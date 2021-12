Hoe kies je de perfecte kerstboom?

Voor de een is het optuigen van de kerstboom een groot feest, voor de ander een klein drama. Een allergische reactie of enthousiaste viervoeter kan het feestje verpesten. Gelukkig is er voor iedere situatie een passende boom.

De kerstbomen zijn dit jaar van topkwaliteit, zegt Gerard Krol, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK). ‘Ze zijn vers, de naalden zien er goed uit en ze zijn mooi van kleur.’ Dat is goed nieuws, maar niet elke boom is voor iedere wens geschikt. Wil je de boom bijvoorbeeld na Kerstmis in de tuin planten, dan moet je daar bij de aanschaf rekening mee houden. Ook een allergische reactie of een enthousiast huisdier kan voor problemen zorgen. Gelukkig hoeft dat de kerstbomenpret niet te drukken. Neem een potgekweekte kerstboom als je er langer van wilt genieten.

Wil je een boom na kerst in de tuin kunnen zetten, zodat je hem volgend jaar weer kunt versieren?

GERARD KROL «Een potgekweekte kerstboom met fijne wortels heeft de allergrootste kans van slagen bij het verplanten. Let bij het kopen van de boom vooral op de lengte: hoe groter de boom, des te kleiner zijn overlevingskans. Ga voor een boom tussen de 1 en 1,5 meter. Een kleinere boom heeft minder dikke wortels, waardoor hij beter tegen het verplanten kan. Kies bijvoorbeeld voor een potgekweekte fijnspar, die heeft een fijn wortelgestel. Het is belangrijk dat je de kerstboom regelmatig water geeft, zodat de wortels sterk blijven en verder kunnen groeien.»

Dat geldt ook voor bomen die binnen blijven staan. Met voldoende water zullen daar in februari of maart nieuwe takken aan komen. Voor een kerstboom op het balkon of op het bankje in de voortuin geldt hetzelfde: koop potgekweekt en houd ’m lekker klein.

Kies in geval van ernstige allergische klachten voor een kunstboom

Er zijn mensen met een kerstboomallergie. Niet omdat ze een hekel hebben aan kerst, maar omdat ze serieuze klachten krijgen als reactie op de boom. Huisarts Rutger Verhoeff: ,,Je kunt door een kerstboom last hebben van een verstopte neus, hoesten, tranende ogen en klachten aan de luchtwegen. Het is verstandig de boom vooraf af te spuiten met water, omdat huisstofmijt en pollen er heerlijk in kunnen vertoeven.’’

De kerstboom zelf kan ook de boosdoener zijn. Verhoeff: ,,Je kunt last krijgen van het stofje colofonium, dat zit in de naalden en de hars van de kerstboom. Daardoor kun je een allergische huidreactie krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van eczeem. Ook dat kan de kerstsfeer behoorlijk verpesten. Mocht je de boom toch willen aanraken, draag dan handschoenen.’’

Wil je echter geen enkel risico nemen? Ga dan voor een kunstboom.

Tips van de kerstboomkweker 1. Laat de kerstboom in eerste instantie een dag acclimatiseren in de bijkeuken of garage. Zo kan hij langzaam wennen aan het temperatuurverschil van buiten naar binnen. 2. Geef de boom direct water. De eerste dagen neemt hij veel water op, omdat hij bij een hogere temperatuur ook meer water verdampt. Voor verse haarvaten, zodat de boom het water beter kan opnemen, is het verstandig ongeveer 3 centimeter van de stam af te zagen. Kruip vooral niet op je knieën onder de boom om water te geven, maar giet water tegen de piek aan. Zo loopt het langs de stam tot onder in de pot. 3. Voor de juiste vorm en maat kun je de top gewoon uit de boom knippen of zagen. Sterker nog, dat doen ze in de teelt altijd, alleen niet bij de nordmann. Er groeit vanzelf weer een nieuwe top.

Met de juiste voorzorgsmaatregelen kan je viervoeter gewoon meegenieten

Om de feestdagen voor je huisdier zo gezellig mogelijk te houden, is het belangrijk dat je geen versiersels als engelenhaar, linten en kunstsneeuw gebruikt, geen eten ophangt in de boom en plastic ballen aanschaft. Voorkomen is beter dan genezen, stelt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Met voorzorgsmaatregelen kun je prima een kerstboom in huis hebben. Zorg dat je de vloer regelmatig aanveegt, want dennennaalden zijn scherp en giftig voor je huisdier. Ze kunnen door het eten ervan last krijgen van diarree, braken, maag-darmklachten en problemen met het zenuwstelsel.

Een kapotte kerstbal kan scherpe scherven achterlaten, die kunnen pijnlijke wonden veroorzaken. Houd je huisdier met het optuigen van de boom apart. Daardoor vermindert de interesse en voorkom je dat je hond of kat tegen de boom aanloopt of erin springt.

Nauwelijks prikkende naalden zijn voor kinderen prettig

Voor kleine kinderen is een boom vol kleur en licht een groot feest, maar let bij het kopen ervan op de naalden.

KROL «Een blauwspar prikt heel erg. Een nordmann daarentegen is ideaal voor het hele gezin. Deze is naaldvast en prikt nauwelijks.»

Kleine kinderen willen de naalden nog weleens in hun mond stoppen.

VERHOEFF «Dat kan echt geen kwaad. Alleen als ze er heel veel eten en er allergisch voor blijken te zijn. Houd je kind dus in de gaten en veeg de naalden op. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan biedt de kunstkerstboom wederom uitkomst.»

