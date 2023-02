Hoe overleven mensen twee weken onder het puin? ‘Mensen drinken rioolwater om in leven te blijven’

Nog altijd komen er berichten naar buiten over mensen die twaalf dagen na de aardbevingen in Turkije en Syrië levend onder het puin vandaan worden gehaald. Hoe kan dat?

“Veruit de meeste mensen overlijden direct na de eerste schok en de ineenstorting van huizen,” zegt Edward Chu, arts bij Artsen zonder Grenzen, gespecialiseerd in rampengeneeskunde.

Voor de mensen die de eerste schok overleven zijn er veel factoren die hun overlevingskansen bepalen. Mensen die enigszins ongeschonden ergens vast komen te zitten maken een kans. Al is de manier waarop van belang. “Mensen moeten kunnen bewegen, al is het maar een heel klein beetje. Als dat niet lukt, breken spieren af. Ook dat kan uiteindelijk leiden tot de dood.”

Wanneer ledematen zijn geplet, lopen overlevenden onder het puin risico op het Crush-syndroom: een lokale ontsteking die gepaard gaat met veel afvalstoffen in de bloedbaan vanwege zwaar beschadigde spieren. Chu: “Direct nadat mensen onder het puin vandaan zijn gehaald, speelt dat risico extra, doordat het bloed weer vrijer door het lichaam kan stromen.”

Warm coconnetje

Annemieke Boendermaker, spoedeisendehulparts van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, zag de ramp deze week met eigen ogen. Ze was onderdeel van een Nederlands reddingsteam. “Het is onvoorstelbaar dat er nog steeds mensen worden gered.”

Boendermaker zag mensen na meerdere dagen nog uit het puin komen. “Ze waren wel uitgedroogd en ondervoed, maar niet gewond. Als je een been breekt, of gewond raakt, houd je het niet lang vol, omdat dat een enorme aanslag is op je reserves en je verbranding verhoogt.”

De SEH-arts wijst naar het tijdstip van de eerste schok. “De meeste mensen lagen in bed, waar het op een matras en onder dekens relatief warm bleef. Zie het als een soort coconnetje. Sommige mensen hadden na de aardbeving maar 10 centimeter tussen hun hoofd en het ingestorte plafond. Als je relatief gezond bent en niet onder het puin bedolven raakt, misschien met dekens, water en enige beweegruimte, dan is er een kans op overleven.”

Overleven zonder water

De kou speelde een belangrijke factor in het reddingswerk: in de omgeving van Hatay vroor het ’s nachts ruim 10 graden. Het warme bed bood gelukkige mensen wat verlichting.

Een andere doorslaggevende factor: de toegang tot water. Medici houden een vuistregel van 72 uur aan: de periode dat mensen zonder water kunnen. Chu: “Er zijn verhalen bekend van mensen die een week zonder water wisten te overleven. Dat zijn echt uitzonderingen.”

Veel is afhankelijk van de conditie waarin mensen voor de ramp verkeerden. Waren ze goed of slecht gehydrateerd? Andere belangrijke vragen: is het warm? Zweten mensen? Of is het juist koud, waardoor mensen gaan bibberen? Chu: “Dat kost weer energie, wat ook zorgt voor een lagere hydratatie in het lichaam.” En het is waar, zegt Chu: “Mensen drinken urine en rioolwater om te overleven.”

Boendermaker: “Mensen die bijvoorbeeld 10 procent van hun lichaamsgewicht aan vocht verliezen, komen in de problemen. Ze krijgen te maken met orgaanfalen, raken in coma en de afvalstoffen in hun bloed worden niet weggewerkt. Je hebt geen vocht meer om dat uit te plassen. Die afvalstoffen maken je ziek.”

Voeding het minst belangrijk

Naast deze factoren speelt ook de toegang tot zuurstof een belangrijke rol. Voeding is de minst belangrijke factor. “Mensen kunnen meerdere weken zonder, afhankelijk van hun reserves. De energie komt eerst van koolhydraten, daarna door vetverbranding en uiteindelijk kunnen mensen nog interen op hun eiwitten voor energie,” aldus Boendermaker.

Volgens haar is het niet gek dat er relatief veel jonge mensen en kinderen worden gered. “Kinderen hebben enorme reserves. Ze zijn verbaal minder sterk dan volwassen en compenseren dat met bijzonder grote reserves. Kinderen kunnen relatief lang compenseren, met een goede hartslag en ademhaling. Maar als dat op is, is het op.”

Uiteindelijk is het allemaal theorie, zegt Boendermaker. “Je kan klinisch zeggen wat een lichaam allemaal nodig heeft, maar een andere heel belangrijke factor is de veerkracht van de menselijke geest. Die is in het rampgebied volop aanwezig met een sterke gemeenschapszin en een bevolking met een grote overlevingsdrang. Ze proberen elkaar er letterlijk en figuurlijk doorheen te slepen.”

