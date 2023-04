Marnix Peeters: ‘Van sokloze sneakerdragers als Rousseau en Mahdi zal de verandering niet komen’

Is de deuger verdwenen of wordt er in stilte nog volop gedeugd? Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: schrijver Marnix Peeters (57).

MARNIX PEETERS «Ik kom uit een arm en krenterig Kempens gezin, waarin elke frank drie keer werd omgedraaid. Ik ben dus niet van nature geneigd om iets wat ik bezit weg te geven, maar gaandeweg, laten we het voortschrijdend inzicht noemen, ben ik wel veranderd. Toen ik in december plots een terugbetaling van de energiekosten ontving, heb ik dat geld onmiddellijk doorgestort aan de vereniging Hunde in Not. Ik heb dat geld niet nodig, want ik overwinter in Spanje, dus mijn energiefactuur is laag.»

HUMO En geld dat je niet nodig hebt, dat weiger je?

PEETERS «Tijdens de coronacrisis kreeg ik met enige regelmaat mails van Literatuur Vlaanderen waarin ze me met aandrang verzochten om steun aan te vragen. Belachelijk, want schrijvers hebben helemaal geen covidschade geleden. De boekhandels bleven open en er is in die periode meer gelezen dan ooit tevoren.

»Ik word sick to the core van schrijvers die tot tienduizenden euro’s subsidie aanvragen voor een boek. Kijk hoe de maatschappij eraan toe is: er is een begrotingstekort, de wachtlijsten voor de jeugdzorg zijn gigantisch, de kinderopvang, de zorg, het openbaar vervoer, alles is aan het verkruimelen. Als je dan willens en wetens je emmer met overheidsgeld vult, is dat minstens even wanstaltig als onrechtmatige pensioenbonussen opstrijken.»

Meer deugmeters vindt u hier.

HUMO Over naar het volgende puntje op de agenda: woke.

PEETERS «Ik las vorige week dat iemand de plaat ‘Easter’ van Patti Smith wilde beluisteren op een streamingdienst en merkte dat er een nummer was geschrapt. Wie beslist dat in godsnaam?

»Er worden de laatste tijd à la tête du client woorden, liedjes en boeken geschorst, geschrapt en verboden, maar niemand is verantwoordelijk. Als ik het niet eens ben met een beslissing van een politicus, kan ik besluiten om niet meer op hem te stemmen, maar nu is er een soort vage macht actief, een schaduwoverheid, die ons leven meer en meer beïnvloedt.»

HUMO De N-VA is alvast de strijd tegen die schaduwoverheid aangegaan.

PEETERS «Ik was blij dat de politiek éíndelijk van zich liet horen in de schilderijenkwestie van de Arenberg en duidelijk zei: ‘Hang die eens terug!’»

HUMO Tegelijk denk ik: het is makkelijk vechten tegen een onzichtbare vijand.

PEETERS «Het is ongetwijfeld een heel beredeneerde zet van Bart De Wever, maar hij weet als geen ander dat de onvrede onder de mensen immens is.

»Dat hele deugpronken komt volgens mij voort uit onze massale welstand, uit de schaamteloze vervetting van de maatschappij. We kunnen elkaar niet meer overtroeven met dure auto’s of mooie reizen, dus zijn we, om ons toch beter dan de ander te voelen, aan een soort opbod in morele superioriteit begonnen. Gevaarlijk, want het is een opbod zonder einde en uiteindelijk werkt het averechts. Ik ben bang dat woke een destructieve kracht zal blijken te zijn die mensen en masse naar rechts heeft gedreven. Ik vrees het ergste voor de verkiezingen van 2024.»

HUMO Wik je zelf vaak je woorden?

PEETERS «Ik ben op een punt gekomen dat ik me niets meer aantrek van wat anderen vinden. Er is veel te veel omzichtigheid uit lijfsbehoud. Ik lees mijn interviews ook nooit na, want ik vind: wat je hebt gezegd, moet je niet herroepen.»

HUMO Dat treft, ik heb hier een recent interview uit Dag Allemaal.

PEETERS «Ah, wat heb ik daarin gezegd?»

HUMO ‘We kweken generaties van weerloze slappelingen. Verwende nestjes die zich superieur voelen omdat ze bepaalde woorden niet gebruiken.’

PEETERS «Dat is gewoon een feit. We moeten maar hopen dat de Russen niet te dicht komen, anders moeten ze mij nog oproepen om ze tegen te houden, omdat de puddinkjes zijn gaan lopen.»

HUMO Hoe kijk je naar de klimaatjongeren?

PEETERS «Met veel bewondering. Zo’n nijdige Greta Thunberg, dát is nu eens engagement, die durft zich impopulair te maken. Weet je wie ik trouwens ook erg goed vind? Jos D’Haese van de PVDA. Nogal een verschil met wollige praters als Conner Rousseau, Sammy Mahdi en Benjamin Dalle. Hebben zij de afgelopen jaren al iets gedaan aan de salariswagens? Niets! Nee, van dat soort sokloze sneakerdragers zal de verandering niet komen.»

DEUGSCORE: 48/100