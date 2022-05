‘Mensen die nu een krediet afsluiten, kunnen een pak minder lenen dan een jaar geleden’: wat is er aan de hand met de rente?

Wie een woonkrediet wil voor twintig jaar betaalt er nu dubbel zoveel voor als in februari, zo blijkt uit cijfers van Immotheker-Finotheker. Het tarief staat op het hoogste peil in zeven jaar. Maar volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING, zal de huizenmarkt nog niet direct afkoelen.

Wat is de oorzaak van die hoge rente?

Vanden Houte: “Dat heeft te maken met het rentebeleid van de centrale banken. Tot eind vorig jaar gingen we ervan uit dat de kortetermijnrente nog heel lang laag zou blijven. Daardoor was ook de langetermijnrente zeer laag. Maar vanaf februari hebben de centrale banken laten weten dat ze de kortetermijnrente zouden verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan. Ook de Europese Centrale Bank, die de rente steeds laag gehouden heeft, zou het geweer van schouder willen veranderen.

“Als er zo’n aankondiging komt, dan zie je dat de langetermijnrente reageert. De beleggers stuwen die langetermijnrente al omhoog nog voordat de centrale banken daadwerkelijk beslissen de rente op te trekken. Dat is de belangrijkste reden voor de sterke stijging die we nu bij de hypotheekrente hebben gezien. De financiële markten verwachten dat het tijdperk van de zeer lage rente achter ons ligt.”

Gaat dit een effect hebben op de huizenmarkt?

“De gevolgen van de hogere rente zijn heel simpel: mensen die nu een krediet afsluiten, gaan een pak minder kunnen lenen dan een jaar geleden. Daardoor wordt het normaal gezien moeilijker om te kopen. Maar voor de huizenmarkt zijn er een paar parameters echt bepalend. Ten eerste is dat het inkomen van de kopers. Er is nu wel een hoge inflatie, maar door de indexering stijgen ook de lonen van de meeste mensen.

“Als je echt een graadmeter wil voor de gezondheid van de woningmarkt, dan moet je naar de werkloosheid kijken. Om een correctie te zien in de woonmarkt - waarbij de prijzen dus stevig dalen - moet er eerst een toegenomen werkloosheid zijn. Vandaag zien we dat niet, maar het is natuurlijk afwachten wat er de volgende maanden gebeurt.”

Peter Vanden Houte. Beeld Imagedesk / Emy Elleboog

Nochtans bleek uit de Notarisbarometer dat het aantal transacties in februari en maart al gedaald is. Zal de huizenmarkt dan niet afkoelen?

“Welja, er is natuurlijk heel wat onzekerheid in de markt. Niemand weet hoelang de oorlog in Oekraïne zal duren bijvoorbeeld, of welke gevolgen die nog gaat hebben. Ook is het duidelijk dat de hogere rente wel voor een zekere tegenwind zorgt. Maar die hogere rentevoet zal de markt niet echt omkeren.”

Er is niet alleen de prijs voor een woning, ook verbouwingen zijn stevig duurder geworden door de hoge prijzen van bouwmaterialen. Heeft dat een impact?

“Wie wil verbouwen zit ook met hoge kosten door de inflatie, maar het is voorlopig moeilijk te zeggen of dat echt een rol speelt. We zien vaak dat mensen die een huis kopen niet onmiddellijk grote renovatiewerken uitvoeren, maar die eerder spreiden in de tijd.”

Wat is het best als je nu een huis koopt: lenen aan een variabel of aan een vast tarief?

“Eigenlijk is dat een moeilijke vraag, want dat hangt een beetje af van de situatie. Ik heb persoonlijk een voorkeur voor een vaste rentevoet. Maar als je in België een lening afsluit met variabele rente, dan mag die rentevoet over de looptijd van die lening maximaal verdubbelen. Dus als je vorig jaar tegen een zeer gunstig tarief een variabele lening hebt afgesloten, heeft het weinig zin om nu een nieuwe lening aan te gaan. Zelfs als oorspronkelijke rentevoet verdubbelt, blijft jouw tarief laag.”

Is het een slecht moment om een huis te kopen?

“Zoiets hangt altijd af van je persoonlijke situatie. Het is niet zo dat de rente ineens gigantisch hoog is. Het is eerder zo dat de rente vroeger heel erg laag stond en dat ze nu gewoon wat is gestegen. Dat brengt mensen die een huis willen kopen om erin te wonen nog niet direct in moeilijkheden.”

(DM)