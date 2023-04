Hoe de Air Jordan al 40 jaar de sport en mode verandert: ‘Inmiddels kun je sneakers dragen naar een begrafenis’

De Air Jordan, de schoen van basketballer Michael Jordan, is al 40 jaar een icoon. Er is nu zelfs een film over gemaakt – vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Hoe lukte het Nike om zo’n hype te creëren?

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar er was een tijd, zo begin jaren tachtig, dat Nike een tamelijk suf imago had. Goede atletiekschoenen maakten ze al, de in 1979 gepatenteerde luchtzolen waren vooruitstrevend, en tennisser John McEnroe speelde op Nikes, maar het merk was verre van cool.

Het dragen van sportschoenen was sowieso nog geen gemeengoed, laat staan dat er zoiets bestond als een sneakercultuur. Natuurlijk, de Chuck Taylor All-Stars waren in de jaren zeventig omarmd door de punkers en rockers, en in Californië droegen skateboarders Vans. En in New York was hiphop ontstaan als zwarte subcultuur. Rappers en b-boys gingen daar over straat in trainingspakken en op gympen, alleen kozen zij voornamelijk voor Puma en Adidas. Nike was voor joggers, niet om mee gezien te worden. Maar dat zou veranderen door een relatief onbekende maar veelbelovende basketballer, die nog geen minuut gespeeld had in de NBA, de hoogste divisie in de Verenigde Staten.

Sport- en sneakergeschiedenis

De film ‘AIR’, met Matt Damon en Ben Affleck in de hoofdrollen, vertelt hoe het Nike lukte om in 1984 Michael Jordan te contracteren. Dat was verre van een vanzelfsprekendheid, het ging dat jaar zelfs zo slecht met Nike dat overwogen werd de hele basketbalafdeling te schrappen. Nike had slechts 17 procent van de markt in handen, alle grote sterren (zoals Magic Johnson en Larry Bird) speelden op Converse, en de jonge Jordan droeg het liefst Adidas.

Maar Nike besloot Jordan, of eigenlijk zijn moeder Deloris, een bijzonder aanbod te doen. Het complete budget van 250.000 dollar per jaar werd vrijgespeeld om de toen 21-jarige Jordan te contracteren. En minstens zo uitzonderlijk: hij zou een speciaal voor hem ontworpen schoen krijgen, de Air Jordan. Michael en Deloris hapten toe, en de rest is sport- en sneakergeschiedenis.

Michael Jordan in actie voor de Chicago Bulls, 1984. Volgens de regels van de Amerikaanse basketbalbond moesten schoenen minimaal 50 procent wit zijn; Nike betaalde met liefde de boete van 5000 dollar per wedstrijd. Beeld Focus on Sport via Getty Images

Publicitaire buitenkans

Een kleine veertig jaar later geldt die eerste Air Jordan, ontworpen door Peter Moore en op de markt gebracht in 1985, nog steeds als de heilige graal voor sneakerfreaks. Met name die in de originele ‘colorway’ rood, zwart en wit, de kleuren van de Chicago Bulls, het team waar Jordan voor speelde. Ook kwam er een model uit dat behalve de witte zool enkel rood en zwart was (de ‘Bred’).

De regels van de Amerikaanse basketbalbond schreven voor dat schoenen minimaal 50 procent wit moesten zijn, en die grens werd met deze schoen ruim overschreden. Nike, dat een publicitaire buitenkans rook, betaalde met liefde de boete van 5000 dollar per wedstrijd en koppelde er een reclamecampagne aan met de titel ‘banned!’. ‘De NBA verbood deze schoen, maar gelukkig kan de NBA jou niet verbieden om ze te dragen.’

In de winkel van basketbal- en sneakerwinkel Oqium, op de Keizersgracht, hebben ze hem, de ‘OG’ Jordan 1. Ingepakt in plastic staat ie op een klein altaartje, als een zeldzaam reliek. ‘Na bijna 40 jaar is het nog steeds een icoon,’ zegt Djibrail Taihuttu, die in de winkel werkt. Afgelopen week was er nog een ‘release’ van een exclusief model Jordans en stond er een lange rij Jordanaficionado’s voor de deur. Taihuttu is zelf ook verzamelaar, van de 100 paar sneakers die hij thuis heeft staan zijn er zeker 60 Jordans.

Stigma

Dat is nog bescheiden in vergelijking met de collectie van Tom Römer, die tussen de 400 en 500 paar bezit. Ook hij heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt: Römer werkt bij de website Sneakerjagers en maakt onder de naam Tommy Triggah video’s op Instagram over sneakers. ‘Het vermarkten van een atleet is begonnen met Michael Jordan. De hele sneakercultuur en de industrie die daaraan gekoppeld is vindt daar ook zijn oorsprong. Nu is het fashion, maar vergeet niet dat er vroeger een groot stigma was rond sneakers. Je kwam er de clubs niet mee binnen. Inmiddels kun je sneakers dragen naar een begrafenis.’

Eigenlijk is het eerste model Jordan helemaal niet zo bijzonder, legt Römer uit. ‘Het is een heel simpele schoen, met een klassiek silhouet. Maar juist daarom is het zo’n tijdloos design. En het is voor mij ook jeugdsentiment. Ik ben opgegroeid toen Jordan voor de Bulls speelde, ik luisterde naar hiphop, voor mij bestond er niets stoerders dan die schoen.’

In de Netflixserie ‘The Last Dance’, over het laatste kampioenschap van Jordan bij de Bulls, zegt rapper Nas dat het bezitten van een paar Jordans vergelijkbaar was met het ‘vasthouden van het lichtzwaard uit ‘Star Wars’’. Justin Timberlake vertelt dat hij als kind geld spaarde voor het nieuwste paar. ‘En als ze dan uitkwamen stonden we allemaal in de rij.’

Want Nike hield het niet bij dat ene model: sinds 1985 kwam er praktisch ieder jaar een nieuwe versie uit, de teller staat inmiddels op 37 verschillende modellen (en duizenden verschillende colorways). Römer: ‘Voor puristen zijn de 1 tot en met 13 het belangrijkste, de modellen waar Jordan zelf op heeft gespeeld.’

Nike Air Max

De impact van de Jordans op sneakercultuur valt niet te overschatten, maar in Amsterdam duurde het wel even voor het kwartje viel, legt Tim Sabajo van kleding- en sneakermerk Patta uit. ‘In de jaren tachtig was hiphop in Nederland extreem niche, en basketbal is in Europa sowieso geen populaire sport. Dus toen in Amerika de Jordans al een soort heilige status hadden, was hier de Air Max de populairste schoen. Dat veranderde pas rond 2000.’

Nu is de Jordan een echte ‘hypeschoen’, zegt Sabajo lachend. ‘En Nike is het allerbeste in het creëren daarvan. Met Jordan hadden ze natuurlijk goud in handen, ze hadden de beste designer in huis, maar ze hadden ook een ijzersterk marketingbureau, Wieden+Kennedy, dat begreep hoe jongeren- en straatcultuur werkt. Die banned by the NBA-campagne was legendarisch, maar ook de spotjes daarna, met filmregisseur Spike Lee. Nike was dwars, schopte tegen het systeem, daar willen de kids bij horen.’

Klassiekers blijven klassiekers

Een andere sleutel tot het succes van de Jordans: de schoen heeft zich altijd doorontwikkeld. Want naast het met het voortdurend op de markt brengen van retromodellen, blijft Nike in nieuwe modellen innovaties doorvoeren. Sabajo: ‘Daarin zie je dat het een Amerikaans bedrijf is, en Puma en Adidas Duits. Amerikanen willen altijd meer en beter, Duitsers denken: als het goed is dan houden we het zo.’

De pogingen van concurrenten om de revolutionaire air-zolen van Nike te evenaren (Puma verving de veters door een schijf, Reebok ontwikkelde een ‘pompsysteem’, Adidas kwam met de ‘torsion’-zolen) strandden allemaal, en Nike, ooit het kneusje van de sportmerken, groeide uit tot het grootste sportmerk ter wereld. En de Jordans? Die gaan nooit meer weg, zeggen de sneakerkenners. Tom ‘Triggah’ Römer: ‘Jordans zullen nooit uit de mode raken, een klassieker blijft een klassieker.’ Sabajo: ‘Jordan zal altijd gezien worden als de beste basketballer. Dat geldt ook voor de schoen, die blijft, forever and ever.’

Air, geregisseerd door Ben Affleck, is nu te zien in de bioscoop.

Vijf fun facts over Air Jordan - In 2020 bracht een paar door Michael Jordan gedragen Jordans bij een veiling 560.000 dollar op. Opvallend detail: de linkerschoen is maat 48, de rechterschoen 48,5. - Het logo van Air Jordan, een silhouet van een springende Michael Jordan met de benen gespreid, werd pas in 1988 op de schoen gezet. - Nike verwijst in veel modellen naar momenten in de carrière van Jordan. Zo is schoen ‘Flu game’ vernoemd naar de wedstrijd die Jordan in 1997 speelde terwijl hij griep had (en waarin hij alsnog 38 punten maakte). - Modehuis Dior ontwierp een eigen model Jordan, rapper Travis Scott draaide het ‘swoosj’-embleem van de Jordan om en Patta maakte in 2019 een eigen versie van de Jordan 7. - In de film ‘Air’ heeft de acteur die Michael Jordan speelt geen tekst: slechts een enkele keer wordt hij van achteren gefilmd. Pas in de laatste minuut is hij te horen. ‘Hello?,’ zegt hij in de telefoon.

