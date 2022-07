In Knokke moet de Nederlandse politie rijke Nederlandse jeugd in toom houden. ‘Ze voelen zich verheven’

Het soepele Belgische alcoholbeleid trekt veel jongeren naar de Vlaamse badplaats Knokke-Heist. Om de jeugd in toom te houden, wordt hulp van Nederlandse agenten ingeschakeld, die ‘van onschatbare waarde’ blijkt.

Zes dagen Knokke, zes dagen uitgaan: dát is vakantie voor een vriendinnengroep uit het Gooise Naarden, een van de rijkste steden van Nederland. Met hun glittertopjes, korte rokjes en glad gestylde haar zijn de zes meiden klaar voor opnieuw een nacht feesten op het Alfred Verweeplein, dé caféstraat van het Vlaamse Knokke.

De terrassen zitten deze nacht vol Nederlandse jongeren. Ze drinken bier en praten hard om de housemuziek uit de cafés te overstemmen. “Ik ken iedereen, onze hele vierde jaarlaag is er”, zegt Irene (16), terwijl ze een sigaret opsteekt. De reden dat ze juist in Knokke op vakantie is: “Je mag hier alcohol drinken als je zestien bent.”

Krap 10 kilometer over de grens heeft het soepelere alcoholbeleid van België een grote aantrekkingskracht. Vooral deze derde week van juli zijn de appartementen en villa’s in de Vlaamse badplaats steevast verhuurd aan honderden Nederlandse jongeren, weet korpschef Steve Desmet van de lokale politie. “Het zijn vooral tieners uit het Gooi. Ze komen eerst hier, het jaar erop gaan ze naar Lloret de Mar en daarna naar Chersonissos.”

Beeld Arie Kievit

‘Alles kan, alles mag’

Desmet noemt ze nouveau riche. “Deze rijkere jeugd heeft een houding van ‘alles kan en alles mag’. Ze voelen zich verheven, zeker als de drank in de man is.”

Twee jaar geleden liep het er flink uit de hand. Jongeren zochten na de door corona vervroegde sluitingstijd van 01.00 uur de confrontatie op met de politie. Een Belgische agent werd tegen zijn hoofd getrapt, mogelijk door een Nederlander.

Om Zon, Zuipen, Ziekenhuis-taferelen te voorkomen, krijgt de politie sinds vorige zomer bijstand van Nederlandse collega’s te paard. Nu is er voor het eerst ook een Nederlandse jeugdagent bij. “Zij is van ‘onschatbare waarde”, zegt Desmet.

Een selfie met de agent

Maureen Wildvank (30) werkt normaliter in de Gooi- en Vechtstreek. Ze wordt vaak herkend in Knokke, vertelt ze. “Jongeren spreken me aan: ‘Jij komt toch uit het Gooi?’ Soms willen ze een selfie met me maken.” Als ze haar al niet van straat kennen, dan wel van haar Instagram-account @jeugdagent_huizenlarenblaricum, waarop ze ook foto’s en video’s plaatst van de nachtpatrouilles op het Alfred Verweeplein. “Er zijn veel ouders die me volgen. Ze kijken graag een beetje mee met wat hun kinderen allemaal uitspoken.”

Al tijdens de eerste nacht merkte Wildvank een cultuurverschil in de aanpak van haar Belgische collega’s. “In België is het: stilstaan, kijken, afwachten. Ze grijpen pas in als er vechtpartijen ontstaan. Toen de cafés om 04.00 uur sloten, duurde het een uur voordat het plein leeg was.” De volgende nacht kozen ze voor Wildvanks aanpak: actief benaderen. “Dat betekent de hele avond over het plein lopen, een praatje maken. Als er dan later een vechtpartij ontstaat, is één boze blik al genoeg om de boel te sussen. Ook toen de cafés dicht gingen, spraken we iedereen aan: ‘Hup, naar huis’.” Binnen een kwartier was het plein leeg geveegd.

Mondige jongeren

Andersom merken ook de Belgen verschillen. De Nederlandse jeugd heeft een andere mentaliteit, vindt de Vlaamse politiecommissaris Frederic Neirynck. “Ze willen van alles van ons weten. ‘Moet ik een ID bij me hebben?’, ‘Wanneer kan ik gefouilleerd worden?’ ‘Waarom? Waarom? Waarom?’” Die mondigheid zijn ze in Vlaanderen niet gewend. “Maar inmiddels heb ik geleerd dat ze het niet kwaad bedoelen. Als je gewoon antwoord geeft, is het goed.”

Op het Alfred Verweeplein staat een vriendengroep uit Barneveld. Ze komen de kroeg niet meer in vannacht. De uitgaansscene in Knokke bestaat uit drie cafés, waarvan er slechts eentje zestienjarigen toelaat. “En daarvoor heb je dan nog een toegangsbandje nodig”, zegt Jasmijn (17). “Als ze uitverkocht zijn, kun je nergens heen, echt irritant.”

Maureen Wildvank spreekt met Nederlandse jongeren. Beeld Arie Kievit

Even verderop hebben drie Brusselse vriendinnen elf biertjes voor zich op tafel staan (‘Het is goedkoper om in één keer te bestellen’). Ze ergeren zich aan de Nederlanders die ruzie zoeken. Jill (18): “In het café schreeuwen ze: ‘Wij haten Belgen, wij haten Belgen!’ Amai.” Imke (18): “En ze zijn super luid.”

Vernielde verkeersborden

Toch houden de Nederlandse jongeren zich volgens jeugdagent Wildvank tot nu toe vrij rustig. Wel zijn er verkeersborden uit de grond getrokken, waren er kleine vechtpartijen, werden er bekeuringen voor wildplassen uitgedeeld en werd een Nederlandse jongere aangehouden voor verstoring van de openbare orde.

Het nadeel aan Knokke, vindt de vriendinnengroep uit Naarden, is dat hun Belgische buren niet zo aardig zijn. De meiden kregen in vier dagen al vijf meldingen van overlast. “De eerste avond namen we jongens mee naar huis, dus dat snapte ik wel”, zegt een van hen. “Maar daarna deden we dat niet meer en kregen we ook een melding.” De Belgen hebben gewoon een hekel aan Nederlanders, denkt ze. “Kom op, het is maar één week.”

Beeld Arie Kievit

(Trouw)