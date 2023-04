Joe Biden gaat voor nieuwe termijn als Amerikaans president: ‘Hij is de enige die Trump al verslagen heeft’

President Joe Biden (80) heeft zich vandaag kandidaat voor een tweede termijn in het Witte Huis. Ondanks zijn leeftijd en middelmatige rapportcijfers heerst er nu eenheid bij de Democraten. ‘Amerikanen willen in turbulente tijden zekerheid hebben’, zegt Willem Post, Amerika-deskundige bij het Clingendael Instituut.

- Hoe kijkt u naar de kandidatuur van president Biden?

POST «Een heel verstandige zet. De Amerikaanse democratie staat onder enorme druk. Het risico dat de Amerikanen Donald Trump terugkrijgen is groot. De ex-president die zich niet neerlegde bij de verkiezingsuitslag, een belangrijke rol speelde bij de Capitool-opstand en twee impeachments aan zijn broek heeft hangen. Er staat veel op het spel.

«De eerste periode dat Trump president was, had hij nog verstandige mensen om zich heen, zoals de minister van Defensie en de nationale veiligheidsadviseur. Nu wil Trump wraak nemen op iedereen die tegen hem was. Hij zal duizenden ambtenaren in sleutelposities verwijderen op de ministeries. Hij wil alleen trouwe lakeien om zich heen.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) 25 april 2023

«De enige die Trump verslagen heeft, is Joe Biden. We moeten stoppen met het argument over zijn leeftijd. We moeten dat risico nemen. Biden wordt omringd door een artsenteam, hij deed tot voor kort push-ups, hij drinkt niet, hij rookt niet. Ja, zijn leeftijd is een risico, maar ik vind dat een aanvaardbaar risico. Mocht er - God verhoede - iets met Biden gebeuren, staat er een ervaren team waar hij al tientallen jaren mee samenwerkt. Normaal zeg je: je bent gek als iemand 82 is. Laat die man met zijn kleinkinderen spelletjes doen. In dit geval zou ik zeggen: kies iemand die vertrouwen inboezemt en wijs is.»

- Wat zijn Bidens troeven?

POST «Hij heeft Amerika terug naar normaal gebracht. De afgelopen jaren heeft hij er belangrijke wetten doorheen gekregen, zoals de milieuwetgeving. En zeker nu de oorlog tegen Oekraïne uitgebroken is, is het belangrijk dat je een groot buitenlandman hebt als president. Dat is Biden zeker.»

- Zijn er andere Democraten die een geloofwaardige gooi naar het Witte Huis kunnen doen?

POST «Ik zie geen alternatief bij de Democraten. Niet iemand die is opgewassen tegen Trump. Er is de minister van Infrastructuur Pete Buttigieg. Een jonge vent, voormalig burgemeester. Hij verloor bij de vorige kandidaatsverkiezingen van Biden, maar deed het goed. Biden noemt hem een politiek wonderkind. In normale omstandigheden had Buttigieg nu een kans gehad. Maar nu kun je het risico niet nemen, met een Trump in aantocht.

«Je kandidaat stellen heeft al voordelen. Dan krijg je landelijke bekendheid. Ik geef het je op een briefje: Pete Buttigieg heeft dat voordeel bij de volgende verkiezingen. Dan mag Biden niet meer herkozen worden, en heeft hij al ervaring met campagnevoeren en debatteren opgebouwd.»

- Er gaan ook geluiden op voor vrouwelijke kandidaten: Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez, zelfs de naam van Meghan Markle komt langs.

POST «Amerika zit vol met dit soort politici. Obama was een onbekende senator. Clinton een onbekende gouverneur. Carter een onbekende pindaboer en gouverneur. Amerikanen zijn dol op dit soort kandidaten, behalve in tijden van grote spanning. De Oekraïne-oorlog, Rusland, China. Je zag dat er behoefte was aan een Eisenhower tijdens de Koude Oorlog, en een ‘vader Bush’. Amerikanen willen in turbulente tijden zekerheid hebben.

«Momenteel is er een eenheidsfront bij de Democraten. Bernie Sanders houdt zich ook koest. Hij wil niet het risico lopen dat hij Biden net zo hard aanpakt als hij bij Hillary Clinton heeft gedaan, dat is koren op de molen van de Republikeinen. We zullen zien of deze eenheid standhoudt.»

- Over naar de Republikeinen: Ron DeSantis leek kanshebber voor de Republikeinse kandidatuur in 2024, maar valt nu terug in de peilingen. Zelfs in zijn eigen staat Florida.

POST «DeSantis zal zich naar verwachting pas in mei kandidaat stellen. In tussentijd kan Trump hem finaal onderuithalen. Trump is een meestercampagnevoerder. Zo gaat er momenteel een filmpje rond dat de gouverneur van Florida in maart 2019 pudding met zijn vingers at. Een niemendalletje, en DeSantis ontkent. Wat Trump dan doet als supermarketingman is zeggen: «DeSantis is een vieze man, hij moet zijn vieze vingers ook afhalen van allerlei voorstellen zoals bezuinigen op ouderenzorg.» Dit klinkt heel plat, maar Trumps campagne is een moddergevecht. Denk aan de ‘Lock her up’ die hij succesvol inzette tegen Hillary Clinton.

«Het zegt ook iets over DeSantis. Hij is een zeer geliefde gouverneur met Trumpiaanse standpunten. Maar hij mist de connectie met het grote publiek, hij heeft een streng imago. Trump heeft voor zijn achterban wel humor, hij kan spelen met mensen. Dat kan DeSantis deels nog een beetje leren, maar het is voor een groot deel ook karakter.»

- Worden het een paar saaie maanden, als de kandidatuur bij de Democraten eigenlijk al in kannen en kruiken is?

POST «Ja, bij de Democraten wellicht, maar alle ogen zijn gericht op de Republikeinen. Ron DeSantis schakel je niet zomaar uit. Trump is spijkerhard, maar DeSantis is ook van beton. Dat worden twee treinen die in volle vaart tegen elkaar aan knallen. En daarna komt dan het gevecht tussen een van deze twee en Joe Biden. Dat wordt de verkiezingscampagne van de eeuw, hoewel we dat elke keer zeggen (lacht).»