Is het een goed idee om ‘cum laude’ af te schaffen? ‘Voor veel studenten wordt zo’n onderscheiding een fetisj’

Verschillende Nederlandse geneeskundeopleidingen willen studenten niet meer ‘cum laude’ laten afstuderen, om prestatiedruk tegen te gaan. Daar valt iets voor te zeggen, vindt Piet Hoebeke, decaan van faculteit geneeskunde aan de UGent. ‘Het is een te beperkte weergave van excellentie.’

- Wanneer krijgen studenten de onderscheiding ‘cum laude’ en wat hebben ze daaraan?

HOEBEKE «Studenten studeren ‘cum laude’ - ‘met lof’ - af als ze hoge punten halen. Universele, vaste afkapwaarden zijn er daarvoor niet. Het is telkens de vrijheid van de examencommissie om te bepalen waar de grens ligt. Doorgaans is dat wanneer een student gemiddeld zestien op twintig scoort. Ik schat dat het om ongeveer tien procent van de studenten gaat. Een nog kleinere groep studeert ‘magna cum laude’ af.

»Volgens de voorstanders is het een manier om excellentie zichtbaar te maken, die studenten kan helpen om een positie als toponderzoeker te bemachtigen of een opleiding tot specialist te kunnen starten.»

- De Vrije Universiteit Amsterdam stopte vorig jaar al met het uitdelen van cum laudes, en andere opleidingen overwegen dat voorbeeld te volgen. Het zou tot te veel stress leiden en zelfs het leerproces in de weg staan.

HOEBEKE «Voor veel studenten wordt zo’n onderscheiding een fetisj, en dat zorgt inderdaad voor stress en ongezonde competitie. De toxische effecten gaan soms ver. Zo zijn er al voorbeeldvragen waarmee studenten zich voorbereiden op examens vervalst, om anderen te saboteren.»

- Hebben studenten geneeskunde dan zoveel meer stress dan studenten in andere opleidingen?

HOEBEKE «Het huidige systeem is absurd. Studenten moeten eerst met elkaar concurreren op het ingangsexamen. Dan nog eens om een specialisatie te kunnen starten. En dan een derde keer om in een ziekenhuis aan de slag te kunnen.

»Volgens Nederlands onderzoek loopt ruim een kwart van de studenten een groot risico op burn-out. Wij vonden in eigen onderzoek vergelijkbare cijfers. Dat ligt dus niet alleen aan het systeem van onderscheidingen, maar ze zijn wel een bijkomende bron van stress, met weinig toegevoegde waarde.»

- Tegenstanders van de afschaffing waarschuwen voor de zesjescultuur en wijzen erop dat er niets mis is met excelleren.

HOEBEKE «Daar is ook niets mis mee. Excellentie mag benoemd worden, alleen is zo’n onderscheiding een veel te beperkte weergave van excellentie. Je kan ook zonder ‘cum laude’ een uitstekende arts zijn. Daar is meer voor nodig dan goede punten, die vooral tonen dat je goed leerstof kunt reproduceren. Het draait ook om menselijkheid en empathie, en op de juiste manier kunnen redeneren als er een patiënt voor je zit.

»Als je dat systeem zou afvoeren, verdwijnt bovendien de mogelijkheid om uit te blinken niet. Wil je bijvoorbeeld een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) binnenhalen, dan kijkt een jury gewoon naar je punten. Of daar dan nog ‘cum laude’ boven staat, doet er niet toe.»

»Een van onze studenten is recent toegelaten aan de Universiteit van Harvard. Die was niet altijd ‘cum laude’ afgestudeerd. Zo’n topinstelling vraagt natuurlijk punten op, maar kijkt bij de beoordeling naar veel meer.»

- Afschaffen dan maar? En is er dan een beter alternatief?

HOEBEKE «Ik zou daar niet rouwig om zijn. Aan onze universiteiten is daar vooralsnog minder discussie over. Aan onze faculteit studeren studenten vooral nog ‘cum laude’ of uit traditie, maar we roepen de afgestudeerden wel gewoon alfabetisch af.

»Het zou beter zijn als we studenten op een veel bredere waaier aan competenties beoordelen en via feedback in de juiste richting oriënteren. De een is meer geschikt als onderzoeker, de ander meer als specialist of huisarts. Zo’n beoordeling vermindert de competitie om beperkte plaatsen en zegt meer dan een cijfer of ‘cum laude’.»

Lees ook: ‘Een mondeling examen is een psychologisch spel: je kunt het naar je hand zetten.’ Proffen over studeren en de blok

(DM)