Hoe u uur per uur de dag doorkomt zonder zweten: ‘Wanneer je dorst krijgt, is dat eigenlijk al een vergevorderd stadium’

De komende dagen brengen tropische temperaturen en dat blijft niet zonder gevolgen. Het warme weer kan onder meer tot productiviteitsdalingen en gezondheidsproblemen leiden. Hoe komt u de dag door zonder al te veel te zweten?

06u00

Wanneer de temperaturen stijgen, is het geen slecht idee om de wekker wat vroeger te zetten dan gewoonlijk. Wie ’s ochtends vroeg de ramen al opent, plukt daar namelijk de hele dag lang de vruchten van. Op dat moment ligt de temperatuur van de buitenlucht lager dan die van de binnenlucht, waardoor een geopend raam ook effectief verfrissing brengt. Het is daarbij belangrijk om ook op de luchtcirculatie te letten. Twee openstaande vensters aan weerszijden van een woning hebben een verfrissender effect op de kamertemperatuur dan wanneer ze aan eenzelfde gevel geopend zijn. Zodra de temperatuur in de loop van de voormiddag stijgt, gaan de ramen best dicht en de rolluiken best naar omlaag. Op die manier blijft de hitte buiten.

07u30

Volgens het bekende gezegde is het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag, maar tijdens hete periodes hebben mensen er niet altijd zin in. Daar is een wetenschappelijke verklaring voor. Op warme dagen is er sowieso minder energie nodig om de lichaamstemperatuur op peil te houden, waardoor een lijf minder hongersignalen uitstuurt. Wie het ontbijt toch niet wil missen, ruilt de vertrouwde boterham of kom met cornflakes misschien beter in voor een gezondere maaltijd. “Mensen kunnen dan beter komkommers, watermeloenen of kerstomaten eten. Die producten bevatten meer vocht”, zegt voedingsexpert Christophe Matthys (KU Leuven). Het mag duidelijk zijn dat zo’n waterreserve de komende dagen goed van pas zal komen. Dinsdag en woensdag klimt het kwik al tot meer dan 30 graden en het weekend wordt volgens weerman Frank Deboosere ‘gloeiend heet’. Voor maandag schommelen de voorspellingen tussen 33 en 37 graden.

Beeld ANP

09u00

Tijdens de zomermaanden genieten heel wat mensen van een vakantie, maar het is niet voor iedereen mogelijk om overdag afkoeling te zoeken in een zwembad. Bij de start van een werkdag is het daarom nuttig om te kiezen waar verschillende taken het best uitgevoerd kunnen worden. Een kantoor dat van een efficiënt aircosysteem voorzien is, blijft vanzelfsprekend aantrekkelijker dan een oververhitte eigen woonkamer. Een deel van de bevolking profiteert op dat vlak nog van de flexibiliteit die de pandemie teweegbracht en die ook voor werkuren geldt. Voor hen kan het interessant zijn om de werkdag vroeger te beginnen en zo de warmste uren in de namiddag te vermijden.

12u00

Rond het middaguur is het tijd om kort stil te staan bij vochtinname. Op ‘normale’ dagen raden experts aan om anderhalve tot twee liter water per dag te drinken, maar tijdens hete periodes verliezen burgers sneller vocht. Wie aan zware fysieke activiteiten deelneemt, kan daarom maar beter een extra waterfles meenemen. “Wanneer je dorst krijgt, is dat eigenlijk al een vergevorderd stadium. Mensen hebben niet altijd door dat ze uitdrogen”, vertelt Matthys. De kleur van urine geeft daarbij duidelijke gezondheidssignalen: zolang die doorzichtig is, zit het waterniveau in het lichaam goed. Zeker bij kinderen en oudere personen is het belangrijk om aandachtig te zijn voor die signalen. Zij lopen het grootste risico op uitdroging, een zonneslag of een hitteberoerte. In het laatste geval is een ziekenhuisopname nodig omdat zulke beroertes tot overlijdens kunnen leiden.

15u30

Tussen 12 uur en 16 uur breken de heetste momenten van de dag aan. Telewerkers kunnen tijdens die periode overwegen om een voetbad boven te halen. Een lichaam verliest namelijk warmte langs het hoofd, de handen en de voeten. Door die delen af te koelen, kan een hete dag draaglijker worden. Het blijft daarbij een uitdaging om niet in de val van oppervlakkige verfrissing te trappen. Een ijskoud drankje of een frisse douche bieden even voordelen, maar later warmt het lichaam er net door op. Daarom is het interessanter om voor lauw water te kiezen.

Op kantoor moeten bedrijven maatregelen nemen als maximumtemperaturen overschreden worden. Die zijn per sector anders en houden rekening met de luchtvochtigheidsgraad. Na een risicoanalyse kan het volgens hr-dienstverlener Acerta onder meer verplicht worden om werkroosters aan te passen, de fysieke arbeidsbelasting te verlagen en om dranken aan te bieden.

19u00

Zodra de avond valt en de temperaturen dalen, wordt het belangrijk om voorbereidingen voor een goede nachtrust te treffen. Om in slaap te vallen, verliest een lichaam namelijk warmte. In hete periodes gaat dat minder vlot, waardoor mensen slaapproblemen krijgen. Johan Verbraecken, medisch coördinator bij het slaapcentrum van het UZA, vertelt dat de ideale temperatuur om in te dommelen tussen 16 en 20 graden schommelt. Voor de diepe slaap mag het 24 graden zijn, maar vanaf 30 graden wordt de slaaptoestand oppervlakkiger.

“Het kan daarom interessant zijn om enkele uren voor je naar bed gaat de airco al aan te zetten, zo kan de kamer al afkoelen”, zegt hij. Mensen met luchtwegenproblemen kunnen dergelijke systemen best afzetten zodra ze zelf gaan slapen, maar voor anderen bieden ze een fijne kans om uitgerust aan een nieuwe en hete dag te beginnen. Wie geen airco heeft, zet op dat moment best opnieuw het raam open.

