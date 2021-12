Hilde Crevits: ‘De dag dat ik stop met politiek, mogen ze mij bellen voor ‘Over de oceaan’’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

HILDE CREVITS «Als corona iets heeft aangetoond, dan wel hoe kwetsbaar en tegelijk veerkrachtig onze samenleving is. De veerkracht waarmee mensen, verenigingen, scholen en bedrijven zich telkens hebben aangepast aan de nieuwste verrassingen van het virus, was ongelofelijk.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media

CREVITS «Beste tv: ‘Over de oceaan’ (Play4). De dag dat ik stop met politiek, mogen ze me bellen. Het ergste: zonder twijfel de totaal onrespectvolle en onterende manier waarop mensen met elkaar omgaan op sociale media.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

CREVITS «Boek: ‘De sneeuwpanter’ (Sylvain Tesson), en ik heb een paar boeken van Pieter Aspe herlezen naar aanleiding van zijn overlijden. ‘No Time to Die’ (Cary Fukunaga) en het concert van Ludovico Einaudi in Bozar in Brussel staan met stip genoteerd op het verlanglijstje.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

CREVITS «Ik wens een golf van respect voor iedereen die in de zorgsector en in het onderwijs werkt. En het coronavirus hopelijk een vaarwel in 2022!»