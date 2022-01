Hoeveel coronagolven volgen er nog? ‘Bij elke golf een andere variant’

Niemand die er na 2021 nog aan twijfelt: corona is een blijvertje. Maar de hoera­berichten over omikron doen ons ook inzien dat niet elke golf even pittig hoeft te zijn. Hoeveel golven mogen we dit jaar verwachten?

MARC NOPPEN (CEO UZ Brussel) «De meeste experts verwachten dat we nog drie tot vijf jaar geregeld met opstoten te maken zullen krijgen – wellicht in het najaar, maar sommigen verwachten zelfs twee golven per jaar. Bij elke golf zal dat een andere variant zijn.»

HUMO Maar niet elke golf zal als een tsunami over ons land spoelen, toch?

NOPPEN «Neen, niet noodzakelijk. We zitten inmiddels in een andere situatie, onder andere dankzij de vaccins.»

JOHAN NEYTS (professor virologie KU Leuven) «Als golven gaandeweg minder hoog worden, komt dat overigens niet omdat het virus milder wordt, wel omdat wíj ­immuniteit hebben opgebouwd. En immuniteit door vaccinatie is sterker dan immuniteit die door natuurlijke infectie is opgebouwd.»

GEERT MOLENBERGHS (bio­statisticus KU Leuven/­UHasselt) «Wanneer die golven precies komen, zal verschillen van land tot land: veel hangt af van de lokale gewoonten. Bij ons zijn de scholen toe in de zomer, verblijven veel Belgen in het buitenland en zet het warmere weer een rem op de circulatie. Wanneer de scholen heropenen, de Belgen terugkomen uit het buitenland en het weer slechter wordt, kan dat tot een najaarsgolf leiden. We moeten er dan alles aan doen om zo’n golf in te dammen, zo wordt het najaar rustiger.»