zonder, met man(nen) en zonder, maar bijna altijd met een gsm schildert. ‘Wat er allemaal gebeurt in slaapkamers: ik vind het zó fascinerend!’

Joke Devynck : ‘Maar ik zát helemaal niet in de kast!’

Joke Devynck was 19 jaar samen met acteur Johan Heldenbergh, maar verbaasde vriend en vijand door plots met een vrouw op de rode loper te verschijnen. Alhoewel, schrap die eerste: In mijn omgeving was iedereen al lang op de hoogte. Ik zeg al jaren dat ik me ook tot vrouwen aangetrokken voel. Het is niet omdat ik 19 jaar met een man samen was dat dat niet kan.’

Margriet Hermans: ‘Het is onzin dat biseksualiteit zou betekenen dat je ‘niet weet wat je wil’’

Margriet Hermans was jarenlang een van de weinige bv’ s die openlijk biseksueel was. In 2018 sprak ze naar aanleiding van pride nog over hoe aanvaard ze zich als lid van de LGBTQIA+-gemeenschap voelde in Vlaanderen: ‘Dat ik al meer dan 20 jaar voor een man als vaste partner gekozen heb, verandert de zaken voor de buitenwereld. Als ik voor een vrouw gekozen had...’