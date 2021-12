Last van droge lippen? ‘Stop nu met likken en smeer tepelcrème’

Droge lippen kunnen pijnlijk en hinderlijk zijn, en soms moeilijk te bestrijden. Wat kun je er tegen doen?

Voor sommigen hoort het bij deze tijd van het jaar, net zoals lichtjes in de boom en een kop warme chocolademelk: droge lippen. Een 78-jarige lezeres van de Nederlandse krant Trouw heeft er ‘behoorlijk last’ van, schrijft ze. Het zorgt ervoor dat ze steeds de neiging heeft er met haar tong over te gaan. En dat is voor de omgeving niet ‘aangenaam’ om te zien, stelt ze.

Ze heeft er al verschillende artsen over geraadpleegd. De meeste middeltjes die haar werden aangeraden werkten niet. Purol-zalf nog het beste, maar ook daarvan was het effect uiteindelijk te klein. Wat kan ze doen?

De lippen zijn dun en hebben geen talgkliertjes

Dat lippen droog worden, komt doordat het vocht eruit verdampt. “Je lippen hebben geen talgkliertjes, zoals de rest van je huid”, zegt dermatoloog Jorrit Terra van het Isala Dermatologisch centrum in Zwolle. Daardoor ontbreekt op je lippen een beschermend vetlaagje. “Bovendien is de huid van je lippen dunner. Vandaar dat je lippen vaak roder zijn: de huid is meer doorschijnend.”

Het zorgt ervoor dat het vocht uit je lippen makkelijk weg kan. Zeker in het najaar en de winter kan die verdamping rap gaan, vanwege de wind en de koude lucht, die ook droog kan zijn. En binnen zorgt de centrale verwarming weer voor droogte.

Terra heeft een belangrijk advies aan de lezeres: stoppen met likken. Niet omdat het er onaangenaam uitziet, zoals ze zelf aangeeft, maar omdat het het probleem verergert. “Als ze aan haar lippen blijft likken, is elke behandeling water naar de zee dragen”, zegt hij.

Te veel likken kan zorgen voor een rode clownsmond

Het vocht op de lippen verdampt namelijk ook, en het neemt het vocht uit de huid van de lippen mee. De enzymen in het speeksel versterken dat proces. Te veel likken aan de lippen kan lijden tot lipeczeem. “Je ziet dat vaak bij kinderen: ze hebben dan een soort rode clownsmond van het vele likken aan de lippen”, zegt Terra.

Al is de impuls om droge lippen te bevochtigen nog zo begrijpelijk, het loont de moeite om hem te onderdrukken. Het zou kunnen dat dat het probleem al flink vermindert. Terra raadt verder aan om niet aan loszittende velletjes te trekken. Dat leidt alleen maar tot meer huidschade, en extra verdamping.

Van je lippen afblijven is soms makkelijker gezegd dan gedaan, erkent Terra. “Het kan niet verkeerd zijn begeleiding te krijgen, als het je niet lukt. Een huisarts kan je doorverwijzen naar een gedragspsycholoog.”

Lippenbalsems met geurstoffen zorgen voor extra irritatie

Dan de middeltjes. De lezeres heeft onder andere Biotene gebruikt, maar dat is volgens Terra bedoeld voor mensen van wie de mond aan de binnenkant droog is, en niet voor mensen met droge lippen. “Veel mensen gebruiken vettigheden met geurstoffen, zoals lippenbalsems. Die kunnen leiden tot extra irritatie”, zegt Terra.

Een flink vettige zalf als vaseline beschermt wel tegen de kou buiten, maar voedt de lippen niet. “Het blijft op de huid liggen als een paraplu.”

Lanoline, bijvoorbeeld uit tepelcrème, wordt wel opgenomen

Terra adviseert daarom cremés met lanoline, een vet dat wordt gewonnen uit schapenwol. Dit ‘wolvet’ wordt wel door de lippen opgenomen. Ook tepelcréme, dat wordt gebruikt door moeders die borstvoeding geven, is van lanoline gemaakt. “Bij patiënten bij wie niets anders werkt, zorgt tepelcrème op de lippen vaak wel voor herstel. Een truc uit de oude doos”, zegt Terra.

Tot slot: het zou ook nog kunnen dat er sprake is van zonschade aan de lippen, in plaats van droge lippen. “Dat zie je vaker bij 70-plussers met schilferende lippen”, zegt Terra. Die zonschade leidt dan tot verhoornde plekjes. In dat geval is meestal vooral de onderlip beschadigd. Een huisarts kan doorverwijzen naar een dermatoloog voor behandeling van die plekjes.

(Trouw)