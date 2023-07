‘Ik word graag bekeken tijdens de seks’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

De canon van Humo: wat moet je horen, lezen en zien op je 18?

Volstaat de ‘Canon van Vlaanderen’ om jongeren te helpen om het gat in hun cultuur vol te storten – een stevige kuil, afgaand op de forse val van het Vlaamse onderwijs in internationale rankings? Humo, eeuwig hulpvaardig, gaat drie weken lang op zoek naar een eigen canon: ‘Zoek bezetenheid, zoek hartstocht, zoek pijn en romantiek! En blijf weg van de mainstream.’

Jurgen De Landsheer, korpschef van Brussel-Zuid: ‘Het ouderlijk gezag over probleemjongeren is weg’

Dat zijn politiezone niet uit het nieuws is weg te branden, schrikt De Landsheer niet af. De voormalige korpschef van de politiezone Geraardsbergen-Lierde is een straatvechter gebleven: ‘Ik heb nog nooit klappen gekregen.’

Op reis door uw lijf (4): de maag! ‘Ibuprofen kan de maagbarrière aantasten: een lek kan tot zeer intense pijnen leiden’

Professor Heiko De Schepper, maag-darmspecialist aan het UZA, over het orgaan dat een paar keer per dag onze aandacht opeist en helaas ook vaak tot lastig op te lossen problemen leidt: ‘Je raakt ze natuurlijk niet kwijt, maar je kunt perfect leven zonder maag.’

Professor Heiko De Schepper Beeld Geert Van de Velde

Tom Lanoye fileert Bart De Wever: ‘Mijn parttimeburgemeester zal gebombardeerd worden tot superwoker’

Dit weekend publiceert Lanoye het vlammende pamflet ‘Woke is het nieuwe Marrakech pact’. Een voorpublicatie van de conclusie, die de gevleugelde woorden van CSU-minister Markus Blume over het extreemrechtse AfD als motto meekreeg: ‘Du kannst ein Stinktier nicht überstinken.’

Sekstoerisme (2): ‘Alleenstaande kerels kijken hier graag naar vrijende koppeltjes. Ik word wel graag bekeken tijdens de seks’

Het Franse Cap d’Agde is de thuishaven van één van de eerste naturistenstranden van Europa en het drukstbezochte swingersparadijs ter wereld. Humo sprak met ervaringsdeskundigen over het Ibiza van het sekstoerisme: ‘Toen ik dat meisje met een flikkerende buttplug zag, wist ik: ik ben hier niet de enige met een kinky mind.’

An Pauwels, de vriendin van Fikry El Azzouzi: ‘Als Fikry’s mama op bezoek komt, ga ik niet in een minirok rondlopen’

Deze week strijkt Theater Aan Zee (TAZ) weer neer in Oostende. Iets om naar uit te kijken voor schrijver en theatermaker Fikry El Azzouzi, die voor deze editie in de raad van advies van TAZ zetelt, en zijn vriendin. Een gesprek over de zee, piraten en de futiliteit van familienamen. ‘Fikry’s ziekte heeft een grotere impact op ons leven dan zijn religie.’

An Pauwels Beeld Joris Casaer

Antwerp-iconen Patrick Goots, Cisse Severeyns en Paul Bistiaux: ‘Vroeger moest je goed kijken om een knappe vrouw op de Bosuil te zien, nu is het een modeshow’

Royal Antwerp FC start het nieuwe voetbalseizoen als titelverdediger. Humo fileert het succes en de grimmige strijd om de Bosuil met drie vroegere sterkhouders van de Great Old: ‘Antwerp is een club van extremen: als er een ladder omvervalt, is het wereldnieuws.’

Tine Embrechts en zoon Luis Oscar ‘Oski’ Santos: ‘Ik zeg hem vaak: ‘Let op dat ze je niet arrogant vinden!’’ – ‘Maar ik ben gewoon goed in wat ik doe’

Het kan niet makkelijk zijn om je moeder op televisie geregeld dronkenmanspraat te zien verkopen of pornoscènes te zien oefenen met een Bart Peeters-lookalike met nektapijt. Toch lijkt het goed gekomen te zijn met zanger-producer Luis Oscar Santos, bij de burgerlijke stand van Borgerhout bekend als de oudste zoon van Tine Embrechts. ‘Toen hij stopte met studeren, heb ik even tegengesputterd, maar ik wist dat het geen zin had.’

Sammy Mahdi tussen Hemel en Hel: ‘Ik ben nog geen jaar samen met mijn vriendin, maar ik ben al 15 kilo bijgekomen’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: la domanda prosciutto, een triootje met de twee Ryans, het magische rugnummer 51, een goeie kraaksessie bij de osteopaat en een ferme veeg uit de pan voor de nochtans buitengewoon sympathieke nonkel Paul. Én: na Wouter Beke (Veerle Baetens) en Joachim Coens (Clara Cleymans) is het de beurt aan de volgende CD&V-voorzitter om zijn favoriete onenightstand in de groep te gooien.

Cillian Murphy Beeld Kosmas Pavlos for Rolling Stone

Cilian Murphy is Oppenheimer: ‘Een Peaky ­f*cking Blinder ben je voor het ­leven’

Krijgt in tegenstelling tot zijn film wel vijf nucleair opgloeiende sterren: de Ierse klasbak Cillian Murphy, die na zijn iconische vertolking van ‘Peaky Blinders’-maffiabaas Tommy Shelby opnieuw een knaller van een acteerprestatie neerzet als de Amerikaanse natuurkundige Robert Oppenheimer. ‘Het is me niet gelukt die man te doorgronden: daar is mijn brein niet gesofisticeerd genoeg voor.’

Glints: ‘Ik wil extreem veel doen in de muziek, maar ik ben bang dat ik niet genoeg tijd heb’

Zijn tweede plaat ‘The Dark!’ geeft de rapper alle kansen om deze festivalzomer vrolijk loos te laten gaan: ‘Ik heb erg goeie ouders, maar ze zijn sterk gefixeerd op zekerheid en presteren. Dat verklaart de bewijsdrang die zo diep in mij zit.’

Hoe schrijf je de perfecte songtekst? Lessen van Meskerem Mees, Black Francis en co.

Woensdag geeft Meskerem Mees in de Antwerpse zaal Trix een workshop over de kunst van het lyrics schrijven. Prima aanleiding om aan haar en een handvol andere ervaringsdeskundigen te vragen hoe je dat precies doet: ‘Probeer vooral níet authentiek te zijn.’