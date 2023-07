Krassen in het Colosseum of in blote kont op de foto bij de Machu Picchu: op vakantie denken we dat alles kan

Je naam in het Colosseum, met een Maserati van de Spaanse Trappen afrijden of in je blote kont op de foto in Inca-stad Machu Picchu. Wereldberoemde monumenten zuchten onder een groeiende toeristenstroom. Voor selfies en andere persoonlijke herinneringen gaan we kennelijk alle grenzen te buiten. Hoe komt dat toch?

Een Zwitsere toerist (17) kerfde vorige week haar initialen in de bijna tweeduizend jaar oude muren van het Colosseum, een van de grootste trekpleisters in Rome. Vorige maand bewerkte een 27-jarige Bulgaar met een sleutel al een van de muren van het eeuwenoude amfitheater. Terwijl hij de namen van zichzelf en zijn vriendin (‘Ivan + Hayley 23') inkerfde, werd hij breeduit lachend gefilmd door een Amerikaan. Die zette de beelden online en sloot het filmpje af met een welgemeend ‘Stupid a*hole’. De video ging de wereld over.

Het beschadigen van het monument leidde tot grote woede in het land. Een van de gidsen van het Romeinse monument vertelde de Italiaanse krant La Repubblica dat hij de afgelopen jaren tientallen van dit soort acties heeft gezien, tot het afbreken van stukjes van de muur aan toe.

Afgebroken stukken marmer

Het beschadigen van het Colosseum staat niet op zichzelf. Een man uit Saoedi-Arabië reed vorig jaar met zijn gehuurde Maserati van de Spaanse Trappen, nog zo’n icoon uit de Italiaanse hoofdstad. Stukken marmer braken van de treden. En het gebruik van een selfiestick is voor een deel van de toeristen niet meer voldoende om de mooiste beelden van wereldberoemd cultureel erfgoed te maken. Zo laat een groeiend aantal vakantiegangers drones opstijgen om vanuit de lucht wat plaatjes te maken. Bij veel historische gebouwen geldt een verbod op drones, maar desondanks gaat het af en toe mis. Vorig jaar april crashte de drone van twee jonge toeristen uit Mexico tegen de Toren van Pisa. De scheve toren liep geen schade op, maar ook voor de gemeente Pisa is het alle hens aan dek om het erfgoed beter te beschermen.

Het Colosseum in Rome bij zonsopgang. Beeld Getty Images

Een 26-jarige Nederlander werd in 2018 samen met twee andere toeristen uit Duitsland en Zwitserland verbannen uit Machu Picchu in Peru omdat ze met hun blote billen op de foto gingen. Inca-stad Machu Picchu staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Peru treedt streng op tegen naakt op de foto omdat het als respectloos wordt gezien.

Waarom hebben mensen de neiging om in het buitenland (fatsoens)grenzen te overschrijden? Jeroen Klijs, als lector verbonden aan Breda University of Applied Sciences, houdt zich bezig met de maatschappelijke impact van toerisme. Hij schaart de meeste acties onder impulsief gedrag. ‘Mensen zijn op vakantie, ze bevinden zich in een toeristische omgeving en gedragen zich dan soms anders dan thuis. Ze voelen zich wat vrijer, denken dat ze minder snel worden aangesproken op wat ze uitspoken. Vaak gebeurt het in een opwelling, er is vooraf niet over nagedacht. Het zijn bijna altijd jonge kerels en de invloed van alcohol moeten we ook niet onderschatten.’’

Drukker dan ooit

Dat we vaker horen van hufterig gedrag bij wereldberoemde monumenten heeft volgens Jan van der Borg, hoogleraar toerisme aan de Katholieke Universiteit Leuven vooral te maken met de groei van het massatoerisme. ‘Tijdens de coronajaren was de pauzeknop ingedrukt, maar dit jaar is het drukker dan ooit. Niet alleen bij de culturele hotspots in steden, maar ook in landelijk gebied. Zowel binnen als buiten Europa. We gaan weer massaal op vakantie en dan is de kans op uitwassen ook groter. Komt bij dat we bijna alles met onze mobieltjes registreren en online zetten. Zie het filmpje van de inkepingen bij het Colosseum, dat wordt breed uitgemeten op sociale media.’

Van der Borg denkt niet dat ons gedrag de afgelopen tijd asocialer is geworden. ,,Nee, maar door het groeiende aantal toeristen is het wel zaak dat er meer aandacht komt voor de bescherming van cultureel erfgoed.”

Jeroen Klijs is het met hem eens. ‘Op preventief gebied kan er zeker nog het nodige worden gedaan. Dan heb ik het niet alleen over het plaatsen van prominente infoborden bij monumenten. Je kunt in een eerder stadium de bezoeker al wijzen op de kwetsbaarheid en bijzonderheid van de locatie. Dat kan al tijdens het boeken van een kaartje. Een deel van de toeristen heeft geen idee hoe oud een monument is en of het bijvoorbeeld gaat om een heilige plek voor de lokale bevolking. Als dat op een heldere manier vooraf wordt uitgelegd, zullen de meesten het uit hun hoofd laten om hufterig gedrag te vertonen.’

Als dit niet voldoende helpt, zullen autoriteiten volgens hoogleraar Van der Borg naar strengere maatregelen moeten grijpen. ‘Denk aan hoge boetes of het toepassen van snelrecht. Dat gebeurt op steeds meer plekken.’ Het beteugelen van het massatoerisme is voor veel hotspots de grote uitdaging van de komende jaren. Van het inperken van het aantal Airbnb’s en hotels tot het beter spreiden of zelfs limiteren van het aantal bezoekers, lokale bestuurders zijn er druk mee bezig.

In de wacht op Bali

Zo denkt de gouverneur van het Indonesische eiland Bali aan een systeem waarbij toeristen zich een jaar van tevoren moeten aanmelden en wachten op hun beurt. Het Griekse eiland Santorini heeft inmiddels een maximum aantal bezoekers per dag ingesteld om te voorkomen dat het relatief kleine eiland wordt overlopen. Ook toeristenmagneet Venetië had plannen om via toegangspoortjes een rem te zetten op het aantal toeristen. De maatregel zou deze zomer ingaan, maar volgens Van der Borg – zelf inwoner van Venetië – komt daar tot nu toe niks van terecht.

‘Er spelen in deze stad veel belangen en tot nu toe wint de commerciële lobby. Veel mensen zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de toeristen. Er wordt daarnaast gezegd dat de stad te groot is om een toegangssysteem in te voeren, maar dat vind ik onzin. Met de huidige technologie in de vorm van slimme apps en stoplichten is er veel mogelijk. Alleen, de wil ontbreekt. Het gevolg is dat er dit jaar voor het eerst meer toeristische bedden zijn dan bedden van inwoners. Wie wil zien hoe massatoerisme de stad in een wurggreep houdt en op sociaal vlak uit balans brengt, moet naar Venetië komen. Laat het een les zijn voor andere plaatsen. Bestuurders moeten de komende jaren niet bang zijn maatregelen te nemen om locaties leefbaar te houden.’

(AD)