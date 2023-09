Met haar bodemloze schrijftalent waagt Zadie Smith zich in ‘Charlatan’ aan historische fictie

Als de nieuwe van Zadie Smith de toon zet voor het literaire najaar, staan we voor een hete herfst. Haar zesde roman is een killer van een openingszet, en het bewijs dat er op de succesformule van Smith nog lang geen sleet zit. Er zijn veel redenen om van de Brits-Jamaicaanse schrijfster te houden, maar wij staan toch vooral versteld van haar acrobatische kunsten. Hoe verklaar je anders de onmogelijke spreidstand die ze nu al meer dan twintig jaar volhoudt? Een gracieuze split tussen trouw blijven aan je eigen stem en toch telkens weer onverschrokken nieuwe horizonten opzoeken.

In ‘Charlatan’ is die terra incognita het domein van de historische fictie. In juli bekende Smith in een essay in The New Yorker nog dat ze dat ‘oubollige, weinig vernieuwende’ genre lang vermeden, zelfs geminacht had. Tot ze, onder andere dankzij de briljante ‘Wolf Hall’-trilogie van Hilary Mantel, inzag dat haar dedain onterecht was. En zo vatte ze het titanenwerk van haar ontdekkingsreis aan. In oude archieven kamperen, bronnen verzamelen en schiften, en naar haar eigen stem zoeken in een – letterlijk en figuurlijk – historisch genre.

En toch begint haar nieuwe roman gewoon op bekend terrein: Willesden, de Londense wijk waar ze zelf opgroeide, en die eerder het decor vormde van ‘Witte tanden’ en ‘Swing Time’. In ‘Charlatan’ is haar oude woonplaats niet meer dan een pittoresk gehuchtje in de schaduw van de 19de-eeuwse grootstad Londen. De weduwe Eliza Touchet woont er in bij haar neef William Ainsworth, een literaire tijdgenoot van Charles Dickens die sindsdien – terecht – in de vergetelheid is gesukkeld. Het duurt even voor je als lezer opwarmt voor de stuurse Eliza, maar Smith geeft haar hoofdpersonage minstens zoveel scherpzinnigheid mee als de snoevige (mannelijke) schrijvers die het huis van haar neef bevolken.

Eliza raakt in de ban van de zaak-Tichborne, één van de beruchtste rechtszaken uit de Britse geschiedenis, waarin een eenvoudige slager claimde dat hij eigenlijk Roger Tichborne was, toen de op acht na rijkste man van Engeland. Zijn verhaal zaaide tweedracht onder de bevolking. Vooral de lagere klasse koos resoluut de kant van deze misbegrepen ‘charlatan’. Waarom ook Smith in zijn ban raakte, wordt snel duidelijk. Kroongetuige in de zaak was immers Andrew Bogle, een zwarte ex-slaaf die in de charlatan zijn voormalige meester beweerde te herkennen. Ook Bogle werd, vreemd genoeg, door de Engelse lagere klasse omarmd als een volksheld en verkondiger van de Enige Echte Waarheid.In een roman bevolkt met literaire zwaargewichten als Dickens en William Thackeray kiest Smith voor twee onwaarschijnlijke protagonisten: een Schotse weduwe en een zwarte slaaf die eindigde in een armengraf. Smith laveert kundig tussen de filosofische gesprekken en onuitgesproken gevoelens ten huize Ainsworth-Touchet en het gruwelijke, extreem fysieke slavenverleden van Bogle (‘De wereld was verzonken in waanzin. Het overdekte alles, zoals het weer’). Kundig, maar ook in een hels en grillig tempo. Het is soms moeilijk om niet te verdwalen tussen de vele tijdsprongen, vertelstemmen en plotse onderbrekingen. Gelukkig zorgt Smith voor een stevige crème au beurre die de boel bijeenhoudt, een heftig, onstuitbaar verlangen naar rechtvaardigheid en mededogen dat al haar werk typeert. In haar eerste historische roman toont ze ook meesterlijk hoe dat genre uitnodigt om kritisch naar het heden te kijken. ‘Eén van de complicaties bij het beheren van verval was het optreden van nostalgie’ vat de politieke malaise in het huidige Verenigd Koninkrijk (en bij uitbreiding Europa) mooi samen. Al dwingt vooral de diepmenselijke, hoopvolle toon van ‘Charlatan’ respect af. Voor Smith is elke mens ‘bodemloos’. Van haar schrijftalent valt voorlopig hetzelfde te zeggen.