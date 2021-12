Is jouw hond of kat doodsbang voor vuurwerk? Zo help je huisdieren door de jaarwisseling heen!

We tellen af en maken ons op voor de jaarwisseling. Officieel zonder vuurwerk, maar dat verbod wordt door liefhebbers regelmatig genegeerd. En daar hebben niet alleen mensen last van.

Ook voor onze huisdieren is de oudejaarsnacht vaak een beproeving. Hoe zorg je ervoor dat je hond of kat niet bij elke knal tegen het plafond springt? Of erger nog, van angst wegloopt en niet meer terugkomt? Vijf tips:

Tip 1: Steun en zelfvertrouwen

Dierendeskundigen zijn het erover eens, steun bieden is belangrijk. Vroeger werd nog wel eens gezegd dat je een bange hond juist niet mag troosten. Maar als hij jou opzoekt, moet je de hond juist bij je nemen. Even aandacht geven, een aai, is juist goed. En blijf ook zelf rustig. De baas is de grote held van een hond. Zelfvertrouwen uitstralen helpt. Het is een wisselwerking. Katten uiten hun angst anders en zullen niet zoals honden, gaan piepen. Als zij bang zijn, zullen ze juist wegkruipen. Zorg voor een veilige plek. En ook belangrijk: doe het kattenluik op tijd dicht.

Tip 2: Training

Je huisdier op jonge leeftijd laten wennen aan knallen, is de allerbeste remedie tegen vuurwerkangst. Zet youtube aan, zoek filmpjes van vuurwerk en begin met het volume laag. Terwijl je de filmpjes afspeelt, kun je met de hond gaan spelen. Zo koppelt het dier iets positiefs aan de knallen. Het volume kun je steeds harder zetten, maar belangrijk is dat je onder het angstlevel blijft. Ook belangrijk is dat je er op tijd mee begint. Al maanden van tevoren en het liefst op zo jong mogelijke leeftijd. Moet je nu nog beginnen, dan ben je voor deze jaarwisseling te laat. Niet alleen het geluid, maar ook de geur van vuurwerk kan angst oproepen. Dat is te trainen door bijvoorbeeld wierook aan te steken.

Tip 3: Inbakeren

Sommige honden, maar ook katten, zijn net baby’s. Daarom is een zogenoemd thundershirt soms een uitkomst. Het is een strak jasje dat het dier het gevoel geeft ingebakerd te zijn. Het verschilt per dier, maar soms geeft zo’n shirt een veilig gevoel, alsof het dier wordt vastgehouden. Ze moeten er wel aan wennen. Sommige katten vinden het niets, eenmaal aangekleed laten ze zich omvallen.

Tip 4: Moeder Natuur

Hennepolie, diffusers met feromonen, bachbloesem of valeriaan: het zijn zomaar wat natuurlijke opties waarmee je je huisdier kunt ondersteunen. Het zijn lichte middeltjes, in de vorm van tabletjes, olie of bijvoorbeeld sprays voor in het bekje. Je moet daar wel heel veel van geven, wil je overdoseren. Maar let op, geef je huisdier nooit zomaar een middel met spierverslapper. Het lijf doet het dan niet meer, maar het kopje wel. Dat maakt het alleen maar erger.

Tip 5: Medicatie via de dierenarts

En als het echt niet lukt, dan rest altijd nog echte medicatie. Vraag altijd raad bij de dierenarts. Het gaat dan om het toedienen van stoffen die enigszins lijken op bijvoorbeeld valium. We geven dit soort medicatie alleen aan patiënten die we kennen, bijvoorbeeld dieren waarbij de vuurwerkangst steeds erger wordt. Dat gebeurt vaak als honden er herhaaldelijk mee worden geconfronteerd en telkens die angstprikkel voelen.”