Kun je een oorontsteking krijgen van te lang oortjes dragen? ‘In de zomer moet je opletten’

Jeuk, pijn en een branderig gevoel in het oor. Kan je een oorontsteking krijgen door het dragen van dopjes in je oren?

Lig je relaxed naar een muziekje te luisteren aan de rand van het zwembad, wordt het zomerse gevoel verpest door enorme jeuk en pijn in het oor. Een 40-jarige lezer baalt er stevig van. Behalve de pijn zitten er ook wat korstjes en het oor lijkt vochtig. Hij vermoedt dat hij een gehoorgangontsteking heeft en hij denkt ook wel te weten waarom: hij is grootverbruiker van muziekstreamingsdiensten en luistert wanneer hij maar kan. Zouden al die uren met oortjes in zijn klachten veroorzaken?

«Het zou kunnen», zegt Rutger Plantinga, neus-, keel, oorarts bij Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en Uniezorg in Nijmegen. De kans is aanwezig dat de man een gehoorgangontsteking heeft. Het is in elk geval een veelvoorkomend probleem.

Warme, vochtige lucht

In de zomer neemt het aantal mensen met een gehoorgangontsteking over het algemeen toe. Bacteriën of schimmels die een ontsteking kunnen veroorzaken gedijen namelijk goed in warme, vochtige lucht.

In de volksmond heet het ook wel een zwemmersoor, omdat het vaak na het zwemmen ontstaat. Maar ook langdurige afsluiting door oordoppen of een gehoorapparaat kan leiden tot een ontsteking, omdat de huid gaat broeien als er onvoldoende lucht in de gehoorgang komt. De jeuk is erg vervelend, wat leidt tot nog gepulk en gepeuter. En ook pijn.

Het is verstandig de oortjes even uit te laten, en langs te gaan bij de huisarts. De behandeling van zo’n gehoorgangontsteking is relatief eenvoudig. De huisarts of neus-, keel-, oorarts moet het oor eerst goed reinigen, een zogenoemd oortoilet. Daarna doen oordruppels hun werk. De lezer moet zijn oren beslist niet afsluiten met watjes, maar aan de lucht drogen. De klachten moeten binnen een tot twee weken verdwenen zijn.

Oorsmeer

Over het algemeen is het goed je oren een beetje met rust te laten. «Ze hebben een groot zelfreinigend vermogen. Oorsmeer is ergens goed voor, het beschermt je oren», zegt Plantinga. Als je het verwijdert met voorwerpen (zoals je nagel of een wattenstaafje) heb je kans dat je de huid beschadigt en zo ontstaat de voedingsbodem voor een ontsteking.

Lang niet iedereen met een gehoorgangontsteking wordt doorverwezen naar een specialist. Bij de neus-, keel-, oorarts komen vooral mensen met hele ernstige of terugkerende klachten.

Maar wat als de lezer langdurig oortjes blijft dragen, wat hij het liefste wil blijven doen? Komen de klachten dan elke keer terug? «Waarschijnlijk niet”, zegt Plantinga. «Terugkerende ontstekingen komen meestal voor bij iemand die bijvoorbeeld last heeft van eczeem en dus een huid die makkelijker geïnfecteerd raakt. Of bij mensen die aan hun oren zijn geopereerd of een heel nauwe gehoorgang hebben. Bij eczeem krijgen patiënten druppels met ontstekingsremmers om infecties te voorkomen.»

Luid volume

Bij de meeste mensen is de ontsteking incidenteel en een samenloop van omstandigheden: de huid in het oor is wat beschadigd geraakt, bijvoorbeeld door pulken met de nagel. Daar is een bacterie bijgekomen en door vocht of te weinig lucht in het oor is er een ontsteking ontstaan.

«Is de ontsteking eenmaal genezen en de huid hersteld, dan kan iemand gerust weer oortjes dragen», zegt Plantinga. «Mocht hij toch last blijven hebben dan zijn er alternatieven, zoals een hoofdtelefoon met beengeleiding, die je op het bot achter je oor hangt in plaats van in je oren stopt.»

Let wel op het volume, wil de arts nog maar eens benadrukken. «Ik maak me meer zorgen over de blijvende gehoorbeschadiging die mensen kunnen oplopen door harde muziek dan een incidentele gehoorgangontsteking die over het algemeen goed te behandelen is.»

(Trouw)